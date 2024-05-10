Прогулки на катере на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» на Байкале, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
«• Прокатиться на катере с прозрачным дном (45 минут)»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
5 отзывов
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
«Мы совершим прогулку по самым ярким местам на теплоходе или катере, посмотрим на залив со смотровой площадки, увидим острова Змеиной бухты и отдохнем в термальных источниках»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за человека
Треккинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
«Дополнительно оплачивается: проезд на катере по Байкалу из Листвянки в д»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Экскурсия очень понравилась.
  • Г
    Галина
    10 марта 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Прошли по Листвянке, посидели в ресторанчике, насладились местной кухней. Попробовали пельмени с рыбой. Вкус конечно интересный). Походили по льду Байкала,
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    льдины прозрачные как огромные бриллианты. Завораживающе. И солнце, сквозь дымку даёт эффект перламутрового света. Всё великолепие с высоты камня Черского закрепили и по канатной дороге спустились. Отдельное слово надо сказать про музей Байкала. Пробыли там часа 3, но можно и целый день посвятить ему. Очень интересно.

  • Л
    Лариса
    1 сентября 2023
    По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
    Каждый год приезжаем семьей на Чивыркуйский залив, мое самое любимое место. Байкальские мальдивы, красиво, тепло, что еще нужно для отдыха)
  • Н
    Наталья
    21 августа 2023
    На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
    Экскурсия очень понравилась,катер довольно комфортабельный,экскурсовод Кристина очень много интересного рассказала о Байкале и истории этих мест! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    18 августа 2023
    По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
    Чивыркуйский перешеек отделяет Баргузинский и Чивыркуйский залив от материковой части. Это десятки километром чистейших пляжей и песчаных дюн! Все чисто, не разбросан мусор
  • М
    Микашова
    18 августа 2023
    На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
    Спасибо за интересную экскурсию, очень грамотная гид, Юля, узнала много информации, впечатления самые хорошие!
  • A
    Amarus
    16 августа 2023
    На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
    В целом понравилось, особенно экскурсавод Юля, с погодой не повезло- дождь и холодно. Санитарные остановки- ужасны, но здесь организаторы не виноваты, наша российская действительность. Так же и обед, нет оборудованных мест, ели в катере. Стоимость завышена
  • И
    Ирина
    11 июня 2023
    По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
    Хорошее место с хорошей историей, прекрасный вид и воздух. Природа самая-самая! озеро Байкал чистейшее озеро в мире. Всем советую посетить эти края!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На катере»

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  3. Треккинг по Большой Байкальской тропе
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  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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