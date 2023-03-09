Здравствуй, Байкал

Экспресс знакомство с Байкалом. Для

5
3 отзыва
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Экспресс знакомство с Байкалом. Для тех, кто не хочет далеко ехать, кому важна развитая инфраструктура и комфортные условия.

В туре Вы познакомитесь с историей города Иркутска и отдохнете в знаменитом зимними развлечениями поселке Листвянка.
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Здравствуй, Байкал
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Вкуснейшие бурятские блюда
Вкуснейшие бурятские блюда
Попробуем традиционный бурятский супчик и знаменитые позы
Погружение в культуру
Погружение в культуру
Побываем в музее деревянного зодчества «Тальцы», где познакомимся с бытом бурят, тофалар и эвенков
Занимательный музей Байкала
Занимательный музей Байкала
Узнаем почему вода такая чистая, сколько лет Байкалу, заглянем в будущее и познакомимся с обитателями озера в аквариумах

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

Встреча с табличкой «Здравствуй, Байкал!».

Сбор группы:

  • аэропорт – 8:00-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
  • ж/д вокзал – 9:00-9:30 (подъезд «Пригородные кассы», внутри здания у выхода в город);

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы, размещение в гостинице, согласно заявке на бронирование (комфорт/комфорт+).

Затем обзорная экскурсия по городу Иркутск, посещение 130 квартала.

Город Иркутск основан в 1661 году на крутом берегу реки Ангара.

И из маленького острога быстро вырос в большой богатый город, известный далеко за пределами Сибири.

Граф Муравьев-Амурский, Сперанский, Колчак, Трубецкой, Сукачев – далеко не полный список известных личностей, связанных с историей Иркутска.

Отдельного упоминания заслуживает архитектура – недаром Иркутск называют «сибирским Парижем».

Обед традиционная бурятская кухня во время экскурсии.

Вы попробуете традиционный бурятский супчик и знаменитые позы.

После экскурсий в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города (музей декабристов Волконских или Трубецких, Художественный музей, галерея Виктора Бронштейна с экспозицией Даши Намдакова и др).

Трансфер и размещение в гостинице (удобства в номере).

Свободное время, ужин самостоятельно.

Питание: завтрак, обед. Гид: да.

Обзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по Иркутску
2 день

Музей «Тальцы». Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Музей Байкала. Шаман-Камень

После завтрака и сборов мы отправимся на Байкал в Листвянку.

Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие:

Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX вв.

Музей расположен на живописном берегу реки Ангары в Тальцинском урочище, на 47 километре Байкальского тракта.

Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня.

Исток реки Ангары – самый широкий и крупный в мире (863 м).

В зимний период в полынье протяженностью от 5 до 15 км обитают до 15 тысяч водоплавающих птиц.

Шаман-Камень — это надводный выступ Ангарского порога.

В хорошую погоду над водой видна лишь его верхушка, но под водой в устье реки кроется скальный массив.

С этим местом связано множество легенд и преданий.

Музей Байкала – настоящий НИИ.

Здесь узнаем все о Байкале: почему вода такая чистая, сколько лет Байкалу, заглянем в будущее и познакомимся с обитателями озера в аквариумах.

Местный рынок – здесь можно попробовать разные виды приготовления байкальской рыбы – холодного и горячего копчения, вяленую.

Купить сувениры от местных мастеров.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак, обед. Гид: да.

Музей «Тальцы». Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Музей Байкала. Шаман-КаменьМузей «Тальцы». Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Музей Байкала. Шаман-КаменьМузей «Тальцы». Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Музей Байкала. Шаман-КаменьМузей «Тальцы». Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Музей Байкала. Шаман-КаменьМузей «Тальцы». Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Музей Байкала. Шаман-КаменьМузей «Тальцы». Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Музей Байкала. Шаман-Камень
3 день

Свободный день. Экскурсии по желанию

Свободное время в Листвянке.

На выбор предлагается ряд дополнительных программ (доп. оплата):

  • Нерпинарий;
  • подъемник на камень Черского – смотровая площадка и горнолыжная трасса;
  • прогулки по Байкалу на хивусе (судно на воздушной подушке) – бухта Песчаная, Кругобайкальская железная дорога;
  • прокат снегоходов/квадроциклов.

Питание: завтрак. Гид: нет.

Свободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желанию
4 день

Отъезд

Завтрак, свободное время.

Трансфер в Иркутск к вашему отправлению.

Прибытие на ж/д вокзал или в аэропорт.

Окончание тура.

Счастливого пути!

Питание: завтрак. Гид: нет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Иркутск и в пос. Листвянка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Категория отеляДвухместное (обычные даты)Двухместное (праздничные 23-26.02.2023, 6-9.03.2023)Доплата за одноместное
Комфорт27 50036 0008 000
Комфорт +31 50040 00010 500

Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом.

Варианты проживания

Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»

1 ночь

Возможные варианты гостиниц: 130й отель, Яковлев, Матрешка и другие аналогичные.

Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»Гостиница в г. Иркутск по тарифу «Комфорт»

Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»

1 ночь

Возможные варианты гостиниц: Европа, Виктория, Иркутск, Империя и другие аналогичные.

Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»Гостиница 3* в г. Иркутск по тарифу «Комфорт +»

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»

2 ночи

Возможные варианты гостиниц: Бриз, Гавань, Парус, усадьба Демидова и другие аналогичные.

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт +»

2 ночи

Возможные варианты гостиниц: Крестовая падь, Легенда Байкала, Маяк.

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт +»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт +»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт +»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт +»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт +»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт +»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт +»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт +»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт +»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа, услуги гида по программе
  • Питание по программе
  • Трансферы согласно программе
  • 2-3-местное размещение в гостинице в Иркутске (благоустроенный номер)
  • 2-3-местное размещение в Листвянке (благоустроенный номер)
  • Входные билеты в музей Байкала
  • Входные билеты в музей «Тальцы»
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • ребенку – свидетельство о рождении;
  • теплая и устойчивая обувь;
  • теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
  • брюки - с такими же качествами что и куртка;
  • шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
  • теплый двухслойный шарф;
  • не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
  • термобелье;
  • флиска;
  • свитер, футболка;
  • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые);
  • солнцезащитный крем
  • солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску)
  • термос (на свое усмотрение)
  • аптечка (личная)
  • так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
9 мар 2023
Прошла неделя с окончания тура, а я до сих пор нахожусь под приятным впечатлением, готова снова и снова делиться своими эмоциями) организовано все было по высшему разряду, видно было, что гид и принимающая сторона очень стараются. Тур включал в себя именно те развлечения, которые мне были нужны, было весело, вкусно и интересно.
Прошла неделя с окончания тура, а я до сих пор нахожусь под приятным впечатлением, готова сноваПрошла неделя с окончания тура, а я до сих пор нахожусь под приятным впечатлением, готова сноваПрошла неделя с окончания тура, а я до сих пор нахожусь под приятным впечатлением, готова сноваПрошла неделя с окончания тура, а я до сих пор нахожусь под приятным впечатлением, готова снова
А
22 фев 2023
Я довольна поездкой, зимний Байкал очень понравился! Теперь есть желание посмотреть летний Байкал. Замечаний нет 🙂
Е
20 фев 2023
Были в туре 9-12 февраля. Жили на базе "Мир Байкала", уютные, теплые номера, ухоженная территория и довольно вкусная еда (из минусов слышимость в номерах). Байкал восхитил с первой секунды. Тур организован превосходно, гид Юлия очень интересно обо всем рассказывала и создавала душевную обстановку! Пришлось доплатить за экскурсии, чтобы не сидеть в номере по пол дня, но экскурсии стоят того.
Обязательно вернемся на Байкал на большее количество дней!
Были в туре 9-12 февраля. Жили на базе "Мир Байкала", уютные, теплые номера, ухоженная территория иБыли в туре 9-12 февраля. Жили на базе "Мир Байкала", уютные, теплые номера, ухоженная территория иБыли в туре 9-12 февраля. Жили на базе "Мир Байкала", уютные, теплые номера, ухоженная территория иБыли в туре 9-12 февраля. Жили на базе "Мир Байкала", уютные, теплые номера, ухоженная территория и

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