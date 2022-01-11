Если вы впервые посетили Иркутск по работе
Индивидуально
для 1 чел.
Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени — можете «недорого и сердито», а главное — быстро — увидеть легендарное озеро Байкал! На комфортабельном и безопасном автомобиле, по хорошей асфальтовой дороге, менее чем за час, могу доставить вас из Иркутска к берегу Байкала — на побережье у старинного рыбацком поселка Листвянка!) Все представленные фотографии данного тура — сняты лично гидом.
экскурсии возможны на русском, китайском языках.
экскурсии возможны на русском, китайском языках.
Что вы можете увидеть 🤩
- Байкальский тракт древняя дорога со своей историей
- прибайкальская тайга - смешанный лес
- вид на: реку Ангара
- оз. Байкал
- шаман-камень
- порт Байкал
- горы Хамар-Дабана
- вышеуказанные музеи и смотровые точки.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вас ожидает:
Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени — можете «недорого и сердито», а главное — быстро — увидеть легендарное озеро Байкал! На комфортабельном и безопасном автомобиле, по хорошей асфальтовой дороге, менее чем за час, могу доставить вас из Иркутска к берегу Байкала — на побережье у старинного рыбацкого поселка Листвянка!)
Благодаря навыкам фотографа и видеографа и знанию местности, гид может помочь вам сделать красивые фотографии, селфи - с наиболее удачных мест и ракурсов!
На всем протяжении пути, кроме представления сибирских красот, вас ждет увлекательный рассказ об истории, местном фольклоре и обычаях, флоре и фауне прибайкалья, а также - при заинтересованности туриста - беседа о вере шаманизме (ваш гид обладает даром шамана!), духовных практиках, местах силы.
Все представленные фотографии данного тура — сняты лично гидом. экскурсии возможны на русском, китайском языках.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск.
- Услуги гида
- Посещение Байкальского Лимнологического музея (вкл. аквариумы со многими живыми обитателями Байкала)
- Обзорной площадки Камень Черского (с канатной дорогой)
- Рыбный рынок (омуль, голомянка и т. д.)
- Осмотр самого оз. Байкал
- Исток Ангары
- Шаман-камень.
- Что не входит
- Стоимость входных билетов в лимнологический музей и на канатную дорогу (около 300р/чел).
- Обед в Листвянке-оплачивается самостоятельно.
- Опционально: этнографический музей деревянного зодчества Тальцы.
- Место начала и завершения?
- Иркутск. Место по согласованию
- Когда и сколько длится
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно
Василий И.
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