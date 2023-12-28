Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав

Групповая экскурсия на Байкале
Предлагаем провести новогодние праздники в атмосфере веселья, да еще и в настоящей резиденции Деда Мороза, которая находится в селе Турка.

По пути в нее вы сможете оценить необыкновенные ландшафты Бурятии, а по прибытии — познакомиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. В резиденции вас ждет обед и развлекательная программа с загадками и зимними забавами.
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Ближайшие даты:
28
дек
29
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30
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даты

Описание

Волшебное время

Приглашаем всех в настоящую зимнюю сказку! Вашему вниманию — однодневный тур в Туркинскую резиденцию Деда Мороза. Выезжаем на Байкал из отеля «Байкал Плаза» в городе Улан-Удэ. По пути смотрим удивительные места, которые сотворила сама природа — скалы в виде животных, захватывающие дух ландшафты и другое. По реке Турка мы прямиком отправимся в резиденцию Деда Мороза. Туда нас доставит судно на воздушной подушке. По приезду вы познакомитесь с Дедом Морозом и Снегурочкой, а после нас ждут праздничный обед и развлекательная программа. Любите загадки? Тогда Драконья чаша желаний и сундук предсказаний — точно для вас! Также мы приготовили для вас зимние забавы: «Поймай снежинку», «Снега-боулинг», «Гигантский хоккей», «Гигантские валенки», «Семейные лыжи». Организационные моменты• Резиденция Деда Мороза находится в селе Турка Прибайкальского района Республики Бурятия.
  • Принимаем заявки от школьных групп, коллективов, организаций.
  • Возьмите с собой лыжный костюм, коньки, ледянки, теплую и удобную обувь, термос с горячим чаем и перекус.
  • Старт экскурсии там, где вам удобно - заберем вас на комфортабельном автобусе (Улан-Удэ, Гремячинск, Турка, Грячинск, Максимиха).

с 20 декабря по 10 января

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Опытный гид-проводник
  • Трансфер на судне на воздушной подушке
  • Все развлекательные программы
  • Праздничный обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: с 20 декабря по 10 января
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • ‼️ Не забудьте взять с собой:
  • ⛷Лыжный костюм, ⛸коньки, ледянки, 🥾теплую и удобную обувь, 🍵термос с горячим чаем и 🥪перекус.
  • Связь с гидом +79146320891 Кристальный Байкал
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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