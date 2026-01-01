Алмазные грани Байкала

Листвянка, Ольхон, Бурятия в одном туре
Описание тура

Листвянка, Ольхон, Бурятия в одном туре!

Участники тура поделены на небольшие группы, каждую из которых весь тур сопровождает один гид. Все экскурсии включены в стоимость тура! Проживание без переездов в небольшой благоустроенной гостинице, где Ваши соседи такие же участники тура единомышленники! Завтраки, ужины и пять обедов, включены в стоимость тура и готовятся в соответствии с расписанием экскурсий. Разнообразное, не повторяющееся, по-сибирски, сытное питание, вкуснейший чай с сагаан дайля и чабрецом приятное дополнение тура. Прибавьте к этому тёплую, дружественную атмосферу общения между туристами и обслуживающим персоналом!

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная по г. Иркутску

В 11.30 встреча в аэропорту Иркутска, у выхода из багажного отделения, в 12.15 встреча на железнодорожном вокзале города Иркутска у выхода из тоннеля. Встреча туристов раньше указанного времени невозможна.

Обзорная экскурсия по городу Иркутску.

В программе: Богоявленский собор, памятники императору Александру Iii и Колчаку, Спасская церковь, Знаменский монастырь, главная площадь и улицы старого Иркутска, набережная, дом Волконских (музей Декабристов), 130 квартал и многое другое.

Обед (не включен в стоимость).

Проезд в Листвянку, размещение в гостинице п. Листвянка. Свободное время.

Ужин.

2 день

Знакомство с Байкалом. Листвянка

Завтрак.

Экскурсия Листвянка ворота Байкала.

В программе: знакомство с посёлком Листвянка, Байкальский музей, Аквариум с обитателями Байкала, интерактивное погружение на дно Байкала, класс по изучению микромира Байкала, Шаман - камень, смотровая площадка на камне Черского.

Вместо обеда дегустация байкальской рыбы: омуль копчёный, сиг вяленый, голомянка, сезонная рыба с картошечкой под пенное или чай.

Ужин.

Дополнительно во время экскурсии: подъем в гору на канатном кресельном подъёмнике (350 руб.).

3 день

Круиз с посещением Кругобайкальской дороги

Завтрак.

Круиз с посещением Кругобайкальской железной дороги.

В программе: выход на теплоходе из порта Листвянка в сопровождении гида, плаванье вдоль берега, по которому проложена старая Кругобайкальская железная дорога. Исторический памятник с множеством тоннелей, мостов и других инженерных сооружений, построенных вначале Ххв путешествие на 100 лет назад. Несколько остановок в знаковых местах Кбжд. Прогулка по берегу (по шпалам) 4-5км с прохождением нескольких тоннелей протяжённостью от 15 до 500м, осмотр галерей, мостов и подпорных стенок, фотографирование объектов в отсутствии туристов. Зелёная стоянка, возможно купание в одной из бухт. Порт Байкал.

Обед от капитана (включен в стоимость экскурсии).

Ужин в гостинице.

Дополнительно во время экскурсии: возможность устроить костюмированную фотосессию на корабле (бесплатно).

4 день

Путешествие в Бурятию. Минеральные источники Аршана

Завтрак.

Автоэкскурсия: Аршан минеральные источники, дацан и водопады.

В программе: переезд через перевал Прибайкальского хребта до пос. Култук, минеральные источники Аршан республики Бурятия, водопад, рынок сувениров из Монголии и лекарственных трав, купание в бассейнах горячих источников Жемчуг, остановки у священных ступ субурганов. Посещение буддистского дацана, по возможности, общение с Ламой. По дороге много сказок, легенд и историй из жизни местного населения.

На обед будем пробовать вкуснейшие блюда бурятской кухни.

Ужин по возвращению в гостиницу.

Дополнительно во время экскурсии: вход в бассейн (200 - 300 руб.).

5 день

Знакомство с бытом и обычаями сибиряков

Завтрак.

Экскурсия Тальцы сибирская деревня.

Поездка в архитектурно этнографический музей Тальцы. Знакомство с бытом и обычаями коренных жителей Прибайкалья: эвенками, бурятами, а также сибиряков первопроходцев.

Обед.

Во второй половине дня, для желающих, прогулка - поход с элементами экстрима по прибрежным скалам к обсерватории Со Рамн с фотосессией, а вечером концерт в театре песни на Байкале!

Ужин.

Дополнительно во время экскурсии: посещение шоу дрессированной нерпы (1500 руб.), ретропарк (200 руб.), входные билеты на концерт (350 руб.), деревенская церковь.

6 день

Поездка на о. Ольхон и шаману

Завтрак.

Автоэкскурсия: Малое море и остров Ольхон.

В программе: ранний завтрак, поездка с остановками, по Тажеранской степи в сопровождении гида, паромная переправа на Ольхон, осмотр природных достопримечательностей острова: скала Шаманка, озеро Ханхой, бухта Загли, скала Трезубец и другие, удивительно красивые места.

Обед и купание в одной из тёплых бухт.

Знакомство с шаманизмом и его символами. Знакомство с действующим Шаманом. Байкальский бродяга, священные Обоо, парящий орёл и ещё множество приятных мелочей.

Ужин.

Дополнительно во время экскурсии: небольшая личная консультация у шамана.

7 день

Отдых в Листвянке

Завтрак. Ужин.

Свободный день.

В Листвянке организовываются: водные прогулки на скоростных катерах, поездки в бухту Песчаную, прогулки на квадроциклах или лошадях по Тайге. Можно посетить собачий питомник, где живут и трудятся более 60-ти дружелюбных байкальских хаски, а также находится школа верховой езды, кузница и гончарная мастерская. Открыты несколько художественных выставок и частных коллекций. Работает рыбный и сувенирный рынок, кафе позные. Баня на берегу. Организовывается поездка по сибирской тайге в гости к диким животным: маралам, кабанам, северным оленям, диким козам и якам.

8 день

Возвращение в Иркутск

Завтрак.

Отъезд из гостиницы в 09.00 (групповой трансфер) в аэропорт, на железнодорожный вокзал, к месту продолжения тура или самостоятельный выезд из гостиницы до 12.00.

Окончание тура.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в благоустроенном номере гостиницы в п. Листвянка
  • Питание по программе - 7 завтраков, 5 обедов (в том числе обед дегустация), 7 ужинов
  • Билеты в музеи, экскурсии за исключением дополнительных
  • Трансфер по программе и услуги гида
  • Перечень экскурсий включенных в стоимость тура:
  • Обзорная экскурсия по городу Иркутску
  • Экскурсия Листвянка - ворота Байкала
  • Экскурсия Тальцы - сибирская деревня
  • Экскурсия Кругобайкальская железная дорога (Кбжд)
  • Экскурсия Аршан - минеральные источники, дацан и водопады
  • Экскурсия Малое море и остров Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиабилеты не включены
  • Обед в день приезда и свободный день
  • Дополнительные предложения во время экскурсий
Пожелания к путешественнику

1. Как происходит встреча в Иркутске?

Перед прилетом/приездом в Иркутск мы отправляем вам письмо, звоним для уточнения времени своего прилета, номер рейса (или номер поезда). В аэропорту (или на жд вокзале) Вас будет встречать представитель компании. Номер телефона встречающего гида менеджер сообщит перед заездом. Встреча гостя раньше указанного времени невозможна.
Если Вы приезжаете в Иркутск другим способом или уже находитесь в Иркутске, место и время встречи оговаривается индивидуально.

Время в Иркутске опережает московское на 5 часов, время встречи/проводов указано местное.

Встреча в 11.30 в аэропорту Иркутска, у выхода из багажного отделения, в 12.15 встреча на железнодорожном вокзале города Иркутска у выхода из тоннеля, рядом с пригородными кассами, в здании вокзала.
Отъезд из гостиницы в 7.30 и в 10.00 (два групповых трансфера) в аэропорт, на ж/д вокзал, к месту продолжения тура или самостоятельный выезд из гостиницы до 12.00.Время трансфера до Иркутска 60 мин.

Несколько Советов Для Путешественников, Собирающихся На Байкал:

Связь

Лучше прочих на территории Иркутской области работает сотовая связь Теле 2, на второе место можно поставить Мтс, есть Билайн и Мегафон. Wi-fi есть не везде и, как правило,на низкой скорости, поэтому лучше иметь своё подключение к интернету через сотовую сеть.

Отметки В Документах

Для военнослужащих можно поставить только в Иркутске, поэтому необходимо предупредить заранее встречающую сторону.

Солнцезащитные Очки,Защитный Крем

Желательно иметь в любое время года.

Демократия В Одежде:

Джинсы и футболка-одежда на любой случай. В туристических зонах вечернее платье никто не одевает, даже в ресторан.

-Удобная Обувь

Для наших летних туров лучшая обувь - кроссовки. Обязательно возьмите с собой легкую обувь или тапочки.

-Тёплый Свитер

В летнее время прохладные вечера, поэтому тоже понадобится. Также очень удобен дождевик вместо зонта.

-Крепкие Спортивные Брюки

Некоторые экскурсии предполагают передвижения по скалам и иногда приходится закрепляться пятой точкой.

-Шапочка

Без больших полей и козырьков. Много кепок слетают от порыва ветра на Байкале.

-Купальник

Возможность искупаться будет каждый день в летних турах и в горячих источниках круглый год.

Багаж

-Вещи лучше упаковывать в сумку или чемоданчик, куда вы сложите основной багаж.

-Небольшой рюкзак, который будет вашим ежедневным спутником. Освободите руки от сумки во время экскурсий.

-Два небольших чемоданчика лучше, чем один большой, особенно при комбинированных турах со множеством переездов.

-Частая ошибка путешественников это привозить много лишнего, вещей, которые Вы даже не достанете из чемодана.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на Байкал! Более 20 лет этим приветствием мы встречаем туристов, приезжающих познакомиться или встретиться вновь с удивительным чудом природы – озером Байкал! Байкал притягивает к себе огромное количество туристов, зачастую совершенно не представляющих себе масштабы озера и особенность путешествия. Для того, чтобы сделать Ваше знакомство с Байкалом комфортным интересным и запоминающимся,мы создали нашу компанию. Давайте знакомиться!

