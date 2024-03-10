Активный отдых на Байкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Активный отдых» на Байкале, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
52 отзыва
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Листвянка, Тальцы + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
7 часов
Листвянка, Тальцы + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Увлекательное путешествие на байдарках по Байкалу и Ангаре с посещением музеев Тальцы и Байкальского лимнологического. Узнайте историю и природу Байкала
Начало: Листвянка/Иркутск (по договоренности с гидом)
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за человека
На багги к Малому морю - Курминское ущелье, мысы Цаган-Хушун и Улан-Ханский
🛞 Багги
Индивидуальная
6 часов
Багги-тур к Малому морю: приключение по Байкалу
Исследуйте дикую природу Байкала на багги, преодолевая бездорожье и реки, наслаждаясь величием сибирской тайги
Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
13 000 за человека
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и те самые пузырьки из Иркутска
Индивидуальная
14 часов
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и пузырьки - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир неповторимых красот Байкала, посетив Бугульдейку. Живописные пейзажи и духовные святыни ждут вас
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 800 за всё до 3 чел.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 7 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    10 марта 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Экскурсия понравилась, ее нам проводил Валерий. Всё было отлично!
  • С
    Светлана
    19 февраля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Хочу поделиться восторгом от увлекательной экскурсии на северный остров Ольхон! Это было незабываемое путешествие, наполненное красотой природы и удивительными историями
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    местных жителей. Поездка на Северный Ольхон стала для меня настоящим открытием: величественные виды озера Байкал, древние шаманские места, атмосфера уединения и спокойствия - все это оставило незабываемые впечатления. Организация экскурсии была на высшем уровне: профессиональный гид, комфортабельный транспорт, вкусные угощения и интересные маршруты. Я получила массу положительных эмоций и зарядилась энергией на долгое время. Спасибо организаторам за такой яркий опыт! Я с удовольствием рекомендую всем любителям путешествий посетить Северный Ольхон и окунуться в его удивительную атмосферу. С уважением, Светлана Мищихина

  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
  • С
    Сирина
    7 октября 2023
    Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан
    Спасибо, Евгений! Самые первые и яркие впечатления от пребывания! В этих местах я впервые! Сюда хочется вернуться!
  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2023
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Ездили в северную часть острова-прекрасно, красота невероятная! Пожалели, что без экскурсовода, но это на будущее) однако прекрасный у нас был
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    водитель Леонид! Много интересной информации от него узнали, живет на острове, много знает- очень классный парень! Стол накрыл и так все душевно было! И компания хорошая подобралась. Отдельная благодарность организатору Галине, все подробно, оперативно, вежливо. Огромное спасибо за чудесный сентябрьский день😇

  • С
    Светлана
    13 сентября 2023
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Виды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида
  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан
    Экскурсию проводил Евгений. Мы были в восторге от красот и необычайных мест. Евгений предлагал альтернативные локации. Спасибо за проведенное время.
  • О
    Ольга
    30 июля 2023
    Круиз на остров Огой и к источникам Сурхайты
    Отличный маршрут, удобный катер, прекрасная природа. Нам все понравилось❤️
  • М
    Мария
    18 апреля 2023
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Хотели поехать на Ольхон, но не сложилось, выбрали джип-тур по Тажеранской степи и ни разу об этом не пожалели. Спасибо
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    огромное нашему замечательному гиду Владимиру, который провез нас по труднодоступным уголкам Тажеранской степи, показал её красоту, рассказал о бурятских традициях и дал возможность почувствовать величие льда Байкала. Очень удобный джип, несмотря на то, что экскурсия длится целый день, мы этого не почувствовали, настолько много было ярких впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Активный отдых»

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Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
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