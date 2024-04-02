Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала и отправьтесь на захватывающее приключение на аэролодке, чтобы увидеть байкальскую нерпу. Это уникальная возможность познакомиться с эндемиками Байкала, насладиться первозданной природой и поучаствовать в этнопрограмме, раскрывающей традиции и обычаи местного народа. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир Байкала

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Описание экскурсии

Уникальная возможность увидеть нерп на Байкале

С 20 марта по 30 апреля у вас есть шанс стать свидетелем удивительного явления — выхода нерп на лед Байкала. Это время, когда байкальские эндемики наслаждаются солнечными днями, и вы можете увидеть их в естественной среде обитания.

Захватывающее приключение на аэролодке

Приглашаем вас в незабываемое путешествие на аэролодке, где вы сможете насладиться красотой Байкала и его уникальной природы. По прибытию на местность «Каменная Черепаха» мы отправимся по льду в поисках нерп. Это будет не только увлекательно, но и познавательно!

Что вас ждет на экскурсии:

Наблюдение за нерпами в их естественной среде обитания.

Погружение в аутентичную атмосферу Байкала.

Вкусный обед в настоящей юрте с панорамными окнами и великолепным видом на озеро.

Вперед за приключениями!

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта. Путешествие на Байкал подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту природы и удивительный мир байкальских нерп!