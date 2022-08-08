Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Наш круиз на теплоходе комфорт-класса до Ольхона предлагает не только отдых от городской суеты на лоне величественной природы, но и увлекательные экскурсии, включая посещение заброшенных тоннелей Кругобайкальской железной дороги и знакомство с бурятской культурой и шаманизмом. Это путешествие станет источником незабываемых впечатлений и новых открытий для каждого участника
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Золотая пряжка России
12:00 Посадка на круизный теплоход в поселке Листвянка.
Туристический поселок Листвянка расположен на юго-западном побережье Байкала, в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангара, город и поселок связывает живописная асфальтированная автодорога.
Размещение в каютах теплохода.
Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту и на Байкале.
Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2-х часов).
Кругобайкальская железная дорога – уникальный историко-культурный комплекс, включающий в себя памятники истории, техники, инженерного искусства, природы и совершенно неповторимые ландшафты.
Искусственные сооружения и гражданские объекты, оставленные прошлой культурной эпохой, самым непосредственным образом контактируют с геокомплексами.
Обед на борту теплохода.
После обеда пешеходная экскурсия в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и галереям начала 20 века, маршрут начинается от станции Уланово (Хвойная – 98 км КБЖД) и проходит по берегу озера (около 1,5 км) среди крайне живописной природы.
Станция Хвойная (Уланово).
Хвойная – единственная из станций, которую после превращения участка в тупиковый ликвидировали.
Здесь остались немногочисленные сооружения: каменное водоподъемное здание с трубой, фундаменты утраченных построек.
Так же восстановлены 4 здания станции в стиле «николаевского железнодорожного ампира».
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на борту теплохода в одной из удобных бухт КБЖД.
При неблагоприятных погодных условиях по решению капитана, теплоход может отправиться на ночевку в поселок Большие Коты, что расположен в 40 км от КБЖД.
Бухта Песчаная - жемчужина Байкала
Около 6 утра выход с места ночевки и переход до бухты Песчаная.
Бухта знаменита ходульными деревьями, великолепными видами на озеро со скал, окружающих бухту, отличным песчаным пляжем.
Завтрак и обед на борту теплохода.
По желанию пешеходный 1,5-часовой переход до бухты Бабушка по живописной горной тропе, проходящей над берегом озера по отрогам Приморского хребта.
Бухта Бабушка – одну из красивейших на Байкале.
Вечером русская баня на берегу Байкала (оплачивается отдельно на месте сопровождающему).
После того как отлично разогреешься в бане можно искупаться в прохладных водах Байкала.
Ужин и ночевка на борту теплохода.
Водный переход 100 километров, время в пути 6 часов.
Петроглифы утеса Саган-Заба
Около 6 утра выход из бухты Сенная и переход вдоль западного побережья на север, до острова Ольхон (время в пути около 8-10 часов), крупнейшего острова на Байкале и одного из сакральных мест бурятского народа и шаманисткой религии.
Байкал – это голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала.
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.
Завтрак и обед на борту теплохода.
В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.
По композиции, манере письма и разнообразию сюжетов они самые сложные из всех известных наскальных рисунков на всем пространстве от Урала до Тихого океана.
Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота – узкого пролива между островом Ольхон и материком.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на борту теплохода в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.
Водный переход 120 километров, время в пути 8 часов.
Острова Малого Моря
Завтрак на борту теплохода.
Небольшая водная прогулка по Малому Морю.
Около 12:00-13:00 высадка пассажиров в поселке Сахюрта (МРС) на Малом Море.
Желающие могут высадится на о. Ольхон, в районе паромной переправы (необходимо предупредить заранее).
Окончание круиза «Путешествие до Ольхона».
Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.
При ухудшении погодных условий (усилении ветра, сильном волнении, тумане и т. д.) капитан имеет право принять решение об изменении программы, увеличив время отстоя в закрытом от непогоды месте или выбрав другие места стоянок.
По всем вопросам, возникающим во время выполнения круизной программы (время отправления, маршрут, изменения по программе, связанные с погодными условиями, кол-во человек, местах посадки и высадки туристов – обращаться к сопровождающему.
Проживание
Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|КАЮТЫ
|Двухместная каюта
При 2-местном размещении
|Двухместная каюта
При 1-местном размещении
|Трехместная каюта
|Четырехместная каюта
|Улучшенная
(№ 2 twin, 3 Twin/DBL)
|90 000
|130 000
|77 000
|70 000
|Стандарт twin (№1,4)
|75 000
|100 000
|-
|-
|Внутренняя Twin/DBL (№5)
|65 000
|80 000
|60 000
|-
Теплоход "Вымпел".
Теплоход "Вымпел" - современный и комфортабельный теплоход для путешествий по Байкалу.
Теплоход комфорт класса, пассажировместимостью до 15 человек.
В большинстве кают имеется душ, туалет, мягкая мебель, ковровое покрытие на полу.
В каждой каюте есть телефонная связь с капитанской рубкой.
Вместительные каюты дают больше комфорта и индивидуального пространства каждому пассажиру.
На второй палубе расположена удобная кают-компания, в обстановке которой можно посмотреть фильмы и послушать музыку.
Или просто посидеть за разговорами и чашечкой чая с гостями круиза, ведь ничто не заменит простого человеческого общения.
Навигационное оборудование: теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и радиосвязью, эхолотом, спасательными средствами, соответствующими требованиям Российского Речного Регистра.
Спасательные средства: надувная моторная лодка и непотопляемая спасательная шлюпка. Спасательные жилеты и спасательные круги.
Варианты проживания
Каюта №1 стандарт
Каюта №1 стандарт +"TWIN" вход в каюту из коридора, двухместная, кровати раздельные.
Общая площадь каюты - 7,8 м 2
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (2шт)
- Сейф, место под одежду, обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN
- Размещение: 2 чел
Каюта №2 Улучшенная
Каюта №2 улучшенная "TWIN" - Вход в каюту из коридора, четырехместная, просторная, кровати раздельные (купе).
Общая площадь каюты - 8,4 м2
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (2шт)
- Сейф, шкаф для одежды, обогреватель
- Столик
- Спальные места: 4 кровати, TWIN
- Размещение: 4 чел
Каюта №3 Улучшенная
Каюта №3 улучшенная: вход в каюту из кают-компании, четырехместная, просторная, 2 кровати раздельные (купе), большой двухместный диван.
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (3шт)
- Шкаф под одежду, сейф, обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN/DBL
- Размещение: 4 чел
Каюта №4 Стандарт
Каюта №4: вход в каюту с кормы, двухместная, высота потолка 180 см, кровати разделены лестницей.
Общая площадь каюты - 6,6 м 2
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (1 шт)
- Место под одежду, сейф, обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 65см на 2м. TWIN
- Размещение: 2 чел
Каюта №5 Стандарт внутренняя
Каюта №5 стандарт: расположена на верхней палубе, просторная, 1 кровать и диван.
Общая площадь каюты: 5,7м 2
Санузел рядом с каютой
В каюте:
- Окна на променад
- Розетки (2шт)
- Место под одежду, сейф обогреватель
- Журнальный столик
- Спальные места: 1 кровать 110см и диван. TWIN/DBL
- Размещение: 2-3 чел
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на борту теплохода
- Гид - сопровождающий
- Питание 3-х разовое на борту
- Ежедневная экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
- Чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
- Сборы за посещение нац. Парков (кроме Ушканьих островов)
- Информационный материал, предоставляемый до начала путешествия
- Медицинская страховка
- Памятные подарки и сувениры
- По желанию фото и видеоматериалы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Размещение в гостинице и экскурсии до и после экспедиционного круиза
- Трансферы Иркутск - Листвянка - 1 700 руб. /чел
- Групповой трансфер Малое Море - Иркутск - 3 000 руб. /чел
- Страховка от несчастного случая
- Страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки (по желанию)
- Чаевые персоналу и команде (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда:
- флисовую куртку и свитер, которые пригодятся вам в прохладную погоду;
- непродуваемые и непромокаемые куртку и штаны (во время переходов на открытой палубе ветрено);
- пару футболок и рубашку с длинными рукавами, термобелье;
- обувь – легкую, удобную, спортивную (кроссовки, легкие треккинговые ботинки) (без каблука!);
- головной убор – на выбор: шляпу с полями или панаму, кепку с длинным козырьком для защиты от слепящего низкого солнца легкую флисовую или шерстяную шапочку;
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пару шерстяных;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей;
2. непромокаемый вкладыш (мешок) для защиты особо ценных личных вещей (деньги, документы, фотокамера и пр.) от воды;
3. маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, бинокль (если он у вас есть);
4. лекарственные средства, которые могут понадобиться лично вам (от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые вам необходимы для регулярного приема;
5. репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку);
6. фотоаппарат (с запасными батарейками или зарядным устройством);
7. английскую булавку, иголку и нитки;
8. документы: удостоверение личности или ксерокопию первых страниц и страницы с пропиской регистрации паспорта, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и страховой медицинский полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка входит в стоимость тура. Страховка от несчастного случая и страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки не входит в стоимость. По желанию Вы можете оформить дополнительную страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
Стандартное питание на корабле – это обычная домашняя кухня, например: борщ, солянка, котлеты, овощное рагу, мясная поджарка, рыбные блюда. На завтрак – блинчики, йогурт, оладьи, омлет. Свежие фрукты, овощи, сок. Шашлыки, деликатесы, рыбное меню оговаривается отдельно и, как правило, оплачивается дополнительно. Кок готовит на камбузе, который расположен в надстройке корабля и представляет собой изолированную от туристов, хорошо оборудованную кухню со всем необходимым: холодильник, микроволновая печь, кух. комбайн, газовая печь с духовкой и т. д. Туристы едят в просторной кают-компании за общим столом. Подача блюд осуществляется через раздаточное окно с камбуза. При хорошей погоде возможна сервировка на корме корабля, закрытой тентом от дождя, где стоит стол и есть скамейки.
Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просьба сразу предупредить кока и гида о ваших предпочтениях в еде, а желательно это указать вашему менеджеру еще при бронировании тура, во избежание дальнейших казусных ситуаций на борту теплохода.
Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Туристы приобретают их самостоятельно.
Особенности тура
Круиз не требует специальной подготовки и в нем могут участвовать все физически здоровые туристы.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, участвовать в круизе не рекомендуется.
Лучше вас никто не знает о вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом сопровождающего вас гида-проводника, а при появлении известных вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.
На случай непредвиденных мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.
Перед уходом в круиз сопровождающим гидом-проводником проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать правила личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять указания и команды гида-проводника, капитана корабля.
Группу сопровождает по маршруту опытный гид-проводник, имеющий опыт работы на маршруте. Сопровождающий в круизе – это человек, который будет рассказывать вам о Байкале, договаривается на месте, например, с организацией бани, помогает повару накрывать на стол и решает возникшие по ходу путешествия ситуации.
Команда теплохода состоит из капитана, механика, кока и гида. Все члены команды обладают высокой квалификацией, большим опытом судоходства по Байкалу. Капитан имеет право изменить курс в случае резкого ухудшения погодных условий или других обстоятельств, а также при тяжелом заболевании или получении травм участниками круиза.
Всегда стоит учитывать погодные условия! Вас может покачать на волне и в связи с этим будьте готовы к изменению маршрута, к незапланированным стоянкам. Во время непогоды опытные капитаны действуют по обстоятельствам. Поэтому знайте, что программа не является окончательной и может быть изменена в зависимости от погодных условий. Но в большинстве случаев – это небольшие изменения, которые не сильно отражаются на маршруте круиза. Капитаны всегда стараются догнать время «ранними переходами»
Есть ли скидки в туре?
Ребенок без места и питания:
Дети до 3-х лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.
Ребенок без места с питанием:
Дети от 2 до 3х лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных места и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания 20% от стоимости круиза.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Удачное сочетание пеших и морских переходов, интересно и наблюдать за скалистым берегом Байкала, и прогуляться по КБЖД, бухточкам, Ольхону. Организовывали баню с купанием в Байкале, просто бомба?, превосходные ощущения. По желанию ходили на рыбалку, катались на моторной лодке.
Отдельное спасибо супер-пупер-мега-крутой команде 'Арго': Оле-гиду, Владимиру-камитану, Владимиру - повару (главному по плюшками). Капитан подстраивал переходы под изменчивое настроение Байкала, не рисковал, не смотря на вынужденный простой в Б. Голоустном, мы всё успели посмотреть. Оля окружила группу заботой, поделилась очень интересной и многообразной информацией о Байкале, легендах, фактах. Была внимательна к каждому участнику тур-группы. Жемчужиной круиза стал повар Володя, он не оставил шанса хоть на секунду проголодаться. Меню было простым и многообразным.
Всём очень рекомендуем!
Р. S. Трансфер с МРС до Иркутска был отстой (водитель гнал, рисковал нашими жизнями, не было ни одной тех. остановки) неприятный типчик.