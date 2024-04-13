1 день

Старт маршрута. Тункинская долина. Знакомство с кемпингом

Сбор группы в Иркутске.

Отъезд на комфортабельном микроавтобусе до моста через Белый Иркут. Дорога займёт 325 км — 5 часов.

В пути мы увидим:

панораму Байкала;

серпантин в районе посёлка Култук — здесь начинается озеро Байкал;

живописную Тункинскую долину;

места богатыря Гэсэра.

Мы доедем до посёлка Монды, где пройдем через КПП, ведь рядом граница с Монголией.

Наш пеший маршрут начинается от моста через реку Белый Иркут. Пеший переход до слияния рек Белый Иркут и Мугувек по красивому каньону и замерзшей реке (5 км).

Сегодня путь под рюкзаком, но в гору идти не нужно. Идём в комфортном темпе до нашего базового лагеря. Он уже заранее установлен нашей командой: тёплые палатки с печками, туалет, горный душ, уютное костровое, гамаки и горное кафе со вкусным горячим кофе!

Первый ужин у костра. Знакомство с техникой безопасности и группой.

А перед сном нам расскажут местные легенды.