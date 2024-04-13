Восхождение в Саянах. Примунковье

Групповой тур на Байкале

Восхождение в Саянах

Нас ждёт восхождение на одну из вершин Восточного Саяна — пик Красника, пик Кузьмина, вершину Обзорную или Обо-Аерхан. Горную энергетику этих мест невозможно передать словами, её можно только ощутить.

И мы предлагаем вам совершить с нами восхождение, чтобы прочувствовать этот высокогорный восторг! На протяжении тура мы будем проживать в тёплом кемпинге с базовой инфраструктурой (туалет, горный душ, баня), есть горное кафе. Путешествие сопровождают опытные гиды и профессиональные инструкторы-проводники. А всё необходимое снаряжение — кошки, ледоруб, каска — выдаётся.
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Восхождение в Саянах. Примунковье
Ближайшие даты:
13
апр
20
апр
28
апр
6
мая

Что вас ожидает:

Диджитал-детокс
Диджитал-детокс
В нашем лагере нет связи или электричества. Вас ждут пронзительная горная тишина и песни под гитару у вечернего костра
Восхождение на вершину
Восхождение на вершину
Взойдём на одну из вершин Восточного Саяна: новый опыт, вызов для себя и много-много красоты
Проживание в горном кемпинге
Проживание в горном кемпинге
Горячий чай или кофе, уютная палатка и тёплая компания — обязательные спутники этого путешествия

Программа тура по дням

1 день

Старт маршрута. Тункинская долина. Знакомство с кемпингом

Сбор группы в Иркутске.

Отъезд на комфортабельном микроавтобусе до моста через Белый Иркут. Дорога займёт 325 км — 5 часов.

В пути мы увидим:

  • панораму Байкала;
  • серпантин в районе посёлка Култук — здесь начинается озеро Байкал;
  • живописную Тункинскую долину;
  • места богатыря Гэсэра.

Мы доедем до посёлка Монды, где пройдем через КПП, ведь рядом граница с Монголией.

Наш пеший маршрут начинается от моста через реку Белый Иркут. Пеший переход до слияния рек Белый Иркут и Мугувек по красивому каньону и замерзшей реке (5 км).

Сегодня путь под рюкзаком, но в гору идти не нужно. Идём в комфортном темпе до нашего базового лагеря. Он уже заранее установлен нашей командой: тёплые палатки с печками, туалет, горный душ, уютное костровое, гамаки и горное кафе со вкусным горячим кофе!

Первый ужин у костра. Знакомство с техникой безопасности и группой.

А перед сном нам расскажут местные легенды.

Старт маршрута. Тункинская долина. Знакомство с кемпингом
2 день

Восхождение на вершину

Сегодня нас ждёт восхождение на вершину.

Вкусно позавтракаем в лагере, внимательно выслушаем брифинг инструктора и отправимся на вершину. В зависимости от маршрута длительность и время старта могут меняться.

Подниматься будем налегке, с маленьким рюкзаком. Если будет необходимость — освоим хождение в кошках или снегоступах (зависит от погодных условий).

У нас будет обед-перекус в пути, а вечером — вкусный ужин с обсуждением новых впечатлений.

Перед сном нас ожидает новая бурятская сказка о местных жителях.

Восхождение на вершинуВосхождение на вершину
3 день

Отдых от цивилизации

Сегодня посвятим день отдыху и неспешным прогулкам по ущелью реки Белый или Средний Иркут.

Насладимся тишиной природы, лежа в гамаке. Выпьем чашку вкусного кофе, загорая на горном солнышке. Почитаем книгу или поговорим о путешествиях.

Можно поискать местных бурундуков и ворона Печеньку! Уровень активности дня зависит от вашего желания.

Завтрак, обед и ужин в лагере.

Вечером — звездное небо и песни под гитару у костра.

Отдых от цивилизацииОтдых от цивилизации
4 день

Прощаемся с лагерем и едем в Иркутск

Завтрак. Сбор вещей.

Пеший переход к мосту реки Белый Иркут (5 км, 1-1,5 часа), откуда нас заберет микроавтобус.

В пути обедаем вкусными позами (национальное бурятское блюдо), чебуреками и цуйваном.

Прибытие в Иркутск вечером до 21:00.

Прощаемся с лагерем и едем в ИркутскПрощаемся с лагерем и едем в ИркутскПрощаемся с лагерем и едем в ИркутскПрощаемся с лагерем и едем в Иркутск

Проживание

Проживание в тёплом кемпинге: палатки с печками на настилах, туалет, горный душ, горная баня и кафе.

Большое костровое место для общения и гамаки в чилл-зоне.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Тёплая палатка Бобёр

3 ночи

Проживание в 6-8-местных палатках с печками.

Тёплая палатка Бобёр

Штурмовая палатка

3 ночи

Штурмовая палатка для интровертов.

Штурмовая палатка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы в комфортабельном минивэне
  • Сопровождение и забота инструкторами и командой
  • Оформление разрешения в пограничную зону (не менее, чем за 14 дней до старта)
  • Проживание в теплом кемпинге
  • Питание
  • Снаряжение для восхождения и групповое снаряжение
  • Базовая аптечка
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит
  • Питание в кафе и горном кафе
  • Аренда индивидуального снаряжения: треккинговые палки, рюкзак, сапоги из ЭВА, спальник
  • Дополнительные экскурсии: посещение горячих источников, путешествие на Байкал
  • Индивидуальное проживание в палатке
Место начала и завершения?
Иркутск, бульвар Постышева, 18Б
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак от 60 литров. Желательно, чтобы к нему был влагозащитный чехол;
  • спальный мешок — температура комфорта -3 градуса;
  • коврик туристический — подкладывается под спальник, чтобы защитить вас от холода во время сна;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, ножик) — посуда должна быть из нержавейки или из специального пластика;
  • фонарик (лучше налобный). Можно взять запасные батарейки;
  • документы и деньги (обязательно положить в герметичный пакет);
  • индивидуальная аптечка: лейкопластырь (обычный и бактерицидный), лекарства от своих болезней;
  • солнцезащитный крем;
  • гигиеническая помада;
  • емкость для воды (пластиковая бутылка или термос) 0,5-1 л;
  • теплоизоляционная сидушка (подпопник) — позволяет сидеть на холодной земле;
  • перчатки рабочие (собирать дрова и пр.). Плюс можно согревать руки в плохую погоду;
  • полотенце;
  • треккинговые палки;
  • очки солнцезащитные.

Обувь:

  • обувь основная: тёплые зимние ботинки, лучше треккинговые или горные;
  • обувь сменная: кроссовки (можно использовать сапоги из ЭВА);
  • лёгкие сапоги из ЭВА;
  • гамаши.

Избегайте новой, неразношенной обуви.

Одежда:

  • тёплая шапка 2 шт. (одна под каску);
  • термобельё (в идеале 2 набора, для движения и сна);
  • бафф/балаклава;
  • флисовые брюки;
  • тёплая кофта, лучше флисовая — 2 шт.;
  • ветрозащитные брюки;
  • ветрозащитная куртка;
  • пуховый или синтетический жилет/легкая пуховая куртка;
  • пуховик с капюшоном (тёплая куртка);
  • 6 пар носков (2 пары тёплых);
  • смена нижнего белья;
  • перчатки тёплые или рукавицы — 2 пары (флисовые + для восхождения)
  • место в рюкзаке должно оставаться для продуктов (примерно 2-3 кг)

Средства личной гигиены:

  • маленький кусочек мыла;
  • зубная щетка;
  • маленький тюбик зубной пасты;
  • туалетная бумага.
У меня нет опыта в восхождениях, могу ли я принять участие в туре?

Для данного приключения нужно хорошая физическая форма и выносливость. Восхождение под силу новичкам.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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