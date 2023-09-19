Чудеса Чивыркуйского залива

Испытайте невероятные эмоции и почувствуйте прилив сил на экскурсии по Чивыркуйскому заливу Байкала с водной прогулкой и отдыхом в горячих источниках
Приготовьтесь испытать невероятные эмоции и почувствовать прилив сил! Целый день будет проведен наедине с Байкальской природой.

Водная прогулка по островам Чивыркуйского залива и отдых в горячих источниках Змеевой бухты среди сибирских
читать дальше

пейзажей подарят незабываемые впечатления. Жемчужины Байкальской природы, первозданная красота, мощная энергия и яркие эмоции ждут вас.

Летом вода в бухтах Чивыркуйского залива прогревается сильнее, чем в других частях Байкала, что делает это место особенно привлекательным для отдыха. Песчаные и каменные пляжи, горы, пушистые зеленые леса создают неповторимую атмосферу. Термальные источники, известные своими целебными свойствами, обеспечат перезагрузку для души и тела. Чистейший воздух и особая энергетика этого места оставят незабываемые впечатления. Байкал ждет вас

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Водная прогулка по живописным бухтам
  2. 🏞 Потрясающие виды Байкальской природы
  3. 💧 Целебные термальные источники
  4. 🌲 Чистейший воздух и энергетика природы
  5. 🗺 Ощущение уединения и перезагрузки

Что можно увидеть

  • Чивыркуйский залив
  • Змеевая бухта
Чудеса Чивыркуйского залива
Чудеса Чивыркуйского залива
Чудеса Чивыркуйского залива
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Бухты Чивыркуйского залива
  • Термальные источники в бухте Змеевой

Описание экскурсии

Жемчужины Байкальской природы Водная прогулка в непосредственной близости от островов и живописных бухт Чивыркуйского залива с посещением термального источника в бухте Змеевой. Вас ждет путешествие, полное настоящих чудес, первозданной красоты, мощной энергии и ярких эмоций! Летом вода в бухтах Чивыркуйского залива прогревается сильнее, чем в других частях Байкала. В окружении невероятной природы — песчаных и каменных пляжей, гор, пушистых зеленых лесов — это место становится поистине привлекательным для отдыха. После прогулки наш путь лежит к термальным источникам, вода в которых, как известно, обладает целебными свойствами. Чистейший воздух и особая энергетика — это настоящая перезагрузка для души и тела! Вперед, за впечатлениями! Байкал вас ждет!

В 9:00 (с 1 мая по 30 октября)

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый10 500 ₽
Детский (от 4 до 10 лет)10 500 ₽
Детский (до 3-х лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухты Чивыркуйского залива
  • Термальные источники в бухте Змеевой
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Питание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: В 9:00 (с 1 мая по 30 октября)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Удобную обувь с фиксированной пяткой, тёплые вещи, ветровку, солнечные очки, солнцезащитный крем, купальные принадлежности, бутылку воды, наличные для покупки сувениров/личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Л
19 сен 2023
Всегда любила быть ближе к природе, но это место не только сближает с природой, а объединяет! После того как приехала сюда один раз, хочется возвращаться снова и снова. Байкал… тут столько прекрасного, хочется обследовать каждый уголок этого залива и это сделать не сложно, так как Чивыркуйский залив относится к Забайкальскому национальному парку, а у них все для людей!
О
4 авг 2023
Давно я мечтал побывать на Чивыркуйском заливе. Всё - таки 700 километров от Иркутска - далековато… Ну вот, тем не менее мне с семьёй удалось приехать на залив. Все отлично, дети накупались, жена довольная)
Т
12 июля 2023
Мы семьей живем в г. Иркутске. Давно хотели побывать так сказать на Бурятской стороне Байкала. так как наслышаны о небывалой красоте. Поехали в составе: я, муж, ребенок 4 года. Природа на Чивыркуйском заливе сказочная, чувствуется особая энергетика в этом месте.
А
12 июня 2023
Удалось вырваться в отпуск и мы поехали на Байкал. У нас остались нереальные впечатления, Байкал - шикарный, свежий воздух, чистая вода, Чивыркуйский залив поразил теплой водой, я думала я не смогу искупаться в Байкале, говорили, что холодная вода. На заливе вода теплая
Н
16 мая 2023
Я побывала в Бурятии. Главным событием в поездке несомненно было посещение Байкала. Давно хотела там побывать и наконец, мечта сбылась. Больше всего мне понравилась экскурсия на Чивыркуйский залив. Очень теплая вода в заливе, накупались, позагорали

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

ГрупповыеВодные развлеченияЛетниеНа весь деньСемейныеИз Горячинска

Похожие экскурсии из Байкала

По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
5 отзывов
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за человека
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Байкале
ХорошоТам