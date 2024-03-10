Г Галина Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта

Н Наталья Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон Экскурсия понравилась, ее нам проводил Валерий. Всё было отлично!

С Светлана Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон читать дальше местных жителей. Поездка на Северный Ольхон стала для меня настоящим открытием: величественные виды озера Байкал, древние шаманские места, атмосфера уединения и спокойствия - все это оставило незабываемые впечатления. Организация экскурсии была на высшем уровне: профессиональный гид, комфортабельный транспорт, вкусные угощения и интересные маршруты. Я получила массу положительных эмоций и зарядилась энергией на долгое время. Спасибо организаторам за такой яркий опыт! Я с удовольствием рекомендую всем любителям путешествий посетить Северный Ольхон и окунуться в его удивительную атмосферу. С уважением, Светлана Мищихина Хочу поделиться восторгом от увлекательной экскурсии на северный остров Ольхон! Это было незабываемое путешествие, наполненное красотой природы и удивительными историями

Е Елена Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍

С Сирина Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан Спасибо, Евгений! Самые первые и яркие впечатления от пребывания! В этих местах я впервые! Сюда хочется вернуться!

Е Екатерина Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон читать дальше водитель Леонид! Много интересной информации от него узнали, живет на острове, много знает- очень классный парень! Стол накрыл и так все душевно было! И компания хорошая подобралась. Отдельная благодарность организатору Галине, все подробно, оперативно, вежливо. Огромное спасибо за чудесный сентябрьский день😇 Ездили в северную часть острова-прекрасно, красота невероятная! Пожалели, что без экскурсовода, но это на будущее) однако прекрасный у нас был

С Светлана Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи Виды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида

Е Елена Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан Экскурсию проводил Евгений. Мы были в восторге от красот и необычайных мест. Евгений предлагал альтернативные локации. Спасибо за проведенное время.

О Ольга Круиз на остров Огой и к источникам Сурхайты Отличный маршрут, удобный катер, прекрасная природа. Нам все понравилось❤️