Предлагаем провести новогодние праздники в атмосфере веселья, да еще и в настоящей резиденции Деда Мороза, которая находится в селе Турка.
По пути в нее вы сможете оценить необыкновенные ландшафты Бурятии, а по прибытии — познакомиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. В резиденции вас ждет обед и развлекательная программа с загадками и зимними забавами.
По пути в нее вы сможете оценить необыкновенные ландшафты Бурятии, а по прибытии — познакомиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. В резиденции вас ждет обед и развлекательная программа с загадками и зимними забавами.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
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янв
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янв
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янв
янв
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даты
даты
Описание
Волшебное времяПриглашаем всех в настоящую зимнюю сказку! Вашему вниманию — однодневный тур в Туркинскую резиденцию Деда Мороза. Выезжаем на Байкал из отеля «Байкал Плаза» в городе Улан-Удэ. По пути смотрим удивительные места, которые сотворила сама природа — скалы в виде животных, захватывающие дух ландшафты и другое. По реке Турка мы прямиком отправимся в резиденцию Деда Мороза. Туда нас доставит судно на воздушной подушке. По приезду вы познакомитесь с Дедом Морозом и Снегурочкой, а после нас ждут праздничный обед и развлекательная программа. Любите загадки? Тогда Драконья чаша желаний и сундук предсказаний — точно для вас! Также мы приготовили для вас зимние забавы: «Поймай снежинку», «Снега-боулинг», «Гигантский хоккей», «Гигантские валенки», «Семейные лыжи». Организационные моменты• Резиденция Деда Мороза находится в селе Турка Прибайкальского района Республики Бурятия.
- Принимаем заявки от школьных групп, коллективов, организаций.
- Возьмите с собой лыжный костюм, коньки, ледянки, теплую и удобную обувь, термос с горячим чаем и перекус.
- Старт экскурсии там, где вам удобно - заберем вас на комфортабельном автобусе (Улан-Удэ, Гремячинск, Турка, Грячинск, Максимиха).
с 20 декабря по 10 января
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Опытный гид-проводник
- Трансфер на судне на воздушной подушке
- Все развлекательные программы
- Праздничный обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 20 декабря по 10 январяЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- ‼️ Не забудьте взять с собой:
- ⛷Лыжный костюм, ⛸коньки, ледянки, 🥾теплую и удобную обувь, 🍵термос с горячим чаем и 🥪перекус.
- Связь с гидом +79146320891 Кристальный Байкал
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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