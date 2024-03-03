Восхождения на Байкале

Найдено 3 тура в категории «Восхождения» на Байкале, цены от 14 900 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: п. Слюдянка
«Вы совершите незабываемое восхождение на высший пик Восточной Сибири — Мунку-Сардык»
30 апр в 10:00
8 мая в 10:00
17 000 за человека
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
«Восхождение для желающих на Пик Черского (2090)»
3 янв в 10:00
6200054 700 за человека
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Мы подготовили для вас трехдневный маршрут по южной части Байкала с восхождением на высочайшую точку Комаринского хребта — пик Черского»
14 июня в 09:00
28 июня в 09:00
14 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • М
    Михаил
    4 мая 2023
    Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
    Все организованно было на высшем уровне мне все понравилось. Гид Артём профессионал своего дела, весь поход был четко распланирован и все прошло без проблем, грамотно прошедший инструктаж полностью исключил все пренебрежения безопасности. Все круто обязательно ещё воспользуюсь услугами😊
    Все организованно было на высшем уровне мне все понравилось. Гид Артём профессионал своего дела, весь поход
  • М
    Михаил
    4 мая 2023
    Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
    Я очень доволен мне все понравилось. Обязательно воспользуюсь ещё вашими услугами😊🙌.
  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2023
    Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
    Восхождение на Мунку 28.04.-01.05.2023 - это насыщенные движением и впечатлениями четыре дня. Нашей небольшой группе повезло с: проводником Артемом (разумное
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    сочетание контроля обстановки с предоставлением свободы действий); погодой (ветер, снег, лёд, солнце, потоки воды - всё, чтобы не заскучать); составом участников нашего коллектива. Поход бюджетный, но очень запоминающийся.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Восхождения»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
  2. Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
  3. Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
Какие места ещё посмотреть на Байкале
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Восхождения" можно забронировать 3 тура от 14 900 до 54 700 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Совершаем восхождения на Байкале на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Байкала и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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