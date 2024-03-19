Семейные развлекательные туры Байкала

Найдено 6 туров в категории «Можно с детьми» на Байкале, цены от 34 900 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весенний Байкал и предгорье Саян
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний Байкал и предгорье Саян
Начало: иркутск
42 300 за человека
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Начало: иркутск
от 34 900 за человека
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 116 000 за человека
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 6400060 000 за человека
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
13 сен в 10:00
от 7400070 000 за человека
Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
Начало: иркутск
56 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • Н
    Нина
    19 марта 2024
    Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
    Все отлично!
    Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!
  • Е
    Екатерина
    7 февраля 2024
    Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
    Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.
  • Е
    Елизавета
    6 февраля 2024
    Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
    Всё чётко, во время и на высшем уровне.
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    По Байкалу на коньках
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    По Байкалу на коньках
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    По Байкалу на коньках
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
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    эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • С
    Светлана
    10 января 2024
    Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
    Спасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место.
    Спасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное местоСпасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное местоСпасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
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