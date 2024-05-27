Е Елена Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами! Спасибо огромное!

В Вадим День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка Экскурсия очень понравилась.

Г Галина Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта

Е Елена Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍

И Ирина День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка читать дальше льдины прозрачные как огромные бриллианты. Завораживающе. И солнце, сквозь дымку даёт эффект перламутрового света. Всё великолепие с высоты камня Черского закрепили и по канатной дороге спустились. Отдельное слово надо сказать про музей Байкала. Пробыли там часа 3, но можно и целый день посвятить ему. Очень интересно. Прошли по Листвянке, посидели в ресторанчике, насладились местной кухней. Попробовали пельмени с рыбой. Вкус конечно интересный). Походили по льду Байкала,

Е Евгений Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру Экскурсия замечательная, всё в соответствии с заявленной программой. После прогулки на берегу Байкала нас уже ждал костер, мы классно отдохнули, на закате пели песни под гитару. Костер трещит, на Байкале штиль, это незабываемо.

У Ульяна Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру Впечатления не передать словами, эмоции зашкаливают. Всем советую посетить Байкал на закате!

О Ольга Байкальский мираж Мой тур на Байкал получился очень насыщенный, интересный и запоминающийся. Понравилась экскурсия «Байкальский мираж». С погодой нам повезло, на Байкале было очень тепло.

Л Людмила Чудеса Чивыркуйского залива читать дальше сюда один раз, хочется возвращаться снова и снова. Байкал… тут столько прекрасного, хочется обследовать каждый уголок этого залива и это сделать не сложно, так как Чивыркуйский залив относится к Забайкальскому национальному парку, а у них все для людей! Всегда любила быть ближе к природе, но это место не только сближает с природой, а объединяет! После того как приехала