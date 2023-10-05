Приглашаем вас в увлекательное путешествие на берегу Байкала, в сердце Бурятии, где каждый камень хранит свою легенду, а ветер шепчет старинные сказания! Вы познакомитесь с уникальной культурой и бытом бурят,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальная культура бурят
- 🍲 Традиционная бурятская кухня
- 🎶 Живые народные песни
- 📸 Фото и видео съемка
- 🕊 Благопожелания на двух языках
- 🕺 Обрядовый танец Ёхор
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Каменная черепаха
Описание экскурсии
Что вас ждетЗнакомство с уникальной культурой и бытом бурят, обычаями коренного населения, а также незабываемое путешествие сквозь века с блюдами из традиционной бурятской кухни, которые не только утолят ваш голод, но и приоткроют дверь в волшебный мир вкусов. Программа мероприятия:
- Встреча гостей на берегу Байкала в местности «Каменная черепаха» • Приветствие с хадаком, таинственной белой пищей в пиале, чтобы ваш путь был освещен светом добра и радости • Благопожелания на русском и бурятском языках • Легенда про черепаху. Прогулка по берегу, поклонение и загадывание желаний черепахе.
- Фото и видео съемка • Рассказ о традициях и обычаях бурят, связь с Байкалом • Обрядовый жизнерадостный танец Ёхор • Загадки и предсказания бурятского народа • Традиционный обед • Бурятские народные песни (живой голос).
с 1 мая по 30 октября. Важно: данное мероприятие проводится по предварительным заявкам. Возможно проведение вне основного графика по согласованию.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|5 000 ₽
|Дети от 3х до 10 лет
|4 000 ₽
|Детский до 3х лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Местность «Каменная Черепаха»
- Озеро Байкал
Что включено
- Организация и проведение мероприятия
- Традиционный обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Прибайкальский район, местность Каменная Черепаха
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября. Важно: данное мероприятие проводится по предварительным заявкам. Возможно проведение вне основного графика по согласованию.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Бронируйте даты заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зоя
5 окт 2023
Интересная и насыщенная программа получилась, мы и живые песни послушали, и сами потанцевали, а обед, рыбка все было очень вкусно!
Ю
Юлия
5 окт 2023
Спасибо за теплый прием! За интересные рассказы, за песни! Ужин оооочень был вкусный, всегда бы так все встречали на Байкале)
В
Василий
5 окт 2023
Привет! Спасибо, что выручили. Прием получился на высшем уровне, обед был вкусный, организовали все очень хорошо, молодцы!
А
Алевтина
2 окт 2023
Добрый вечер! Вчера не успела вам написать, только добрались до дома. Спасибо большое за прием, нашей группе все очень понравилось! Все так душевно, на Байкале всегда получаешь колоссальный заряд энергии, а какие люли у вас работают добрые, вежливые. Это очень ценно!
А
Анастасия
2 окт 2023
Добрый день! Хочу оставить отзыв о приеме нашей компании на берегу Байкала в местности Черепаха. Так интересно было познакомится с традициями бурят, правда очень получилось увлекательное мероприятие. Несмотря на то, что погода была пасмурная, настроение было отличное и впечатления остались только хорошие.
С
Светлана
2 окт 2023
Нашей группе всем понравилось и хорошо, что когда пошел ливень, мы все спрятались в юрту, панорамные окна - огромный плюс. Мы и вкусно поужинали и насладились красивым закатом
М
Максим
2 окт 2023
Спасибо за организацию мероприятия! По итогу все 168 человек накормили и развлекли. Я остался доволен организацией
И
Игорь
30 сен 2023
Нам понравилось. Особенно бурятские песни. Обед был вкусный
В
Виталий
30 сен 2023
Здравствуйте! Спасибо за организацию приема делегации с Москвы. Все четко, красиво, без сложностей. Будем обращаться еще!
С
Сергей
30 сен 2023
Все было отлично, спасибо за прием!
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