Экскурсионные туры на 4 дня на Байкале

Найдено 8 туров в категории «4-дневные туры» на Байкале, цены от 17 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четырёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500 за человека
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: п. Слюдянка
30 апр в 10:00
8 мая в 10:00
17 000 за человека
Путешествие до Ольхона. Круиз
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Круиз на Байкале до Ольхона: отдых и экскурсии на теплоходе комфорт-класса
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 60 000 за человека
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Начало: иркутск
от 34 900 за человека
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 6400060 000 за человека
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000 за человека
Тур выходного дня «Maximum»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500 за человека
Relax на Байкале за 4 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    7 февраля 2024
    Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
    Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.
  • Е
    Елизавета
    6 февраля 2024
    Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
    Всё чётко, во время и на высшем уровне.
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • О
    Ольга
    25 сентября 2023
    Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная
    Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
  • А
    Анастасия
    19 сентября 2023
    Удивительная Бурятия
    Большое спасибо Павлу и Наталье за организацию тура в Бурятию Это было невероятно красиво, ярко, заряжающе, душевно и тепло во всех смыслах!
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • А
    Александра
    16 августа 2023
    Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2023
    Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
    Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
    Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
  • Л
    Лариса
    12 мая 2023
    Сибирская Нарния. Новогодний тур
    Все отлично организовано.
    Все отлично организованоВсе отлично организованоВсе отлично организованоВсе отлично организованоВсе отлично организованоВсе отлично организованоВсе отлично организованоВсе отлично организованоВсе отлично организованоВсе отлично организовано

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «4-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Четырёхдневный тур на Ольхон
  2. Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
  3. Путешествие до Ольхона. Круиз
  4. Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
  5. Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
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