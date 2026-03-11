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информацию, так и различные интересные факты о религии, культуре и географии. Мне повезло приехать не в сезон, поэтому других туристов на нашем пути практически не встретилось, так что берите на заметку дату! Также Виталина помогла мне сделать отличные фото и видео на память, за что ей отдельное спасибо! 😊 Мы посмотрели всё, что заявлено в программе, прокатились на подъемнике, пообедали вкуснейшими буузами и муравейником и обсудили всё на свете! Товарищи-путешественники, если есть возможность, выбирайте индивидуальные экскурсии на 1-2 человека или на свою семью, вы точно не пожалеете!