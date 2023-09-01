Давайте отправимся к одной из самых живописных локаций Байкала? Уникальная природа Чивыркуйского залива встретит вас таежными пейзажами, причудливыми скалами и безграничным озером.
Прогулка по самым ярким местам на теплоходе или катере,
Прогулка по самым ярким местам на теплоходе или катере,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Чивыркуйского залива
- 🚤 Прогулка на катере или теплоходе
- 🏞️ Виды со смотровой площадки
- 🌡️ Термальные источники
- 🏝️ Острова Змеиной бухты
Что можно увидеть
- Чивыркуйский залив
- Смотровая площадка
- Острова Змеиной бухты
- Термальные источники
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Кордон Забайкальского национального парка
- Чивыркуйский залив
- Бухта Змеиная
- Термальные источники
- О. Голый
Описание экскурсии
Красота Чивыркуйского залива и термальные источники Вашему вниманию — одно из самых красивых мест на Байкале. Вас ждет водная прогулка с посещением теплой бухты и горячего термального источника, окруженных фантастическими видами. Чивыркуйский залив — второй по величине залив озера Байкал, и, к тому же, один из самых теплых. Он находится на территории знаменитого Забайкальского национального парка. И это место уж точно заслуживает вашего внимания, потому что впечатления передать словами невозможно — нужно увидеть все самому! В путешествии на Чивыркуйский залив вас ждут:
- уникальные водоемы с целебными свойствами;
- необычайная природа со своей флорой и фауной — берега, покрытые тайгой, причудливые «островки» и скалы, песчаные пляжи и величественное озеро Байкал;
- знаменитая смотровая площадка, откуда открываются фантастические виды… … и многое другое! Вперед, друзья! Байкал ждет вас!
с 1 мая по 30 октября
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|8 000 ₽
|Детский (от 4 до 10 лет)
|8 000 ₽
|Детский (до 3 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кордон Забайкальского национального парка
- Чивыркуйский залив
- Бухта Змеиная
- Термальные источники
- О. Голый
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
1 сен 2023
Каждый год приезжаем семьей на Чивыркуйский залив, мое самое любимое место. Байкальские мальдивы, красиво, тепло, что еще нужно для отдыха)
А
Алексей
18 авг 2023
Чивыркуйский перешеек отделяет Баргузинский и Чивыркуйский залив от материковой части. Это десятки километром чистейших пляжей и песчаных дюн! Все чисто, не разбросан мусор
И
Ирина
11 июня 2023
Хорошее место с хорошей историей, прекрасный вид и воздух. Природа самая-самая! озеро Байкал чистейшее озеро в мире. Всем советую посетить эти края!!!
Е
Елена
22 мая 2023
Мы с семьей из г. Красноярск уже второй год путешествуем на Байкал, нам очень нравится! Мы с первого взгляда влюбились в эту прекрасную природу Байкала.
М
Марина
1 мая 2023
Летом мы посетили это прекрасное удивительное место с мамой… Добирались до Чивыркуйского залива на катере, пока были в дороге любовались красивой природой, чайками, и просто гладью самого глубокого, самого чистого озера в мире - озера Байкал. В Чивыркуйском заливе было очень спокойно, людей почти не было, озеро было спокойное, светило ярко солнце.
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Начало: Турка, Горячинск
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Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за человека