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Авторский тур
4 дня
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: п. Слюдянка
30 апр в 10:00
8 мая в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Круиз на Байкале до Ольхона: отдых и экскурсии на теплоходе комфорт-класса
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Начало: иркутск
от 34 900₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 6400060 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина7 февраля 2024Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.
- ЕЕлизавета6 февраля 2024Всё чётко, во время и на высшем уровне.
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ООльга25 сентября 2023Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте ПесчанаяЭкскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
- ААнастасия19 сентября 2023Удивительная БурятияБольшое спасибо Павлу и Наталье за организацию тура в Бурятию Это было невероятно красиво, ярко, заряжающе, душевно и тепло во всех смыслах!
- ННадежда21 августа 2023Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте ПесчанаяВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ААлександра16 августа 2023Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте ПесчанаяВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
- ДДмитрий2 августа 2023Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
- ЛЛюбовь2 августа 2023Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
- ЛЛариса12 мая 2023Сибирская Нарния. Новогодний турВсе отлично организовано.
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