Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед

Ощутите байкальский колорит и погрузитесь в аутентичную атмосферу на экскурсии с нерпами и традиционным обедом. Уникальные впечатления ждут вас
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала и отправьтесь на захватывающее приключение на аэролодке, чтобы увидеть байкальскую нерпу.

Это уникальная возможность познакомиться с эндемиками Байкала, насладиться первозданной природой и поучаствовать в этнопрограмме, раскрывающей традиции и обычаи местного народа. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир Байкала
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐾 Уникальная возможность увидеть байкальскую нерпу
  • 🚤 Захватывающее приключение на аэролодке
  • 🌿 Погружение в аутентичную атмосферу Байкала
  • 🎭 Участие в этнопрограмме с бурятскими традициями
  • 🍲 Вкусный традиционный байкальский обед
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Каменная Черепаха
  • Байкальская нерпа

Описание экскурсии

Уникальная возможность увидеть нерп на Байкале

С 20 марта по 30 апреля у вас есть шанс стать свидетелем удивительного явления — выхода нерп на лед Байкала. Это время, когда байкальские эндемики наслаждаются солнечными днями, и вы можете увидеть их в естественной среде обитания.

Захватывающее приключение на аэролодке

Приглашаем вас в незабываемое путешествие на аэролодке, где вы сможете насладиться красотой Байкала и его уникальной природы. По прибытию на местность «Каменная Черепаха» мы отправимся по льду в поисках нерп. Это будет не только увлекательно, но и познавательно!

Что вас ждет на экскурсии:

  • Наблюдение за нерпами в их естественной среде обитания.
  • Погружение в аутентичную атмосферу Байкала.
  • Вкусный обед в настоящей юрте с панорамными окнами и великолепным видом на озеро.

Вперед за приключениями!

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта. Путешествие на Байкал подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту природы и удивительный мир байкальских нерп!

с 1 апреля до 10 мая

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каменная Черепаха
  • Нерп
Что включено
  • Трансфер Улан-Удэ - Турка - Улан-Удэ
  • Услуги опытного гида-проводника
  • Захватывающее приключение на аэролодке в поисках Байкальской нерпы
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ, Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 апреля до 10 мая
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
К
2 апр 2024
Масса положительных эмоций и впечатлений осталось у нас от экскурсии! Байкал это нечто невероятное! Спасибо за отдых! Отдельная благодарность за то, что мы вживую увидели нерп, классные милые создания
м
2 апр 2024
В свою очередь выражаю Вам огромную благодарность за организацию такой интересной экскурсии «Погоня за нерпой». Действительно получилось увидеть маленького нерпенка, даже удалось заснять.
И
1 апр 2024
Спасибо большое!!! Очень понравилось и вообще ни разу не пожалела, что выбрала именно эту экскурсию, кстати никогда до этого не видела нерп! это так здорово! На аэролодке совсем не страшно ездить по Байкалу в апреле
О
1 апр 2024
Это было невероятное путешествие, целая маленькая жизнь! Экскурсия «Погоня за нерпами» оправдала мои ожидания, я думала не найдем нерп, а нет, нашли и даже не одну. Прикольно увидеть нерпу вживую.
А
31 мар 2024
Буду краток) писать много не умею. Я считаю, что каждый должен увидеть Байкал своими глазами! Интересная услуга у вас «Погоня за нерпами». Мы действительно очень близко 2 раза подъезжали к нерпам, видел своими глазами беляка)
А
27 мар 2024
Поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию такого уникального путешествия! Всё очень понравилось, увидели не только нерп, но и я под впечатлением от прозрачного льда, видно даже огромные валуны на дне. Это незабываемо
И
27 мар 2024
Только вернулись домой, закат был просто невероятным! Мы с супругой просто в восторге! Увидели живых нерп! Это было круто! Ещё раз большое спасибо за крутые эмоции
Ю
24 мар 2024
Прогулка вышла чудесной, спасибо! Наконец-то увидели нерп, давно мечтала увидеть их вживую.
В
22 мар 2024
Огромное спасибо за такое красивое путешествие! вся наша компашка осталась под огромным впечатлением, нафоткались, насмеялись, нам удалось увидеть 5 нерп, одного даже очень близко получилось рассмотреть

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