Волшебное время

Принимаем заявки от школьных групп, коллективов, организаций.

Возьмите с собой лыжный костюм, коньки, ледянки, теплую и удобную обувь, термос с горячим чаем и перекус.

Старт экскурсии там, где вам удобно - заберем вас на комфортабельном автобусе (Улан-Удэ, Гремячинск, Турка, Грячинск, Максимиха).

Приглашаем всех в настоящую зимнюю сказку! Вашему вниманию — однодневный тур в Туркинскую резиденцию Деда Мороза. Выезжаем на Байкал из отеля «Байкал Плаза» в городе Улан-Удэ. По пути смотрим удивительные места, которые сотворила сама природа — скалы в виде животных, захватывающие дух ландшафты и другое. По реке Турка мы прямиком отправимся в резиденцию Деда Мороза. Туда нас доставит судно на воздушной подушке. По приезду вы познакомитесь с Дедом Морозом и Снегурочкой, а после нас ждут праздничный обед и развлекательная программа. Любите загадки? Тогда Драконья чаша желаний и сундук предсказаний — точно для вас! Также мы приготовили для вас зимние забавы: «Поймай снежинку», «Снега-боулинг», «Гигантский хоккей», «Гигантские валенки», «Семейные лыжи». Организационные моменты• Резиденция Деда Мороза находится в селе Турка Прибайкальского района Республики Бурятия.