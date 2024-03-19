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Авторский тур
5 дней
Весенний Байкал и предгорье Саян
Начало: иркутск
42 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Начало: иркутск
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 116 000₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 6400060 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
13 сен в 10:00
от 7400070 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
Начало: иркутск
56 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ННина19 марта 2024Все отлично!
- ЕЕкатерина7 февраля 2024Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.
- ЕЕлизавета6 февраля 2024Всё чётко, во время и на высшем уровне.
- ДДмитрий22 января 2024По Байкалу на конькахИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024По Байкалу на конькахЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ЕЕкатерина10 января 2024По Байкалу на конькахСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
- ССветлана10 января 2024Эксклюзивный гастрономический тур на БайкалСпасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Можно с детьми»
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