Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан

Мы с вами побываем там, где до сих пор бережно хранятся традиции бурятского народа

5
15 отзывов
Мы с вами побываем там, где до сих пор бережно хранятся традиции бурятского народа.

По пути мы заедем на смотровую площадку с прекрасным видом на Байкал, побываем в Тункинской долине у ледяного водопада и искупаемся в термальном источнике под открытым небом.
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
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Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк «Тункинский»
  • Горные хребты Восточных Саян
  • Минеральные источники (питьевые)
  • Водопад на горной реке
  • Вид на древние потухшие вулканы
  • Буддийский храм в местности Святая поляна
  • Кафе бурят-монгольской кухни
  • Обзорная площадка на Байкале
  • Транссиб и царская КБЖД
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Байкал

По дороге на Аршан мы будем проезжать через самую южную оконечность Байкала. Остановимся на обзорной площадке с шикарным видом на озеро и мистический мыс Шаманский. С этой же точки мы увидим пересечение знаменитой старой Кругобайкальской железной дороги с современным Транссибом.

Природа

Далее мы заезжаем с вами в национальный парк «Тункинская долина». В хорошую погоду, кажется, что вы едете по дну глубокого озера, а высокие горы, окружающие долину – это скалистые берега. На самом деле – так оно и есть.
Тункинская долина — это продолжение тектонического разлома в котором находится озеро Байкал.
Мы обязательно пройдем вдоль ущелья реки Кынгарга и увидим водопад. Тропа не сложная и оборудованная. И еще прогуляемся по другой необычной реке, в которой совсем нет воды, ее русло заполнено огромными валунами …

Источники

Много тысяч лет назад в долине была вулканическая активность. Поэтому сейчас в долине более тысячи выходов минеральных вод, как холодных, так и горячих. Можно попить минеральной водички из под крана. Так же есть возможность посетить бассейн с термальной водой под открытым небом.

Традиции

В Бурятии в Аршане мы попробуем блюда национальной кухни. На монгольском рынке можно будет купить местных сувениров: изделия из кожи, шерсти, сборы натуральных трав и другое.
Так же здесь вы увидите, как шаманизм мирно существует с буддизмом. Они взаимно проникают и дополняют друг друга. Буддийские дацаны и шаманские Обо — тому подтверждение.

Каждый день в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Иркутск - Тункинская долина/Аршан - Иркутск
  • На комфортабельном автомобиле
  • Полное экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Питание по маршруту (в кафе по меню)
  • Дополнительная локация - бассейн с термальной водой от 1500 руб.
  • Билет на посещение бассейна с термальной водой — 250 руб. /чел.
  • Сбор за посещение национального парка «Тункинский» — 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
С
5 дек 2022
Мы просто в восторге от проведенной экскурсии. Спасибо большое Ксении!!!
А
2 дек 2022
Экскурсия оставила просто незабываемые ощущения! Безумно красивые виды! Гид Ксения - очень приятная девушка, которая рассказывала много интересных фактов о здешних местах. Было очень комфортно путешествовать с гидом, как будто едешь со старой знакомой в маленькое путешествие! Экскурсия проходила на комфортном автомобиле, заезжали отведать вкусную бурятскую кухню. Благодарим очень за экскурсию и за эти впечатления!
А
10 ноя 2022
Лучшая экскурсия с лучшим гидом Ксенией. Прилетела в Иркутск из Владивостока, по делам на четыре дня и очень хотелось провести день для себя. Выбрав Тур на Аршан не пожалела не на минутку и выбрав себе индивидуальную экскурсию с Ксенией. Я влюбилась в Бурятию
Е
11 окт 2022
Экскурсия была очень насыщеной, произвела на нас неизгладимое впечатление. Понравилось абсолютно все. Благодаря замечательному экскурсоводу Ксении мы познакомились с Байкалом, увидели насколько прекрасна природа Бурятии. В кафе отведали деликатесы бурятской кухни. Сделали много красивых фото. Во время всего пути Ксения рассказывала много интересных фактов о жизни и быте бурятов, традициях и устоях Спасибо, Ксения. Вы замечательный гид!
Д
5 окт 2022
Очень интересная экскурсия. Посмотрели долину, посмотрели Бурятию, отличающуюся от Иркутской области. Покормили Бурундуков) Сложно описать впечатления в двух словах. Спасибо гиду Ксении за увлекательные рассказы о Бурятии и Аршане - очень хорошо знает историю и много интересных фактов обо всём на пути следования. Автомобиль комфортный и просторный. Мини путешествие прошло на высоте.
Т
18 сен 2022
Экскурсия очень понравилась!!!!
Я
13 сен 2022
Насыщенная программа, прекрасная природа, гид - замечательный рассказчик. Экскурсия понравилась. Очень советую!
Л
14 авг 2022
Красиво, интересно, познавательно. Приехали в иркутск чтобы побывать на байкале. Не смотря на всю школьную географию знаний, как оказалоь - ноль. А тут такое… очень понравилось. Но! Если рассчитываете на европейский комфорт - вам не сюда. Здесь самая изюминка в безграничных просторах, свободе и чуде непознанного.
Е
9 авг 2022
Замечательная экскурсия! Очень красивая, разнообразная, познавательная и комфортная. Мы не заметили дороги! Прогулка к водопадам в Аршане зарядило бодростью и впечатлениями от красоты, посещение дацанов и других мест силы дало возможность почувствовать дух Бурятии, обед в ресторане местной кухни заземлил прекрасными блюдами, ну а на десерт - куранте в горячем минеральном источнике для восстановления сил! И всё это - с интереснейшим рассказом и комментариями нашего экскурсовода Ксении, с благодарностью ей - Елена, Игорь
Н
13 июля 2022
Очень понравилось, благодарим Ксению!
В
3 июня 2022
Для тех, кто посмотрел уже Байкал есть возможность съездить в Западную Бурятию. Дорогой по долине с видом на Саяны. Посёлок Аршан в предгорье Саян, водопад и бурятские кафе и бурят-монгольский рынок. Далее в посёлке Жемчуг купание в геотермальном источнике (сам водный комплекс простой, но не люкс). 20 минут купания в бассейне под открытым небом вполне достаточно для разового посещения и оздоровления (полезно для спины к примеру)
С
25 мая 2022
Замечательный гид и очень интересная насыщенная экскурсия. Провели очень яркий и запоминающийся день, и хоть поездка была 12часовая, вернулись бодрыми и счастливыми. Очень рекомендую данную экскурсию.
В
21 мар 2022
Экскурсия очень понравилась. Были в марте 2022 года. Саяны выглядят нереально, просто как какая - то голограмма
И
10 мар 2022
Путешествовали семьёй по Иркутской области и Бурятии. Экскурсия "Самобытная Бурятия," была самой запоминающейся и увлекательной. Дети отметили, что им было интересно все. Мы узнали о географическом положении Бурятии, климате, горах, особенностях быта, религии. Прошлись по горной тропе, увидели водопады, горную речку, минеральные источники, удивительную природу этой местности, буддийский дацан. Испробовали лучшие позы и чебуреки, рекомендуем. А также получили удовольствие от посещения термального источника (но, надо быть готовым к очень скромной и самобытной инфраструктуре этого заведения).
С
15 янв 2022
Благодарим Ксению за тур на Аршан. По пути узнали много про Иркутск, Ангару, Байкал, про обычаи Бурятских жителей. Узнали, как отличить дом русского от дома бурята. Увидели, какие меховые тут лошади и коровы на самовыгуле. В Аршане мы поднялись на смотровую площадку санатория, далее по тропе дошли до водопала, по пути покормили синичек и поползней орешками, которые предусмотрительно взяла с собой Ксения. От водопада мы по реке спустились, незабывпемые вречатления от прохождения опасных участков. Пообедали в бурятском кафе. Ксения помогла с выбором национальных бурятских блюд. Заехали в п. Жемчуг искупались в бассейне с мин водой из горячего источника.

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