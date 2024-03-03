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Авторский тур
4 дня
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: п. Слюдянка
«Вы совершите незабываемое восхождение на высший пик Восточной Сибири — Мунку-Сардык»
30 апр в 10:00
8 мая в 10:00
17 000₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
«Восхождение для желающих на Пик Черского (2090)»
3 янв в 10:00
6200054 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Мы подготовили для вас трехдневный маршрут по южной части Байкала с восхождением на высочайшую точку Комаринского хребта — пик Черского»
14 июня в 09:00
28 июня в 09:00
14 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ММихаил4 мая 2023Все организованно было на высшем уровне мне все понравилось. Гид Артём профессионал своего дела, весь поход был четко распланирован и все прошло без проблем, грамотно прошедший инструктаж полностью исключил все пренебрежения безопасности. Все круто обязательно ещё воспользуюсь услугами😊
- ММихаил4 мая 2023Я очень доволен мне все понравилось. Обязательно воспользуюсь ещё вашими услугами😊🙌.
- ДДмитрий3 мая 2023Восхождение на Мунку 28.04.-01.05.2023 - это насыщенные движением и впечатлениями четыре дня. Нашей небольшой группе повезло с: проводником Артемом (разумное
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