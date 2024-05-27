1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
«• Прокатиться на катере с прозрачным дном (45 минут)»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Волшебный закат на Байкале: экскурсия на корабле
Прогулка на корабле по озеру Байкал на закате - насладитесь восхитительными видами и отдохните у костра в окружении первозданной природы
Начало: Турка, Горячинск
«Нереальная эстетика, чистый воздух, душевная атмосфера и 100% перезагрузка… Вас ждет увлекательная прогулка на корабле, а после мы расслабимся у костра в окружении первозданной природы»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3 500₽ за человека
Групповая
10 часов
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
«Мы совершим прогулку по самым ярким местам на теплоходе или катере, посмотрим на залив со смотровой площадки, увидим острова Змеиной бухты и отдохнем в термальных источниках»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Чудеса Чивыркуйского залива: экскурсия по Байкалу
Испытайте невероятные эмоции и почувствуйте прилив сил на экскурсии по Чивыркуйскому заливу Байкала с водной прогулкой и отдыхом в горячих источниках
Начало: Турка, Горячинск
«Жемчужины Байкальской природы Водная прогулка в непосредственной близости от островов и живописных бухт Чивыркуйского залива с посещением термального источника в бухте Змеевой»
Расписание: В 9:00 (с 1 мая по 30 октября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Байкальский мираж: водная прогулка, Каменная Черепаха, бухта Безымянная
Водная прогулка на корабле по Байкалу с посещением местности «Каменная Черепаха» и бухты Безымянная. Фантастические виды, скалы и ходульные деревья ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
«Приглашаем на водную прогулку на корабле с посещением местности «Каменная Черепаха» и бухты Безымянная»
Расписание: с 1 мая по 30 октября. По заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
1 час
Насладитесь красотами Байкала на корабле с пристани «Маяк»
Пейзажи, чистейший воздух и кристально чистая вода Байкала завораживают туристов. Часовая прогулка на корабле подарит незабываемые впечатления
Начало: Пристань смотровой площадки «Маяк», с. Турка
«Предлагаем взглянуть на них с воды во время нашей часовой прогулки на корабле»
Расписание: с 1 мая по 30 октября, ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Листвянка, Тальцы + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Увлекательное путешествие на байдарках по Байкалу и Ангаре с посещением музеев Тальцы и Байкальского лимнологического. Узнайте историю и природу Байкала
Начало: Листвянка/Иркутск (по договоренности с гидом)
«Водная прогулка на байдарках по Байкалу и реке Ангара от её истока»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
«Дополнительно оплачивается: проезд на катере по Байкалу из Листвянки в д»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Присоединяйтесь к празднику начала навигации на Байкале
15 июня 2024 года состоится праздничное мероприятие «День открытия навигации на Бурятской волне!». Начало сезона водных путешествий на Байкале
Начало: Улан-Удэ, с. Турка ОЭЗ «Байкальская гавань»
«Каждый турист сможет отправиться на прогулку на корабле и насладиться природой Бурятии»
15 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами! Спасибо огромное!
- ВВадим10 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
- ГГалина10 марта 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеМного интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
- ЕЕлена13 февраля 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеПрогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
- ИИрина1 февраля 2024Прошли по Листвянке, посидели в ресторанчике, насладились местной кухней. Попробовали пельмени с рыбой. Вкус конечно интересный). Походили по льду Байкала,
- ЕЕвгений10 октября 2023Экскурсия замечательная, всё в соответствии с заявленной программой. После прогулки на берегу Байкала нас уже ждал костер, мы классно отдохнули, на закате пели песни под гитару. Костер трещит, на Байкале штиль, это незабываемо.
- УУльяна23 сентября 2023Впечатления не передать словами, эмоции зашкаливают. Всем советую посетить Байкал на закате!
- ООльга20 сентября 2023Мой тур на Байкал получился очень насыщенный, интересный и запоминающийся. Понравилась экскурсия «Байкальский мираж». С погодой нам повезло, на Байкале было очень тепло.
- ЛЛюдмила19 сентября 2023Всегда любила быть ближе к природе, но это место не только сближает с природой, а объединяет! После того как приехала
- ЛЛариса1 сентября 2023Каждый год приезжаем семьей на Чивыркуйский залив, мое самое любимое место. Байкальские мальдивы, красиво, тепло, что еще нужно для отдыха)
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Водные развлечения»
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Сейчас на Байкале в категории "Водные развлечения" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии на Байкале на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024