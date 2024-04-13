Восхождение в Саянах
И мы предлагаем вам совершить с нами восхождение, чтобы прочувствовать этот высокогорный восторг! На протяжении тура мы будем проживать в тёплом кемпинге с базовой инфраструктурой (туалет, горный душ, баня), есть горное кафе. Путешествие сопровождают опытные гиды и профессиональные инструкторы-проводники. А всё необходимое снаряжение — кошки, ледоруб, каска — выдаётся.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Старт маршрута. Тункинская долина. Знакомство с кемпингом
Сбор группы в Иркутске.
Отъезд на комфортабельном микроавтобусе до моста через Белый Иркут. Дорога займёт 325 км — 5 часов.
В пути мы увидим:
- панораму Байкала;
- серпантин в районе посёлка Култук — здесь начинается озеро Байкал;
- живописную Тункинскую долину;
- места богатыря Гэсэра.
Мы доедем до посёлка Монды, где пройдем через КПП, ведь рядом граница с Монголией.
Наш пеший маршрут начинается от моста через реку Белый Иркут. Пеший переход до слияния рек Белый Иркут и Мугувек по красивому каньону и замерзшей реке (5 км).
Сегодня путь под рюкзаком, но в гору идти не нужно. Идём в комфортном темпе до нашего базового лагеря. Он уже заранее установлен нашей командой: тёплые палатки с печками, туалет, горный душ, уютное костровое, гамаки и горное кафе со вкусным горячим кофе!
Первый ужин у костра. Знакомство с техникой безопасности и группой.
А перед сном нам расскажут местные легенды.
Восхождение на вершину
Сегодня нас ждёт восхождение на вершину.
Вкусно позавтракаем в лагере, внимательно выслушаем брифинг инструктора и отправимся на вершину. В зависимости от маршрута длительность и время старта могут меняться.
Подниматься будем налегке, с маленьким рюкзаком. Если будет необходимость — освоим хождение в кошках или снегоступах (зависит от погодных условий).
У нас будет обед-перекус в пути, а вечером — вкусный ужин с обсуждением новых впечатлений.
Перед сном нас ожидает новая бурятская сказка о местных жителях.
Отдых от цивилизации
Сегодня посвятим день отдыху и неспешным прогулкам по ущелью реки Белый или Средний Иркут.
Насладимся тишиной природы, лежа в гамаке. Выпьем чашку вкусного кофе, загорая на горном солнышке. Почитаем книгу или поговорим о путешествиях.
Можно поискать местных бурундуков и ворона Печеньку! Уровень активности дня зависит от вашего желания.
Завтрак, обед и ужин в лагере.
Вечером — звездное небо и песни под гитару у костра.
Прощаемся с лагерем и едем в Иркутск
Завтрак. Сбор вещей.
Пеший переход к мосту реки Белый Иркут (5 км, 1-1,5 часа), откуда нас заберет микроавтобус.
В пути обедаем вкусными позами (национальное бурятское блюдо), чебуреками и цуйваном.
Прибытие в Иркутск вечером до 21:00.
Проживание
Проживание в тёплом кемпинге: палатки с печками на настилах, туалет, горный душ, горная баня и кафе.
Большое костровое место для общения и гамаки в чилл-зоне.
Варианты проживания
Тёплая палатка Бобёр
Проживание в 6-8-местных палатках с печками.
Штурмовая палатка
Штурмовая палатка для интровертов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы в комфортабельном минивэне
- Сопровождение и забота инструкторами и командой
- Оформление разрешения в пограничную зону (не менее, чем за 14 дней до старта)
- Проживание в теплом кемпинге
- Питание
- Снаряжение для восхождения и групповое снаряжение
- Базовая аптечка
- Регистрация группы в МЧС
- Что не входит
- Питание в кафе и горном кафе
- Аренда индивидуального снаряжения: треккинговые палки, рюкзак, сапоги из ЭВА, спальник
- Дополнительные экскурсии: посещение горячих источников, путешествие на Байкал
- Индивидуальное проживание в палатке
- Место начала и завершения?
- Иркутск, бульвар Постышева, 18Б
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак от 60 литров. Желательно, чтобы к нему был влагозащитный чехол;
- спальный мешок — температура комфорта -3 градуса;
- коврик туристический — подкладывается под спальник, чтобы защитить вас от холода во время сна;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, ножик) — посуда должна быть из нержавейки или из специального пластика;
- фонарик (лучше налобный). Можно взять запасные батарейки;
- документы и деньги (обязательно положить в герметичный пакет);
- индивидуальная аптечка: лейкопластырь (обычный и бактерицидный), лекарства от своих болезней;
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
- емкость для воды (пластиковая бутылка или термос) 0,5-1 л;
- теплоизоляционная сидушка (подпопник) — позволяет сидеть на холодной земле;
- перчатки рабочие (собирать дрова и пр.). Плюс можно согревать руки в плохую погоду;
- полотенце;
- треккинговые палки;
- очки солнцезащитные.
Обувь:
- обувь основная: тёплые зимние ботинки, лучше треккинговые или горные;
- обувь сменная: кроссовки (можно использовать сапоги из ЭВА);
- лёгкие сапоги из ЭВА;
- гамаши.
Избегайте новой, неразношенной обуви.
Одежда:
- тёплая шапка 2 шт. (одна под каску);
- термобельё (в идеале 2 набора, для движения и сна);
- бафф/балаклава;
- флисовые брюки;
- тёплая кофта, лучше флисовая — 2 шт.;
- ветрозащитные брюки;
- ветрозащитная куртка;
- пуховый или синтетический жилет/легкая пуховая куртка;
- пуховик с капюшоном (тёплая куртка);
- 6 пар носков (2 пары тёплых);
- смена нижнего белья;
- перчатки тёплые или рукавицы — 2 пары (флисовые + для восхождения)
- место в рюкзаке должно оставаться для продуктов (примерно 2-3 кг)
Средства личной гигиены:
- маленький кусочек мыла;
- зубная щетка;
- маленький тюбик зубной пасты;
- туалетная бумага.
- У меня нет опыта в восхождениях, могу ли я принять участие в туре?
Для данного приключения нужно хорошая физическая форма и выносливость. Восхождение под силу новичкам.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору