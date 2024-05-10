1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
«• Прокатиться на катере с прозрачным дном (45 минут)»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Групповая
10 часов
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
«Мы совершим прогулку по самым ярким местам на теплоходе или катере, посмотрим на залив со смотровой площадки, увидим острова Змеиной бухты и отдохнем в термальных источниках»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
«Дополнительно оплачивается: проезд на катере по Байкалу из Листвянки в д»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим10 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
- ГГалина10 марта 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеМного интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
- ЕЕлена13 февраля 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеПрогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
- ИИрина1 февраля 2024Прошли по Листвянке, посидели в ресторанчике, насладились местной кухней. Попробовали пельмени с рыбой. Вкус конечно интересный). Походили по льду Байкала,
- ЛЛариса1 сентября 2023Каждый год приезжаем семьей на Чивыркуйский залив, мое самое любимое место. Байкальские мальдивы, красиво, тепло, что еще нужно для отдыха)
- ННаталья21 августа 2023На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаЭкскурсия очень понравилась,катер довольно комфортабельный,экскурсовод Кристина очень много интересного рассказала о Байкале и истории этих мест! Рекомендую!
- ААлексей18 августа 2023Чивыркуйский перешеек отделяет Баргузинский и Чивыркуйский залив от материковой части. Это десятки километром чистейших пляжей и песчаных дюн! Все чисто, не разбросан мусор
- ММикашова18 августа 2023На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаСпасибо за интересную экскурсию, очень грамотная гид, Юля, узнала много информации, впечатления самые хорошие!
- AAmarus16 августа 2023На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаВ целом понравилось, особенно экскурсавод Юля, с погодой не повезло- дождь и холодно. Санитарные остановки- ужасны, но здесь организаторы не виноваты, наша российская действительность. Так же и обед, нет оборудованных мест, ели в катере. Стоимость завышена
- ИИрина11 июня 2023Хорошее место с хорошей историей, прекрасный вид и воздух. Природа самая-самая! озеро Байкал чистейшее озеро в мире. Всем советую посетить эти края!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На катере»
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