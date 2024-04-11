Вечер бурятских сказок

Групповая экскурсия на Байкале
Вас ждет погружение в атмосферу бурятско-монгольской сказки.

Вы познакомитесь уникальной культурой и бытом бурят, поучаствуете в зимних забавах, прогуляетесь по берегу Байкала и загадаете желание. А еще программу дополнят национальный жизнерадостный танец и народные бурятские песни.
Вечер бурятских сказок
Вечер бурятских сказок
Вечер бурятских сказок
Ближайшие даты:
11
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18
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Описание

Что вас ждет

Путешествие в Бурятию, на Байкал — это яркие эмоции от чарующих мест, достопримечательностей и замечательных людей! На берегу Байкала в национальной бурятской юрте предлагаем вам:

  • познакомиться с уникальной культурой и бытом бурят;
  • погрузиться в традиции и обычаи коренного населения;
  • отведать блюда традиционной бурятской кухни;
  • прокатиться на снегоходе и судне на воздушной подушке;
  • попробовать настоящие зимние забавы. Примерная программа приема:• встреча гостей на Байкале в местности «Каменная черепаха»;

• приветствие гостей с хадаком, белой пищей:

  • благопожелания на русском и бурятском языке;
  • легенда про черепаху;
  • прогулка по берегу, поклонение и загадывание желаний;
  • фото- и видеосъемка;
  • рассказ о традициях, обычаях бурят, связь с Байкалом;
  • обрядовый жизнерадостный танец Ёхор;
  • загадки и предсказания бурятского народа;
  • традиционный обед;
  • бурятские народные песни (живой голос).
  • Организационные моменты.
  • Длительность приема — 3-4 часа.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Прием в национальной бурятской юрте с программой и забавами
  • Обед
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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