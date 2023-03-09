2 день

Музей «Тальцы». Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Музей Байкала. Шаман-Камень

После завтрака и сборов мы отправимся на Байкал в Листвянку.

Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие:

Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX вв.

Музей расположен на живописном берегу реки Ангары в Тальцинском урочище, на 47 километре Байкальского тракта.

Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня.

Исток реки Ангары – самый широкий и крупный в мире (863 м).

В зимний период в полынье протяженностью от 5 до 15 км обитают до 15 тысяч водоплавающих птиц.

Шаман-Камень — это надводный выступ Ангарского порога.

В хорошую погоду над водой видна лишь его верхушка, но под водой в устье реки кроется скальный массив.

С этим местом связано множество легенд и преданий.

Музей Байкала – настоящий НИИ.

Здесь узнаем все о Байкале: почему вода такая чистая, сколько лет Байкалу, заглянем в будущее и познакомимся с обитателями озера в аквариумах.

Местный рынок – здесь можно попробовать разные виды приготовления байкальской рыбы – холодного и горячего копчения, вяленую.

Купить сувениры от местных мастеров.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак, обед. Гид: да.