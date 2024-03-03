В Виктория Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Андрей Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

Ю Юлия Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

М Михаил Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах Все организованно было на высшем уровне мне все понравилось. Гид Артём профессионал своего дела, весь поход был четко распланирован и все прошло без проблем, грамотно прошедший инструктаж полностью исключил все пренебрежения безопасности. Все круто обязательно ещё воспользуюсь услугами😊

М Михаил Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах Я очень доволен мне все понравилось. Обязательно воспользуюсь ещё вашими услугами😊🙌.