Пешие туры-прогулки на Байкале с экскурсоводом

Найдено 5 туров в категории «Пешеходные» на Байкале, цены от 17 000 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: п. Слюдянка
30 апр в 10:00
8 мая в 10:00
17 000 за человека
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
3 янв в 10:00
6200054 700 за человека
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.
Relax на Байкале за 4 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000 за человека
Байкал с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Байкал с комфортом
Начало: Россия, Иркутск
118 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    По Байкалу на коньках
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    По Байкалу на коньках
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    По Байкалу на коньках
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
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    эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Детский зимний Байкал. Ольхон
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Н
    Неля
    15 ноября 2023
    Новый год на Байкале. Зимняя сказка
    Всё хорошо, спасибо.
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2023
    Новый год на Байкале. Зимняя сказка
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа.
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Детский зимний Байкал. Ольхон
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Детский зимний Байкал. Ольхон
    Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с не не скучно. Помогает
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    советами в не лёгких восхождениях. Хорошо мотивирует на личные подвиги. С ней мы были накормлены и организованы. Сфотографированы и размещены в гостиницах) Иван Поверенков помогал нам на Горелом, на Авачинском и на Вачкажце. Его энергия заряжает. Он добрый и веселый. Он внимательный и реально оценивающий возможности группы. Мой ребенок очень уставал на восхождениях. Иван много внимания уделял моему сыну. На Авачинском оценил наш темп, и развернул с полпути, доставил нас в лагерь. За это ему огромная благодарность. Без Ивана наш поход был бы не таким ярким.

    Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
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