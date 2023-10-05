читать дальше

обычаями коренного населения.



Незабываемое путешествие сквозь века с блюдами из традиционной бурятской кухни, которые не только утолят ваш голод, но и приоткроют дверь в волшебный мир вкусов.



Встреча гостей на берегу Байкала в местности «Каменная черепаха», приветствие с хадаком, таинственной белой пищей в пиале, чтобы ваш путь был освещен светом добра и радости.



Благопожелания на русском и бурятском языках, легенда про черепаху, прогулка по берегу, поклонение и загадывание желаний черепахе.



Фото и видео съемка, рассказ о традициях и обычаях бурят, связь с Байкалом, обрядовый жизнерадостный танец Ёхор, загадки и предсказания бурятского народа, традиционный обед, бурятские народные песни (живой голос)