Приготовьтесь испытать невероятные эмоции и почувствовать прилив сил! Целый день будет проведен наедине с Байкальской природой.
Водная прогулка по островам Чивыркуйского залива и отдых в горячих источниках Змеевой бухты среди сибирских
Водная прогулка по островам Чивыркуйского залива и отдых в горячих источниках Змеевой бухты среди сибирских
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Водная прогулка по живописным бухтам
- 🏞 Потрясающие виды Байкальской природы
- 💧 Целебные термальные источники
- 🌲 Чистейший воздух и энергетика природы
- 🗺 Ощущение уединения и перезагрузки
Что можно увидеть
- Чивыркуйский залив
- Змеевая бухта
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Бухты Чивыркуйского залива
- Термальные источники в бухте Змеевой
Описание экскурсии
Жемчужины Байкальской природы Водная прогулка в непосредственной близости от островов и живописных бухт Чивыркуйского залива с посещением термального источника в бухте Змеевой. Вас ждет путешествие, полное настоящих чудес, первозданной красоты, мощной энергии и ярких эмоций! Летом вода в бухтах Чивыркуйского залива прогревается сильнее, чем в других частях Байкала. В окружении невероятной природы — песчаных и каменных пляжей, гор, пушистых зеленых лесов — это место становится поистине привлекательным для отдыха. После прогулки наш путь лежит к термальным источникам, вода в которых, как известно, обладает целебными свойствами. Чистейший воздух и особая энергетика — это настоящая перезагрузка для души и тела! Вперед, за впечатлениями! Байкал вас ждет!
В 9:00 (с 1 мая по 30 октября)
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|10 500 ₽
|Детский (от 4 до 10 лет)
|10 500 ₽
|Детский (до 3-х лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухты Чивыркуйского залива
- Термальные источники в бухте Змеевой
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Питание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: В 9:00 (с 1 мая по 30 октября)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобную обувь с фиксированной пяткой, тёплые вещи, ветровку, солнечные очки, солнцезащитный крем, купальные принадлежности, бутылку воды, наличные для покупки сувениров/личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
19 сен 2023
Всегда любила быть ближе к природе, но это место не только сближает с природой, а объединяет! После того как приехала сюда один раз, хочется возвращаться снова и снова. Байкал… тут столько прекрасного, хочется обследовать каждый уголок этого залива и это сделать не сложно, так как Чивыркуйский залив относится к Забайкальскому национальному парку, а у них все для людей!
О
Олег
4 авг 2023
Давно я мечтал побывать на Чивыркуйском заливе. Всё - таки 700 километров от Иркутска - далековато… Ну вот, тем не менее мне с семьёй удалось приехать на залив. Все отлично, дети накупались, жена довольная)
Т
Татьяна
12 июля 2023
Мы семьей живем в г. Иркутске. Давно хотели побывать так сказать на Бурятской стороне Байкала. так как наслышаны о небывалой красоте. Поехали в составе: я, муж, ребенок 4 года. Природа на Чивыркуйском заливе сказочная, чувствуется особая энергетика в этом месте.
А
Анна
12 июня 2023
Удалось вырваться в отпуск и мы поехали на Байкал. У нас остались нереальные впечатления, Байкал - шикарный, свежий воздух, чистая вода, Чивыркуйский залив поразил теплой водой, я думала я не смогу искупаться в Байкале, говорили, что холодная вода. На заливе вода теплая
Н
Наталья
16 мая 2023
Я побывала в Бурятии. Главным событием в поездке несомненно было посещение Байкала. Давно хотела там побывать и наконец, мечта сбылась. Больше всего мне понравилась экскурсия на Чивыркуйский залив. Очень теплая вода в заливе, накупались, позагорали
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала
Похожие экскурсии из Байкала
Групповая
10 часов
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за человека