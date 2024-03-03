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Авторский тур
4 дня
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: п. Слюдянка
30 апр в 10:00
8 мая в 10:00
17 000₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
3 янв в 10:00
6200054 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
43 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкал с комфортом
Начало: Россия, Иркутск
118 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ДДмитрий22 января 2024По Байкалу на конькахИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024По Байкалу на конькахЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЕЕкатерина10 января 2024По Байкалу на конькахСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
- ЮЮлия10 января 2024Детский зимний Байкал. ОльхонОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ННеля15 ноября 2023Новый год на Байкале. Зимняя сказкаВсё хорошо, спасибо.
- ЛЛюдмила2 ноября 2023Новый год на Байкале. Зимняя сказкаТо, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
- ККонстантин29 августа 2023Детский зимний Байкал. ОльхонОтлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ООльга15 августа 2023Детский зимний Байкал. ОльхонАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с не не скучно. Помогает
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