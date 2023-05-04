Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Групповой тур на Байкале

Путешествие в Саяны: восхождение на Мунку-Сардык и увидеть красоту дикой природы

5
3 отзыва
Хотите покорять вершины разной сложности и уверенно себя чувствовать в горных походах? Тогда этот поход с обучением и практикой для вас! Вы совершите незабываемое восхождение на высший пик Восточной Сибири — Мунку-Сардык.

Граница между Россией и Монголией проходит прямо по вершине: шаг вперед — и вы в Монголии, шаг назад — в России.
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Ближайшие даты:
1
мая
9
мая

Что вас ожидает:

Новые знания
Новые знания
Под руководством опытных гидов получим знания и навыки безопасных путешествий в горах, научимся ходить в кошках, использовать ледоруб
Настоящий поход
Настоящий поход
Будем ночевать в палатках и самостоятельно заготавливать дрова для костра

Программа тура по дням

1 день

Пеший переход до расположения базового лагеря

Встреча на вокзале в г. Слюдянка в 6-00 часов. Отъезд в 6-30 часов.

Рекомендуется взять с собой в дорогу чай в термосе, бутерброды.

Приезд к началу маршрута ориентировочно в 12-00 часов.

Пеший переход от моста через р. Средний Иркут до расположения базового лагеря (около 2-х часов).

Обед.

Разбивка лагеря и установка палаток.

Инструктаж и обучение работы со специальным снаряжением.

Ужин.

Знакомство.

Пеший переход будут проходит по реке Белый Иркут (иметь непромокаемую обувь), вдоль живописных каньонов и скал.

Ночевка в палатках, поэтому рекомендуем брать спальник комфорт — 20 градусов или дополнительно взять пуховое или синтепоновое одеяло.

Пеший переход до расположения базового лагеряПеший переход до расположения базового лагеряПеший переход до расположения базового лагеряПеший переход до расположения базового лагеряПеший переход до расположения базового лагеряПеший переход до расположения базового лагеря
2 день

Обучение восхождению на ледовом водопаде

После завтрака собираемся и идем к ледовому водопаду.

Занятия на льду, с применением кошек и ледового снаряжения.

Во время занятий Вы научитесь пользоваться кошками и ледорубом, а также подниматься по вертикальным ледовым препятствиям.

Обед.

Выходим на озеро.

Ужинаем в виде перекуса.

Ночуем на озере (на высоте 2 700 м).

Ночевка на озере дает преимущество при восхождении.

Восхождение будет более комфортным с точки зрения физических нагрузок.

Особенно красиво на озере во время рассвета!

К тому же вы сможете восстановить силы на озере на обратном пути.

На озеро участники заносят палатку (на 4 чел.), спальник и коврик.

И немного продуктов.

Для тех, кто не совершал восхождение или просто приехал отдохнуть — пеший переход на гору Обзорную и перевал Контрастов.

Ночевка в базовом лагере.

При хорошей видимости с горы Обзорной открывается панорамный вид на Окинское плато и Соседние пики горы Мунку-Сардык.

Обучение восхождению на ледовом водопадеОбучение восхождению на ледовом водопадеОбучение восхождению на ледовом водопадеОбучение восхождению на ледовом водопадеОбучение восхождению на ледовом водопадеОбучение восхождению на ледовом водопаде
3 день

Восхождение на гору Мунку - Сардык

Завтрак в 6-00.

Начинаем восхождение на гору Мунку-Сардык (3491м).

Восхождение проводится в связке без вещей. Группа идет вся вместе в одном умеренном ритме.

Перекус на вершине.

Фото на память на фоне озера Хубсугул, что находится на границе с Монголией.

Спуск и отдых на озере.

Возвращение в базовый лагерь.

Ужин. Отдых.

Для тех кто не совершал восхождение — прогулка к ледовому ручью, занятия на ледопадах, или прогулка по каньону Среднего Иркута.

Восхождение на гору Мунку - СардыкВосхождение на гору Мунку - СардыкВосхождение на гору Мунку - СардыкВосхождение на гору Мунку - СардыкВосхождение на гору Мунку - СардыкВосхождение на гору Мунку - Сардык
4 день

Отъезд

Завтрак.

Спуск до моста.

Обед в кафе по дороге (оплачивается самостоятельно).

При желании заезжаем на горячие источники (принятие ванн оплачивается самостоятельно).

Выезд в г. Слюдянка.

Прибытие около 19-00 часов.

Размещение в городе самостоятельно или бронирование по предварительному запросу.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает размещение в трех- четырехместных палатках.

Доплата за двухместное размещение 500 рублей с человека;

Доплата за одноместное размещение 1 000 рублей с человека.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи

Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе (от г. Слюдянки и обратно)
  • Проживание в 3-4 местных палатках
  • Гид-проводник
  • Питание по программе, закупка и доставка продуктов к началу маршрута
  • Групповая аптечка
  • Прокат группового снаряжения (палатка, веревки, костровое снаряжение)
  • Аренда специального снаряжения на все дни (кошки, ледоруб, каска)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Слюдянка и обратно
  • Страховка
  • Баня
  • Услуги переводчика
  • Услуги личного повара
  • Проживание до и после проведения тура
Место начала и завершения?
п. Слюдянка
Личное снаряжение для восхождения

Снаряжение и аксессуары:
* Рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
* Коврик полиуретановый;
* Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
* Фонарь налобный;
* Очки и крем солнцезащитные;
* Спальник (комфорт — 15, — 20);
* Ложка, кружка, ножик;
* Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, зажигалку.
* Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
* Фотоаппарат;
* Термос или пластиковая бутылка;
* Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
Одежда
* Нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
* Термобелье (зимний комплект. Кофта + трико) — 1-2 шт.;
* Брюки спортивные, для ежедневной носки в зависимости от времени года;
* Футболка 1-2 шт.
* Кофта, флиска или т. п. для ежедневной носки 1-2 шт. (желательно из современных материалов ветрозащитных и непромокаемых);
* Пуховка + утепленые брюки (Как правило в горах в это время и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра и влаги при взаимодействии со снегом).
* Носки (или трекинговые) — 2–4 пары;
* Термоноски или шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
* Обувь 2 пары (для восхождений – горные ботинки для восхождений + трекинговые ботинки. Кроссовки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
* Бахилы, фонарики – обязательно (если нет на брюках)
Примечание: Днем в горах солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. (Резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам) – на усмотрение участников)
* Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
* Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
* Перчатки –2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара;
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
* Кошки и ледоруб (как правило входят в стоимость);
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку– свидетельство о рождении, справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 -800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п..

Правила оформления пропуска в приграничных зонах РФ

Осуществляется за месяц до даты начала поездки, для иностранных граждан за 2 месяца. Вы также можете оформить пропуск самостоятельно на сайте государственных услуг.

Правила участия в туре

1. Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки).

2. Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.

3. Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога, в активном туре, главной целью является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.

4. Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.

5. Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.

6. Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий.

7. Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.

Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале.

8. Для тех, кто идет самостоятельно можно оплатить только автобус. Стоимость проезда:

- Улан-Удэ — Белый Иркут — Улан-Удэ, на автобусе класса комфорт с TV — 3200 рублей (с заездом на горячие источники);

- Слюдянка-Белый Иркут-Слюдянка (с заездом на горячие источники в Жемчуге) — 2500 рублей.

При покупке билета на автобус, выезд из Улан-Удэ в ночь.

Какие есть скидки в туре?

Скидки для детей до 12 лет — 10%.
Скидки для детей до 5 лет — 20%.
Скидки не действуют на проезд.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться?

Ежегодное массовое Майское восхождение на Мунку-Сардык.

Для приезжих из России встреча на ж/д вокзале г. Слюдянка (с Иркутска ходят автобусы и поезда. Время в пути около 2 часов) и отъезд в Окинский район.

Внимание! Автобус из Слюдянки будет отходить точно по времени, поэтому постарайтесь не опаздывать.

Как происходит расселение по палаткам?

Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
4 мая 2023
Все организованно было на высшем уровне мне все понравилось. Гид Артём профессионал своего дела, весь поход был четко распланирован и все прошло без проблем, грамотно прошедший инструктаж полностью исключил все пренебрежения безопасности. Все круто обязательно ещё воспользуюсь услугами😊
Все организованно было на высшем уровне мне все понравилось. Гид Артём профессионал своего дела, весь поход
М
4 мая 2023
Я очень доволен мне все понравилось. Обязательно воспользуюсь ещё вашими услугами😊🙌.
Д
3 мая 2023
Восхождение на Мунку 28.04.-01.05.2023 - это насыщенные движением и впечатлениями четыре дня. Нашей небольшой группе повезло с: проводником Артемом (разумное сочетание контроля обстановки с предоставлением свободы действий); погодой (ветер, снег, лёд, солнце, потоки воды - всё, чтобы не заскучать); составом участников нашего коллектива. Поход бюджетный, но очень запоминающийся.

Тур входит в следующие категории Байкала

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