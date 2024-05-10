В Вадим День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка Экскурсия очень понравилась.

Г Галина Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта

Е Елена Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍

И Ирина День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка читать дальше льдины прозрачные как огромные бриллианты. Завораживающе. И солнце, сквозь дымку даёт эффект перламутрового света. Всё великолепие с высоты камня Черского закрепили и по канатной дороге спустились. Отдельное слово надо сказать про музей Байкала. Пробыли там часа 3, но можно и целый день посвятить ему. Очень интересно. Прошли по Листвянке, посидели в ресторанчике, насладились местной кухней. Попробовали пельмени с рыбой. Вкус конечно интересный). Походили по льду Байкала,

Л Лариса По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе Каждый год приезжаем семьей на Чивыркуйский залив, мое самое любимое место. Байкальские мальдивы, красиво, тепло, что еще нужно для отдыха)

Н Наталья На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка Экскурсия очень понравилась,катер довольно комфортабельный,экскурсовод Кристина очень много интересного рассказала о Байкале и истории этих мест! Рекомендую!

А Алексей По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе Чивыркуйский перешеек отделяет Баргузинский и Чивыркуйский залив от материковой части. Это десятки километром чистейших пляжей и песчаных дюн! Все чисто, не разбросан мусор

М Микашова На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка Спасибо за интересную экскурсию, очень грамотная гид, Юля, узнала много информации, впечатления самые хорошие!

A Amarus На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка В целом понравилось, особенно экскурсавод Юля, с погодой не повезло- дождь и холодно. Санитарные остановки- ужасны, но здесь организаторы не виноваты, наша российская действительность. Так же и обед, нет оборудованных мест, ели в катере. Стоимость завышена