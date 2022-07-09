Полезная информация о Байкале
Что нужно знать о Байкале: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 130 экскурсий
Местное время на Байкале
13:3324
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Байкал
|По-английски
|baikal
|Население города
|491 чел.
Где находится Байкал на карте
Популярные экскурсии на Байкале
5
3 отзыва
70000
₽
за чел.
Самый настоящий Байкал вы можете увидеть только на севере озера
5
1 отзыв
от
98000
₽
за чел.
Круиз осенью - это не скучное перемещение между достопримечательностями
5
1 отзыв
от
116000
₽
за чел.
Осень - это лучшее по красоте время для знакомства со священным морем
4.7
3 отзыва
от
25400
₽
за чел.
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии
5
3 отзыва
55000
₽
за чел.
Любоваться Байкалом лучше всего с воды
4.7
3 отзыва
от
25400
₽
за чел.
Байкальск - небольшой городок на самом юге Иркутской области
4.7
3 отзыва
от
25400
₽
за чел.
Байкальск - небольшой городок на самом юге Иркутской области
5
1 отзыв
16000
₽
за чел.
В этом путешествии мы посетим бурятский поселок Аршан
4.7
3 отзыва
от
42200
₽
за чел.
Путешествие на Байкал! Возможность увидеть озеро во всей его красе
4.7
3 отзыва
от
26900
₽
за чел.
Отдых на Ольхоне - это отдых в самом сердце озера Байкал
5
3 отзыва
от
42000
₽
за чел.
В бухте Песчаная мягкий микроклимат и большое количество солнечных дней в году
31900
₽
за чел.
У многих есть мечта, отправиться на Байкал
5
3 отзыва
34500
₽
за чел.
Байкал - место уникальное
4.7
3 отзыва
от
61900
₽
за чел.
Остров Ольхон - самый крупный остров на озере Байкал. Ольхон - сердце озера Байкал
5
3 отзыва
37900
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за чел.
Отличный и компактный тур, который включает в себя лучшие места зимнего Байкала