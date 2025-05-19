Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
«Программа: День первый 08:30 — 10:00 отправление из Иркутска, прибытие на Ольхон 16:30 обзорная прогулка по Хужиру»
Расписание: ежедневно 9:00
Завтра в 09:00
19 июл в 09:00
14 900 ₽ за человека
Знакомство с Байкалом
Визитные карточки Байкала - Ольхон и Листвянка в одном туре
«А самые активные могут подняться обзорную площадку на Камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат»
23 июл в 10:00
30 июл в 10:00
от 89 000 ₽ за человека
Вокруг Байкала за 10 дней
В туре вас ожидают: этнографический музей "Тальцы", обзорная площадка "Камень Черского", Байкальский музей
«Обзорная площадка Камень Черского»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
от 200 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Обзорные»
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Сейчас на Байкале в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 14 900 до 200 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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