Найдено 3 тура в категории « Обзорные » на Байкале, цены от 14 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 2 дня 6 часов 33 отзыва Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске «Программа: День первый 08:30 — 10:00 отправление из Иркутска, прибытие на Ольхон 16:30 обзорная прогулка по Хужиру» Расписание: ежедневно 9:00 14 900 ₽ за человека 6 дней Знакомство с Байкалом Визитные карточки Байкала - Ольхон и Листвянка в одном туре «А самые активные могут подняться обзорную площадку на Камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат» от 89 000 ₽ за человека 11 дней Вокруг Байкала за 10 дней В туре вас ожидают: этнографический музей "Тальцы", обзорная площадка "Камень Черского", Байкальский музей «Обзорная площадка Камень Черского» от 200 000 ₽ за человека Все туры Байкала

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