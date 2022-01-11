Озеро Байкал в шаговой доступности

Если вы впервые посетили Иркутск по работе

Индивидуально
для 1 чел.
Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени — можете «недорого и сердито», а главное — быстро — увидеть легендарное озеро Байкал! На комфортабельном и безопасном автомобиле, по хорошей асфальтовой дороге, менее чем за час, могу доставить вас из Иркутска к берегу Байкала — на побережье у старинного рыбацком поселка Листвянка!) Все представленные фотографии данного тура — сняты лично гидом.

экскурсии возможны на русском, китайском языках.
Озеро Байкал в шаговой доступности
Озеро Байкал в шаговой доступности
Озеро Байкал в шаговой доступности
Озеро Байкал в шаговой доступности
Озеро Байкал в шаговой доступности
Озеро Байкал в шаговой доступности

Что вы можете увидеть 🤩

  • Байкальский тракт древняя дорога со своей историей
  • прибайкальская тайга - смешанный лес
  • вид на: реку Ангара
  • оз. Байкал
  • шаман-камень
  • порт Байкал
  • горы Хамар-Дабана
  • вышеуказанные музеи и смотровые точки.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Вас ожидает:

    Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени — можете «недорого и сердито», а главное — быстро — увидеть легендарное озеро Байкал! На комфортабельном и безопасном автомобиле, по хорошей асфальтовой дороге, менее чем за час, могу доставить вас из Иркутска к берегу Байкала — на побережье у старинного рыбацкого поселка Листвянка!)
    Благодаря навыкам фотографа и видеографа и знанию местности, гид может помочь вам сделать красивые фотографии, селфи - с наиболее удачных мест и ракурсов!
    На всем протяжении пути, кроме представления сибирских красот, вас ждет увлекательный рассказ об истории, местном фольклоре и обычаях, флоре и фауне прибайкалья, а также - при заинтересованности туриста - беседа о вере шаманизме (ваш гид обладает даром шамана!), духовных практиках, местах силы.
    Все представленные фотографии данного тура — сняты лично гидом. экскурсии возможны на русском, китайском языках.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск.
    • Услуги гида
    • Посещение Байкальского Лимнологического музея (вкл. аквариумы со многими живыми обитателями Байкала)
    • Обзорной площадки Камень Черского (с канатной дорогой)
    • Рыбный рынок (омуль, голомянка и т. д.)
    • Осмотр самого оз. Байкал
    • Исток Ангары
    • Шаман-камень.
    Что не входит
    • Стоимость входных билетов в лимнологический музей и на канатную дорогу (около 300р/чел).
    • Обед в Листвянке-оплачивается самостоятельно.
    • Опционально: этнографический музей деревянного зодчества Тальцы.
    Место начала и завершения?
    Иркутск. Место по согласованию
    Когда и сколько длится
    Когда: ежедневно
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    ежедневно

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