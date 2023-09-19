Всегда любила быть ближе к природе, но это место не только сближает с природой, а объединяет! После того как приехала сюда один раз, хочется возвращаться снова и снова. Байкал… тут столько прекрасного, хочется обследовать каждый уголок этого залива и это сделать не сложно, так как Чивыркуйский залив относится к Забайкальскому национальному парку, а у них все для людей!