Экскурсии по воде на Байкале

Найдено 9 экскурсий в категории «Водные развлечения» на Байкале, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
«• Прокатиться на катере с прозрачным дном (45 минут)»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
Групповая
3 часа
11 отзывов
Волшебный закат на Байкале: экскурсия на корабле
Прогулка на корабле по озеру Байкал на закате - насладитесь восхитительными видами и отдохните у костра в окружении первозданной природы
Начало: Турка, Горячинск
«Нереальная эстетика, чистый воздух, душевная атмосфера и 100% перезагрузка… Вас ждет увлекательная прогулка на корабле, а после мы расслабимся у костра в окружении первозданной природы»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3 500 за человека
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
5 отзывов
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
«Мы совершим прогулку по самым ярким местам на теплоходе или катере, посмотрим на залив со смотровой площадки, увидим острова Змеиной бухты и отдохнем в термальных источниках»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за человека
Чудеса Чивыркуйского залива
Групповая
12 часов
5 отзывов
Чудеса Чивыркуйского залива: экскурсия по Байкалу
Испытайте невероятные эмоции и почувствуйте прилив сил на экскурсии по Чивыркуйскому заливу Байкала с водной прогулкой и отдыхом в горячих источниках
Начало: Турка, Горячинск
«Жемчужины Байкальской природы Водная прогулка в непосредственной близости от островов и живописных бухт Чивыркуйского залива с посещением термального источника в бухте Змеевой»
Расписание: В 9:00 (с 1 мая по 30 октября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за человека
Байкальский мираж
Групповая
4 часа
10 отзывов
Байкальский мираж: водная прогулка, Каменная Черепаха, бухта Безымянная
Водная прогулка на корабле по Байкалу с посещением местности «Каменная Черепаха» и бухты Безымянная. Фантастические виды, скалы и ходульные деревья ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
«Приглашаем на водную прогулку на корабле с посещением местности «Каменная Черепаха» и бухты Безымянная»
Расписание: с 1 мая по 30 октября. По заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Прогулка на корабле по Байкалу с пристани «Маяк»
Групповая
1 час
1 отзыв
Насладитесь красотами Байкала на корабле с пристани «Маяк»
Пейзажи, чистейший воздух и кристально чистая вода Байкала завораживают туристов. Часовая прогулка на корабле подарит незабываемые впечатления
Начало: Пристань смотровой площадки «Маяк», с. Турка
«Предлагаем взглянуть на них с воды во время нашей часовой прогулки на корабле»
Расписание: с 1 мая по 30 октября, ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Листвянка, Тальцы + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
7 часов
Листвянка, Тальцы + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Увлекательное путешествие на байдарках по Байкалу и Ангаре с посещением музеев Тальцы и Байкальского лимнологического. Узнайте историю и природу Байкала
Начало: Листвянка/Иркутск (по договоренности с гидом)
«Водная прогулка на байдарках по Байкалу и реке Ангара от её истока»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за человека
Треккинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
«Дополнительно оплачивается: проезд на катере по Байкалу из Листвянки в д»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 7 чел.
День открытия навигации на Байкале
Групповая
8 часов
Присоединяйтесь к празднику начала навигации на Байкале
15 июня 2024 года состоится праздничное мероприятие «День открытия навигации на Бурятской волне!». Начало сезона водных путешествий на Байкале
Начало: Улан-Удэ, с. Турка ОЭЗ «Байкальская гавань»
«Каждый турист сможет отправиться на прогулку на корабле и насладиться природой Бурятии»
15 июня в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
    Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами! Спасибо огромное!
  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Экскурсия очень понравилась.
  • Г
    Галина
    10 марта 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Прошли по Листвянке, посидели в ресторанчике, насладились местной кухней. Попробовали пельмени с рыбой. Вкус конечно интересный). Походили по льду Байкала,
    читать дальше

    льдины прозрачные как огромные бриллианты. Завораживающе. И солнце, сквозь дымку даёт эффект перламутрового света. Всё великолепие с высоты камня Черского закрепили и по канатной дороге спустились. Отдельное слово надо сказать про музей Байкала. Пробыли там часа 3, но можно и целый день посвятить ему. Очень интересно.

  • Е
    Евгений
    10 октября 2023
    Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
    Экскурсия замечательная, всё в соответствии с заявленной программой. После прогулки на берегу Байкала нас уже ждал костер, мы классно отдохнули, на закате пели песни под гитару. Костер трещит, на Байкале штиль, это незабываемо.
  • У
    Ульяна
    23 сентября 2023
    Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
    Впечатления не передать словами, эмоции зашкаливают. Всем советую посетить Байкал на закате!
  • О
    Ольга
    20 сентября 2023
    Байкальский мираж
    Мой тур на Байкал получился очень насыщенный, интересный и запоминающийся. Понравилась экскурсия «Байкальский мираж». С погодой нам повезло, на Байкале было очень тепло.
  • Л
    Людмила
    19 сентября 2023
    Чудеса Чивыркуйского залива
    Всегда любила быть ближе к природе, но это место не только сближает с природой, а объединяет! После того как приехала
    читать дальше

    сюда один раз, хочется возвращаться снова и снова. Байкал… тут столько прекрасного, хочется обследовать каждый уголок этого залива и это сделать не сложно, так как Чивыркуйский залив относится к Забайкальскому национальному парку, а у них все для людей!

  • Л
    Лариса
    1 сентября 2023
    По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
    Каждый год приезжаем семьей на Чивыркуйский залив, мое самое любимое место. Байкальские мальдивы, красиво, тепло, что еще нужно для отдыха)

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
  2. Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
  3. По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
  4. Чудеса Чивыркуйского залива
  5. Байкальский мираж
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Малое Море
  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Мыс Кобылья голова
  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Водные развлечения" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии на Байкале на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам