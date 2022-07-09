Всё о Байкале

Полезная информация о Байкале

Что нужно знать о Байкале: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 130 экскурсий
Местное время на Байкале
13:3324
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБайкал
По-английскиbaikal
Население города491 чел.

Где находится Байкал на карте

Популярные экскурсии на Байкале

Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
5
3 отзыва
70000
за чел.
Самый настоящий Байкал вы можете увидеть только на севере озера
Осенний круиз по Байкалу
Осенний круиз по Байкалу
5
1 отзыв
от
98000
за чел.
Круиз осенью - это не скучное перемещение между достопримечательностями
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
5
1 отзыв
от
116000
за чел.
Осень - это лучшее по красоте время для знакомства со священным морем
Зимнее знакомство с Листвянкой
Зимнее знакомство с Листвянкой
4.7
3 отзыва
от
25400
за чел.
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
5
3 отзыва
55000
за чел.
Любоваться Байкалом лучше всего с воды
Знакомство с Байкальском. Осенний тур
Знакомство с Байкальском. Осенний тур
4.7
3 отзыва
от
25400
за чел.
Байкальск - небольшой городок на самом юге Иркутской области
Знакомство с Байкальском. Летний тур
Знакомство с Байкальском. Летний тур
4.7
3 отзыва
от
25400
за чел.
Байкальск - небольшой городок на самом юге Иркутской области
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
5
1 отзыв
16000
за чел.
В этом путешествии мы посетим бурятский поселок Аршан
Классика Байкальска. Осенний тур
Классика Байкальска. Осенний тур
4.7
3 отзыва
от
42200
за чел.
Путешествие на Байкал! Возможность увидеть озеро во всей его красе
Знакомство с Ольхоном. Осеннее путешествие
Знакомство с Ольхоном. Осеннее путешествие
4.7
3 отзыва
от
26900
за чел.
Отдых на Ольхоне - это отдых в самом сердце озера Байкал
Отдых в бухте Песчаная на Байкале. Сокращенная программа
Отдых в бухте Песчаная на Байкале. Сокращенная программа
5
3 отзыва
от
42000
за чел.
В бухте Песчаная мягкий микроклимат и большое количество солнечных дней в году
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
31900
за чел.
У многих есть мечта, отправиться на Байкал
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
5
3 отзыва
34500
за чел.
Байкал - место уникальное
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
4.7
3 отзыва
от
61900
за чел.
Остров Ольхон - самый крупный остров на озере Байкал. Ольхон - сердце озера Байкал
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
5
3 отзыва
37900
за чел.
Отличный и компактный тур, который включает в себя лучшие места зимнего Байкала
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