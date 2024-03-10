1 чел.
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Мини-группа
6 часов
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Листвянка, Тальцы + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Увлекательное путешествие на байдарках по Байкалу и Ангаре с посещением музеев Тальцы и Байкальского лимнологического. Узнайте историю и природу Байкала
Начало: Листвянка/Иркутск (по договоренности с гидом)
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Багги-тур к Малому морю: приключение по Байкалу
Исследуйте дикую природу Байкала на багги, преодолевая бездорожье и реки, наслаждаясь величием сибирской тайги
Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и пузырьки - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир неповторимых красот Байкала, посетив Бугульдейку. Живописные пейзажи и духовные святыни ждут вас
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина10 марта 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеМного интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
- ННаталья8 марта 2024Экскурсия понравилась, ее нам проводил Валерий. Всё было отлично!
- ССветлана19 февраля 2024Хочу поделиться восторгом от увлекательной экскурсии на северный остров Ольхон! Это было незабываемое путешествие, наполненное красотой природы и удивительными историями
- ЕЕлена13 февраля 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеПрогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
- ССирина7 октября 2023Целебные источники Тункинской долины и курорт АршанСпасибо, Евгений! Самые первые и яркие впечатления от пребывания! В этих местах я впервые! Сюда хочется вернуться!
- ЕЕкатерина21 сентября 2023Ездили в северную часть острова-прекрасно, красота невероятная! Пожалели, что без экскурсовода, но это на будущее) однако прекрасный у нас был
- ССветлана13 сентября 2023Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степиВиды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида
- ЕЕлена14 августа 2023Целебные источники Тункинской долины и курорт АршанЭкскурсию проводил Евгений. Мы были в восторге от красот и необычайных мест. Евгений предлагал альтернативные локации. Спасибо за проведенное время.
- ООльга30 июля 2023Круиз на остров Огой и к источникам СурхайтыОтличный маршрут, удобный катер, прекрасная природа. Нам все понравилось❤️
- ММария18 апреля 2023Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степиХотели поехать на Ольхон, но не сложилось, выбрали джип-тур по Тажеранской степи и ни разу об этом не пожалели. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Активный отдых»
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