Листвянка — отличное начало для знакомства с озером Байкал! Всего час езды по живописному Байкальскому тракту — и Вы попадете в туристическую Мекку Сибири.
Об экскурсии
Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа! Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное «Муравейник» родом из детства.
Организационные моменты
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами — шоу с нерпами в Листвянке, колесо обозрения, питомник хаски.
- Поездка проходит в небольших группах до 4 человек на автомобиле.
- Вы можете отправиться в поездку своей компанией. А можете в одиночку, в составе группы — не переживайте, вы обретете новых друзей для будущих путешествий!
Программа
- Встреча в аэропорту или ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
- Далее мы отправимся по отстроенному Байкальскому тракту в музей Тальцы, где вы увидите уникальные деревянные памятники истории народов Восточной Сибири.
- Завтрак на территории музея в кафе, по желанию.
- Смотровая площадка у истока реки Ангары, Шаман-камень.
- Подъемная канатная дорога на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока р. Ангары и заснеженные вершины Хамар-Дабана.
- Далее мы прогуляемся по п. Листвянка, посетим сувенирный рынок, проедем в Свято-Никольскую церковь, а когда проголодаемся, заедем в настоящую юрту пообедать. Я научу как правильно есть руками бурятские буузы. Если вам не по душе тяжелая мясная пища, то заедем в не менее приятное место — кафе Мечтатели на кофе-брейк.
- Также мы заедем в Байкальский музей, где вы увидите байкальскую нерпу вблизи и сможете опуститься виртуально на дно Байкала.
- После мы вернемся в Иркутск.