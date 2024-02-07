Е Екатерина Дар богов Байкала. Весеннее путешествие Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.

Е Елизавета Дар богов Байкала. Весеннее путешествие Всё чётко, во время и на высшем уровне.

Е Екатерина Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍

О Ольга Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.

А Анастасия Удивительная Бурятия Большое спасибо Павлу и Наталье за организацию тура в Бурятию Это было невероятно красиво, ярко, заряжающе, душевно и тепло во всех смыслах!

Н Надежда Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!

А Александра Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.

Д Дмитрий Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.

Л Любовь Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.