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Листвянка - знакомство с Байкалом

Обзорная экскурсия по Байкалу: уникальные деревянные памятники и бурятская кухня
Приглашаю вас в путешествие к озеру Байкал! Всего за день мы с вами успеем побывать на берегу «Сибирского моря», осмотрим деревянную архитектуру Восточной Сибири в музее под открытым небом, полюбуемся истоком Ангары со смотровой площадки, а обедать будем по-бурятски, в настоящей юрте.
4.9
17 отзывов
Листвянка - знакомство с Байкалом
Листвянка - знакомство с Байкалом
Листвянка - знакомство с Байкалом

Описание экскурсии

Листвянка — отличное начало для знакомства с озером Байкал! Всего час езды по живописному Байкальскому тракту — и Вы попадете в туристическую Мекку Сибири. Об экскурсии Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа! Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное «Муравейник» родом из детства. Программа • Встреча в аэропорту или ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
  • Далее мы отправимся по отстроенному Байкальскому тракту в музей Тальцы, где вы увидите уникальные деревянные памятники истории народов Восточной Сибири.
  • Завтрак на территории музея в кафе, по желанию.
  • Смотровая площадка у истока реки Ангары, Шаман-камень.
  • Подъемная канатная дорога на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока р. Ангары и заснеженные вершины Хамар-Дабана.
  • Далее мы прогуляемся по п. Листвянка, посетим сувенирный рынок, проедем в Свято-Никольскую церковь, а когда проголодаемся, заедем в настоящую юрту пообедать. Я научу как правильно есть руками бурятские буузы. Если вам не по душе тяжелая мясная пища, то заедем в не менее приятное место — кафе Мечтатели на кофе-брейк.
  • Также мы заедем в Байкальский музей, где вы увидите байкальскую нерпу вблизи и сможете опуститься виртуально на дно Байкала.

• После мы вернемся в Иркутск. Важная информация:

  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
  • Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа).
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа.
  • Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию.

Ежедневно с 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Байкальский тракт
  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Исток реки Ангары
  • Камень Черского
  • Канатная дорога
  • Памятник Александру Вампилову
  • Байкальский музей
  • Свято-Никольская церковь
  • Рыбно-сувенирный рынок в Листвянке
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер Иркутск - Листвянка - Иркутск
  • Пешие прогулки по красивым местам
Что не входит в цену
  • Входные билеты:
  • Музей Тальцы - 350 рублей
  • Байкальский музей - 600 рублей
  • Кресельный подъемник на камень Черского - 600 рублей
  • Питание: кофе-брейк, обед. Заказ по меню оплачивается на месте.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
  • Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа
  • Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
2
3
2
1
Д
Понравилось. Погода была хорошая. Замечательный Гид Виталина.
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Е
Была на этой экскурсии 16.01.2025 индивидуально, не группой. Огромное спасибо Виталине за подаренные впечатления! Мне очень понравилось, что она не грузит нудными лекциями, а рассказывает интересно и увлекательно, как историческую
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информацию, так и различные интересные факты о религии, культуре и географии. Мне повезло приехать не в сезон, поэтому других туристов на нашем пути практически не встретилось, так что берите на заметку дату! Также Виталина помогла мне сделать отличные фото и видео на память, за что ей отдельное спасибо! 😊 Мы посмотрели всё, что заявлено в программе, прокатились на подъемнике, пообедали вкуснейшими буузами и муравейником и обсудили всё на свете! Товарищи-путешественники, если есть возможность, выбирайте индивидуальные экскурсии на 1-2 человека или на свою семью, вы точно не пожалеете!

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А
Побывала первый раз на Байкале, для меня это невероятные эмоции! Величественные просторы этого озера околдовывают с первой минуты. Спасибо огромное моему гиду Виталине, она всё здорово рассказала и показала. Её
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увлекательные истории оживили каждое мгновение нашего путешествия.
День был супер ясным, мне очень повезло! Небо раскинулось над нами, словно сакральный свод, отражая все оттенки синевы, под ногами шуршал снег. Мы съездили в музей под открытым небом Тальцы, где погрузились в атмосферу древности — деревянные дома, самобытные традиции и местные ремесла захватывали дух. Посетив смотровую площадку, мы любовались Байкалом с высоты. Этот момент навсегда останется в моем сердце: бескрайние водные просторы, обрамленные горами, окутанные легкой дымкой.
Прогулялись по набережной в Листвянке, вдоль которой витает ощущение умиротворения. Конечно, не смогли устоять и купили байкальской рыбы на рынке! Покушали невероятные бузы! За это отдельное спасибо!
А также посетили музей, в котором рассказывается о происхождении Байкала, о его обитателях)
Мне всё очень понравилось!

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А
Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала в Листвянке, поднялись на подъемнике на смотровую площадку камня Черского,
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посетили красивую деревянную Свято-Никольскую церковь. И, конечно же, не прошли мимо рыбного рынка, где Виталина порекомендовала продавца, у которого мы купили вкуснейшего омуля горячего копчения, а также омуля холодного копчения и вяленого. Вяленого и холодного копчения омуля продавцы вакуумировали, чтобы мы смогли поделиться вкусом Байкала со своими родными и близкими. Заявленная программа была выполнена полностью. Рекомендуем.

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Е
Впечатление от экскурсии исключительно положительное! Очень приятный гид, который ответит на все возможные вопросы и посоветует что и как лучше. Экскурсия подходит для первого знакомства с Байкалом и оставляет неизгладимое
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первое впечатление, особенно вид сверху. Также стоит отметить, что экскурсовод очень эрудирован и познакомит вас с местным калоритом, для полного погружения в местный уклад. Времени хватает на все: от покупок до прогулок. Советую

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О
Очень хороший гид Виталина нас сопровождала по маршруту. Отлично рассказывала про Байкал, музей Тальцы. Внучатам очень понравились Тальцы и как преподнесла Виталина историю о создании музея, о каждом строении. Это
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незабываемое ощущение долго их не покинет✌️ Я на Байкале 3 раз, но как в этот раз открылся с подачи нашего гида, это надо с ней пройти этот маршрут экскурсии 🤝 супер и ещё раз супер. Не пожалеете о потраченом времени💓

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