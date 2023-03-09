Встреча с табличкой «Здравствуй, Байкал!».
Сбор группы:
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы, размещение в гостинице, согласно заявке на бронирование (комфорт/комфорт+).
Затем обзорная экскурсия по городу Иркутск, посещение 130 квартала.
Город Иркутск основан в 1661 году на крутом берегу реки Ангара.
И из маленького острога быстро вырос в большой богатый город, известный далеко за пределами Сибири.
Граф Муравьев-Амурский, Сперанский, Колчак, Трубецкой, Сукачев – далеко не полный список известных личностей, связанных с историей Иркутска.
Отдельного упоминания заслуживает архитектура – недаром Иркутск называют «сибирским Парижем».
Обед традиционная бурятская кухня во время экскурсии.
Вы попробуете традиционный бурятский супчик и знаменитые позы.
После экскурсий в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города (музей декабристов Волконских или Трубецких, Художественный музей, галерея Виктора Бронштейна с экспозицией Даши Намдакова и др).
Трансфер и размещение в гостинице (удобства в номере).
Свободное время, ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед. Гид: да.
После завтрака и сборов мы отправимся на Байкал в Листвянку.
Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие:
Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX вв.
Музей расположен на живописном берегу реки Ангары в Тальцинском урочище, на 47 километре Байкальского тракта.
Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня.
Исток реки Ангары – самый широкий и крупный в мире (863 м).
В зимний период в полынье протяженностью от 5 до 15 км обитают до 15 тысяч водоплавающих птиц.
Шаман-Камень — это надводный выступ Ангарского порога.
В хорошую погоду над водой видна лишь его верхушка, но под водой в устье реки кроется скальный массив.
С этим местом связано множество легенд и преданий.
Музей Байкала – настоящий НИИ.
Здесь узнаем все о Байкале: почему вода такая чистая, сколько лет Байкалу, заглянем в будущее и познакомимся с обитателями озера в аквариумах.
Местный рынок – здесь можно попробовать разные виды приготовления байкальской рыбы – холодного и горячего копчения, вяленую.
Купить сувениры от местных мастеров.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак, обед. Гид: да.
Свободное время в Листвянке.
На выбор предлагается ряд дополнительных программ (доп. оплата):
Питание: завтрак. Гид: нет.
Завтрак, свободное время.
Трансфер в Иркутск к вашему отправлению.
Прибытие на ж/д вокзал или в аэропорт.
Окончание тура.
Счастливого пути!
Питание: завтрак. Гид: нет.
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Иркутск и в пос. Листвянка.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Категория отеля
|Двухместное (обычные даты)
|Двухместное (праздничные 23-26.02.2023, 6-9.03.2023)
|Доплата за одноместное
|Комфорт
|27 500
|36 000
|8 000
|Комфорт +
|31 500
|40 000
|10 500
Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом.
Возможные варианты гостиниц: 130й отель, Яковлев, Матрешка и другие аналогичные.
Возможные варианты гостиниц: Европа, Виктория, Иркутск, Империя и другие аналогичные.
Возможные варианты гостиниц: Бриз, Гавань, Парус, усадьба Демидова и другие аналогичные.
Возможные варианты гостиниц: Крестовая падь, Легенда Байкала, Маяк.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.