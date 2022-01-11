Вас ожидает:

Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени — можете «недорого и сердито», а главное — быстро — увидеть легендарное озеро Байкал! На комфортабельном и безопасном автомобиле, по хорошей асфальтовой дороге, менее чем за час, могу доставить вас из Иркутска к берегу Байкала — на побережье у старинного рыбацкого поселка Листвянка!)

Благодаря навыкам фотографа и видеографа и знанию местности, гид может помочь вам сделать красивые фотографии, селфи - с наиболее удачных мест и ракурсов!

На всем протяжении пути, кроме представления сибирских красот, вас ждет увлекательный рассказ об истории, местном фольклоре и обычаях, флоре и фауне прибайкалья, а также - при заинтересованности туриста - беседа о вере шаманизме (ваш гид обладает даром шамана!), духовных практиках, местах силы.

Все представленные фотографии данного тура — сняты лично гидом. экскурсии возможны на русском, китайском языках.