Приглашаю вас в путешествие к озеру Байкал! Всего за день мы с вами успеем побывать на берегу «Сибирского моря», осмотрим деревянную архитектуру Восточной Сибири в музее под открытым небом, полюбуемся истоком Ангары со смотровой площадки, а обедать будем по-бурятски, в настоящей юрте.
Описание экскурсииЛиствянка — отличное начало для знакомства с озером Байкал! Всего час езды по живописному Байкальскому тракту — и Вы попадете в туристическую Мекку Сибири. Об экскурсии Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа! Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное «Муравейник» родом из детства. Программа • Встреча в аэропорту или ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
- Далее мы отправимся по отстроенному Байкальскому тракту в музей Тальцы, где вы увидите уникальные деревянные памятники истории народов Восточной Сибири.
- Завтрак на территории музея в кафе, по желанию.
- Смотровая площадка у истока реки Ангары, Шаман-камень.
- Подъемная канатная дорога на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока р. Ангары и заснеженные вершины Хамар-Дабана.
- Далее мы прогуляемся по п. Листвянка, посетим сувенирный рынок, проедем в Свято-Никольскую церковь, а когда проголодаемся, заедем в настоящую юрту пообедать. Я научу как правильно есть руками бурятские буузы. Если вам не по душе тяжелая мясная пища, то заедем в не менее приятное место — кафе Мечтатели на кофе-брейк.
- Также мы заедем в Байкальский музей, где вы увидите байкальскую нерпу вблизи и сможете опуститься виртуально на дно Байкала.
• После мы вернемся в Иркутск. Важная информация:
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа).
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа.
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию.
Ежедневно с 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкальский тракт
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток реки Ангары
- Камень Черского
- Канатная дорога
- Памятник Александру Вампилову
- Байкальский музей
- Свято-Никольская церковь
- Рыбно-сувенирный рынок в Листвянке
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер Иркутск - Листвянка - Иркутск
- Пешие прогулки по красивым местам
Что не входит в цену
- Входные билеты:
- Музей Тальцы - 350 рублей
- Байкальский музей - 600 рублей
- Кресельный подъемник на камень Черского - 600 рублей
- Питание: кофе-брейк, обед. Заказ по меню оплачивается на месте.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
- Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Понравилось. Погода была хорошая. Замечательный Гид Виталина.
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Е
Была на этой экскурсии 16.01.2025 индивидуально, не группой. Огромное спасибо Виталине за подаренные впечатления! Мне очень понравилось, что она не грузит нудными лекциями, а рассказывает интересно и увлекательно, как историческую
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А
Побывала первый раз на Байкале, для меня это невероятные эмоции! Величественные просторы этого озера околдовывают с первой минуты. Спасибо огромное моему гиду Виталине, она всё здорово рассказала и показала. Её
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А
Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала в Листвянке, поднялись на подъемнике на смотровую площадку камня Черского,
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Е
Впечатление от экскурсии исключительно положительное! Очень приятный гид, который ответит на все возможные вопросы и посоветует что и как лучше. Экскурсия подходит для первого знакомства с Байкалом и оставляет неизгладимое
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О
Очень хороший гид Виталина нас сопровождала по маршруту. Отлично рассказывала про Байкал, музей Тальцы. Внучатам очень понравились Тальцы и как преподнесла Виталина историю о создании музея, о каждом строении. Это
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