Групповые экскурсии Байкала

Найдено 19 экскурсий в категории «Групповые» на Байкале, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
Мини-группа
12 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000 за человека
Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
Мини-группа
14 часов
19 отзывов
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
12 500 за человека
Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
Групповая
3 часа
11 отзывов
Волшебный закат на Байкале: экскурсия на корабле
Прогулка на корабле по озеру Байкал на закате - насладитесь восхитительными видами и отдохните у костра в окружении первозданной природы
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3 500 за человека
Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
В тренде
Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
Познакомьтесь с легендами Байкала, посетите камень Черского и Шаман-камень, а также музей деревянного зодчества в Тальцах
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора,7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 10:00 до 18.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
5 отзывов
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за человека
Чудеса Чивыркуйского залива
Групповая
12 часов
5 отзывов
Чудеса Чивыркуйского залива: экскурсия по Байкалу
Испытайте невероятные эмоции и почувствуйте прилив сил на экскурсии по Чивыркуйскому заливу Байкала с водной прогулкой и отдыхом в горячих источниках
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: В 9:00 (с 1 мая по 30 октября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за человека
Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900 за человека
Вечер бурятских сказок
Групповая
4 часа
10 отзывов
Вечер бурятских сказок на берегу Байкала
Погрузитесь в атмосферу бурятско-монгольской сказки, познакомьтесь с культурой и бытом бурят, участвуйте в зимних забавах и загадайте желание на берегу Байкала
Начало: Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября. По заявкам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за человека
Мэндэ Байкал: сердце Бурятии
Групповая
4 часа
10 отзывов
Мэндэ Байкал: сердце Бурятии
Добро пожаловать в незабываемое путешествие по берегу Байкала. Узнайте о быте бурят, их традициях и вкусите блюда национальной кухни
Начало: Прибайкальский район, местность Каменная Черепаха
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
5 000 за человека
Встреча с нерпами и их миров + Байкальский обед
Групповая
7 часов
9 отзывов
Встреча с нерпами и их миров + Байкальский обед
Ощутите байкальский колорит и погрузитесь в аутентичную атмосферу на экскурсии с нерпами и традиционным обедом. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 апреля до 10 мая
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 200 за человека
Шаманский вечер на берегу Байкала
Групповая
3 часа
10 отзывов
Погружение в мир шаманов: вечер на Байкале
Добро пожаловать на шаманский вечер на берегу Байкала! Погрузитесь в древние обряды, ощутите магию природы и примите участие в танце Йохр
Начало: Местность «Каменная Черепаха»
Расписание: С 1 апреля по 30 октября. Важно: мероприятие проводится по предварительным заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3 000 за человека
Богиня Янжима и Баргузинская долина
Групповая
10 часов
10 отзывов
Богиня Янжима и Баргузинская долина - групповая экскурсия по местам силы
Баргузинская долина - место уникальной атмосферы и великолепной природы. Здесь, кажется, концентрация настоящих мест силы! Путешествие к дворцу богини Янжимы
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 700 за человека
Вокруг Баргузинской долины
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Вокруг Баргузинской долины: дворец Янжимы, Сувинский замок, Ининский сад камней
Путешествие по Баргузинской долине: дворец Богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней. Ощутите магию Бурятии
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за человека
Байкальский мираж
Групповая
4 часа
10 отзывов
Байкальский мираж: водная прогулка, Каменная Черепаха, бухта Безымянная
Водная прогулка на корабле по Байкалу с посещением местности «Каменная Черепаха» и бухты Безымянная. Фантастические виды, скалы и ходульные деревья ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября. По заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия в Байкале: Каменный пляж и национальная бурятская юрта
Хотите познакомиться с уникальным колоритом и природой Байкала? Прогулка от мыса Любви до «Черепахи» подарит незабываемые впечатления и вкус национальных блюд
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Прогулка на корабле по Байкалу с пристани «Маяк»
Групповая
1 час
1 отзыв
Насладитесь красотами Байкала на корабле с пристани «Маяк»
Пейзажи, чистейший воздух и кристально чистая вода Байкала завораживают туристов. Часовая прогулка на корабле подарит незабываемые впечатления
Начало: Пристань смотровой площадки «Маяк», с. Турка
Расписание: с 1 мая по 30 октября, ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
52 отзыва
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
Групповая
1 час 10 минут
3 отзыва
Групповая вечерняя экскурсия на остров Чаек на Ольхоне - кормление чаек и виды с воды
Откройте для себя вечерний Ольхон с моря, покормите чаек и насладитесь видами, которые невозможно увидеть с берега. Экскурсия на остров Чаек ждёт вас
Начало: Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 20:10
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 200 за человека
День открытия навигации на Байкале
Групповая
8 часов
Присоединяйтесь к празднику начала навигации на Байкале
15 июня 2024 года состоится праздничное мероприятие «День открытия навигации на Бурятской волне!». Начало сезона водных путешествий на Байкале
Начало: Улан-Удэ, с. Турка ОЭЗ «Байкальская гавань»
15 июня в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
    Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами! Спасибо огромное!
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
    Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
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    кухни! Так же в первый раз своими глазами увидели знаменитое во всём мире озеро Байкал, познакомились с её фауной и достопримечательностями, были на смотровой площадке, с высоты колеса обозрения созерцали просторы озера и горы его окружающие, виды невозможно передать словами и фото снимками. Так же кактались на катерах с воздушными подушками на самом озере, где сначала летали по льду Байкала, а потом и непосредственно по самой воде! Прекрасная пора на озере - это весна, где вы можете одновременно застать и лед и воду! Ну и конечно же во всех наших мероприятиях нас сопровождал очень опытный и профессиональный гид Татьяна, за что ей большое человеческое спасибо и благодарность, что всё объясняла и показывала! Очень хочется иметь такие поездки чаще и дольше! Всем рекомендую, и советую. Не дорого, доступно и очень удобно! Спасибо за прекрасное удовольствие, которое вы доставили нам Татьяна!!!

  • В
    Вероника
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
  • Е
    Егор
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
  • П
    Полина
    6 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.
  • М
    Марина
    6 апреля 2024
    Шаманский вечер на берегу Байкала
    Шаманский вечер это что-то необъяснимое. Мне даже кажется, что он нужен всем как ещё дополнительная точка наполнения на Байкале. Это так душевно и так необычно. Спасибо огромное.
  • И
    Иван
    5 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели
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    нерп. Так же большой привет гиду Эльвире. Она все очень хорошо рассказывает. Весёлый, самый классный проводник. Они сделали нашу поездку незабываемой. Обязательно постараемся приехать на следующий год с детьми.

  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются
  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Шаманский вечер на берегу Байкала
    Приехал на шаманский вечер только чтобы узнать традиции и как это все работает. Скажу что очень увлекательно и интересно. Какая-то магия точно есть. Я прямо почувствовал прилив сил. Спасибо жене, что уговорила. И вам за организацию.
  • К
    Ксения
    2 апреля 2024
    Встреча с нерпами и их миров + Байкальский обед
    Масса положительных эмоций и впечатлений осталось у нас от экскурсии! Байкал это нечто невероятное! Спасибо за отдых! Отдельная благодарность за то, что мы вживую увидели нерп, классные милые создания

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
  2. Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
  3. Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
  4. Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
  5. По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Малое Море
  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Мыс Кобылья голова
  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Групповые" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 2 200 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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