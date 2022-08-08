Путешествие до Ольхона. Круиз
Групповой тур на Байкале

Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере

5
3 отзыва
Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в атмосферу неповторимого Байкала с его кристально чистыми водами и живописными пейзажами.

Наш круиз на теплоходе комфорт-класса до Ольхона предлагает не только отдых от городской суеты на лоне величественной природы, но и увлекательные экскурсии, включая посещение заброшенных тоннелей Кругобайкальской железной дороги и знакомство с бурятской культурой и шаманизмом. Это путешествие станет источником незабываемых впечатлений и новых открытий для каждого участника
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Ближайшие даты:
22
июл
1
авг
11
авг

Что вас ожидает:

Душевный отдых
Душевный отдых
Зарядимся энергией Байкала, по желанию сходим в настоящую сибирскую баню на берегу озера
Тоннели КБЖД
Тоннели КБЖД
Изучим уникальный памятник истории, техники, инженерного искусства и совершенно неповторимые ландшафты
Местный колорит
Местный колорит
Посетим сакральные места бурятского народа и познакомимся с шаманистской религией

Программа тура по дням

1 день

Золотая пряжка России

12:00 Посадка на круизный теплоход в поселке Листвянка.

Туристический поселок Листвянка расположен на юго-западном побережье Байкала, в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангара, город и поселок связывает живописная асфальтированная автодорога.

Размещение в каютах теплохода.

Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту и на Байкале.

Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2-х часов).

Кругобайкальская железная дорога – уникальный историко-культурный комплекс, включающий в себя памятники истории, техники, инженерного искусства, природы и совершенно неповторимые ландшафты.

Искусственные сооружения и гражданские объекты, оставленные прошлой культурной эпохой, самым непосредственным образом контактируют с геокомплексами.

Обед на борту теплохода.

После обеда пешеходная экскурсия в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и галереям начала 20 века, маршрут начинается от станции Уланово (Хвойная – 98 км КБЖД) и проходит по берегу озера (около 1,5 км) среди крайне живописной природы.

Станция Хвойная (Уланово).

Хвойная – единственная из станций, которую после превращения участка в тупиковый ликвидировали.

Здесь остались немногочисленные сооружения: каменное водоподъемное здание с трубой, фундаменты утраченных построек.

Так же восстановлены 4 здания станции в стиле «николаевского железнодорожного ампира».

Ужин на борту теплохода.

Ночевка на борту теплохода в одной из удобных бухт КБЖД.

При неблагоприятных погодных условиях по решению капитана, теплоход может отправиться на ночевку в поселок Большие Коты, что расположен в 40 км от КБЖД.

Золотая пряжка РоссииЗолотая пряжка РоссииЗолотая пряжка РоссииЗолотая пряжка России
2 день

Бухта Песчаная - жемчужина Байкала

Около 6 утра выход с места ночевки и переход до бухты Песчаная.

Бухта знаменита ходульными деревьями, великолепными видами на озеро со скал, окружающих бухту, отличным песчаным пляжем.

Завтрак и обед на борту теплохода.

По желанию пешеходный 1,5-часовой переход до бухты Бабушка по живописной горной тропе, проходящей над берегом озера по отрогам Приморского хребта.

Бухта Бабушка – одну из красивейших на Байкале.

Вечером русская баня на берегу Байкала (оплачивается отдельно на месте сопровождающему).

После того как отлично разогреешься в бане можно искупаться в прохладных водах Байкала.

Ужин и ночевка на борту теплохода.

Водный переход 100 километров, время в пути 6 часов.

Бухта Песчаная - жемчужина БайкалаБухта Песчаная - жемчужина БайкалаБухта Песчаная - жемчужина БайкалаБухта Песчаная - жемчужина БайкалаБухта Песчаная - жемчужина Байкала
3 день

Петроглифы утеса Саган-Заба

Около 6 утра выход из бухты Сенная и переход вдоль западного побережья на север, до острова Ольхон (время в пути около 8-10 часов), крупнейшего острова на Байкале и одного из сакральных мест бурятского народа и шаманисткой религии.

Байкал – это голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала.

Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.

Завтрак и обед на борту теплохода.

В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.

По композиции, манере письма и разнообразию сюжетов они самые сложные из всех известных наскальных рисунков на всем пространстве от Урала до Тихого океана.

Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота – узкого пролива между островом Ольхон и материком.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка на борту теплохода в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.

Водный переход 120 километров, время в пути 8 часов.

Петроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-Заба
4 день

Острова Малого Моря

Завтрак на борту теплохода.

Небольшая водная прогулка по Малому Морю.

Около 12:00-13:00 высадка пассажиров в поселке Сахюрта (МРС) на Малом Море.

Желающие могут высадится на о. Ольхон, в районе паромной переправы (необходимо предупредить заранее).

Окончание круиза «Путешествие до Ольхона».

Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.

При ухудшении погодных условий (усилении ветра, сильном волнении, тумане и т. д.) капитан имеет право принять решение об изменении программы, увеличив время отстоя в закрытом от непогоды месте или выбрав другие места стоянок.

По всем вопросам, возникающим во время выполнения круизной программы (время отправления, маршрут, изменения по программе, связанные с погодными условиями, кол-во человек, местах посадки и высадки туристов – обращаться к сопровождающему.

Острова Малого МоряОстрова Малого МоряОстрова Малого МоряОстрова Малого Моря

Проживание

Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КАЮТЫДвухместная каюта
При 2-местном размещении 		Двухместная каюта
При 1-местном размещении 		Трехместная каютаЧетырехместная каюта
Улучшенная
(№ 2 twin, 3 Twin/DBL)		90 000130 00077 00070 000
Стандарт twin (№1,4)75 000100 000--
Внутренняя Twin/DBL (№5)65 00080 00060 000-

Теплоход "Вымпел".

Теплоход "Вымпел" - современный и комфортабельный теплоход для путешествий по Байкалу.

Теплоход комфорт класса, пассажировместимостью до 15 человек.

В большинстве кают имеется душ, туалет, мягкая мебель, ковровое покрытие на полу.

В каждой каюте есть телефонная связь с капитанской рубкой.

Вместительные каюты дают больше комфорта и индивидуального пространства каждому пассажиру.

На второй палубе расположена удобная кают-компания, в обстановке которой можно посмотреть фильмы и послушать музыку.

Или просто посидеть за разговорами и чашечкой чая с гостями круиза, ведь ничто не заменит простого человеческого общения.

Навигационное оборудование: теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и радиосвязью, эхолотом, спасательными средствами, соответствующими требованиям Российского Речного Регистра.

Спасательные средства: надувная моторная лодка и непотопляемая спасательная шлюпка. Спасательные жилеты и спасательные круги.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Каюта №1 стандарт

3 ночи

Каюта №1 стандарт +"TWIN" вход в каюту из коридора, двухместная, кровати раздельные.

Общая площадь каюты - 7,8 м 2

В каюте:

  • Санузел с душем
  • Окна
  • Розетки (2шт)
  • Сейф, место под одежду, обогреватель
  • Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN
  • Размещение: 2 чел
Каюта №1 стандартКаюта №1 стандарт

Каюта №2 Улучшенная

3 ночи

Каюта №2 улучшенная "TWIN" - Вход в каюту из коридора, четырехместная, просторная, кровати раздельные (купе).

Общая площадь каюты - 8,4 м2

В каюте:

  • Санузел с душем
  • Окна
  • Розетки (2шт)
  • Сейф, шкаф для одежды, обогреватель
  • Столик
  • Спальные места: 4 кровати, TWIN
  • Размещение: 4 чел
Каюта №2 УлучшеннаяКаюта №2 УлучшеннаяКаюта №2 УлучшеннаяКаюта №2 Улучшенная

Каюта №3 Улучшенная

3 ночи

Каюта №3 улучшенная: вход в каюту из кают-компании, четырехместная, просторная, 2 кровати раздельные (купе), большой двухместный диван.

В каюте:

  • Санузел с душем
  • Окна
  • Розетки (3шт)
  • Шкаф под одежду, сейф, обогреватель
  • Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN/DBL
  • Размещение: 4 чел
Каюта №3 УлучшеннаяКаюта №3 УлучшеннаяКаюта №3 Улучшенная

Каюта №4 Стандарт

3 ночи

Каюта №4: вход в каюту с кормы, двухместная, высота потолка 180 см, кровати разделены лестницей.

Общая площадь каюты - 6,6 м 2

В каюте:

  • Санузел с душем
  • Окна
  • Розетки (1 шт)
  • Место под одежду, сейф, обогреватель
  • Спальные места: 2 кровати 65см на 2м. TWIN
  • Размещение: 2 чел
Каюта №4 СтандартКаюта №4 Стандарт

Каюта №5 Стандарт внутренняя

3 ночи

Каюта №5 стандарт: расположена на верхней палубе, просторная, 1 кровать и диван.

Общая площадь каюты: 5,7м 2

Санузел рядом с каютой

В каюте:

  • Окна на променад
  • Розетки (2шт)
  • Место под одежду, сейф обогреватель
  • Журнальный столик
  • Спальные места: 1 кровать 110см и диван. TWIN/DBL
  • Размещение: 2-3 чел
Каюта №5 Стандарт внутренняяКаюта №5 Стандарт внутренняя

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение на борту теплохода
  • Гид - сопровождающий
  • Питание 3-х разовое на борту
  • Ежедневная экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
  • Чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
  • Сборы за посещение нац. Парков (кроме Ушканьих островов)
  • Информационный материал, предоставляемый до начала путешествия
  • Медицинская страховка
  • Памятные подарки и сувениры
  • По желанию фото и видеоматериалы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Размещение в гостинице и экскурсии до и после экспедиционного круиза
  • Трансферы Иркутск - Листвянка - 1 700 руб. /чел
  • Групповой трансфер Малое Море - Иркутск - 3 000 руб. /чел
  • Страховка от несчастного случая
  • Страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки (по желанию)
  • Чаевые персоналу и команде (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда:

  • флисовую куртку и свитер, которые пригодятся вам в прохладную погоду;
  • непродуваемые и непромокаемые куртку и штаны (во время переходов на открытой палубе ветрено);
  • пару футболок и рубашку с длинными рукавами, термобелье;
  • обувь – легкую, удобную, спортивную (кроссовки, легкие треккинговые ботинки) (без каблука!);
  • головной убор – на выбор: шляпу с полями или панаму, кепку с длинным козырьком для защиты от слепящего низкого солнца легкую флисовую или шерстяную шапочку;
  • носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пару шерстяных;
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей;

2. непромокаемый вкладыш (мешок) для защиты особо ценных личных вещей (деньги, документы, фотокамера и пр.) от воды;

3. маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, бинокль (если он у вас есть);

4. лекарственные средства, которые могут понадобиться лично вам (от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые вам необходимы для регулярного приема;

5. репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку);

6. фотоаппарат (с запасными батарейками или зарядным устройством);

7. английскую булавку, иголку и нитки;

8. документы: удостоверение личности или ксерокопию первых страниц и страницы с пропиской регистрации паспорта, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и страховой медицинский полис.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка входит в стоимость тура. Страховка от несчастного случая и страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки не входит в стоимость. По желанию Вы можете оформить дополнительную страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание?

Стандартное питание на корабле – это обычная домашняя кухня, например: борщ, солянка, котлеты, овощное рагу, мясная поджарка, рыбные блюда. На завтрак – блинчики, йогурт, оладьи, омлет. Свежие фрукты, овощи, сок. Шашлыки, деликатесы, рыбное меню оговаривается отдельно и, как правило, оплачивается дополнительно. Кок готовит на камбузе, который расположен в надстройке корабля и представляет собой изолированную от туристов, хорошо оборудованную кухню со всем необходимым: холодильник, микроволновая печь, кух. комбайн, газовая печь с духовкой и т. д. Туристы едят в просторной кают-компании за общим столом. Подача блюд осуществляется через раздаточное окно с камбуза. При хорошей погоде возможна сервировка на корме корабля, закрытой тентом от дождя, где стоит стол и есть скамейки.

Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просьба сразу предупредить кока и гида о ваших предпочтениях в еде, а желательно это указать вашему менеджеру еще при бронировании тура, во избежание дальнейших казусных ситуаций на борту теплохода.

Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Туристы приобретают их самостоятельно.

Особенности тура

Круиз не требует специальной подготовки и в нем могут участвовать все физически здоровые туристы.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, участвовать в круизе не рекомендуется.

Лучше вас никто не знает о вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом сопровождающего вас гида-проводника, а при появлении известных вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.

На случай непредвиденных мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.

Перед уходом в круиз сопровождающим гидом-проводником проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать правила личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять указания и команды гида-проводника, капитана корабля.

Группу сопровождает по маршруту опытный гид-проводник, имеющий опыт работы на маршруте. Сопровождающий в круизе – это человек, который будет рассказывать вам о Байкале, договаривается на месте, например, с организацией бани, помогает повару накрывать на стол и решает возникшие по ходу путешествия ситуации.

Команда теплохода состоит из капитана, механика, кока и гида. Все члены команды обладают высокой квалификацией, большим опытом судоходства по Байкалу. Капитан имеет право изменить курс в случае резкого ухудшения погодных условий или других обстоятельств, а также при тяжелом заболевании или получении травм участниками круиза.

Всегда стоит учитывать погодные условия! Вас может покачать на волне и в связи с этим будьте готовы к изменению маршрута, к незапланированным стоянкам. Во время непогоды опытные капитаны действуют по обстоятельствам. Поэтому знайте, что программа не является окончательной и может быть изменена в зависимости от погодных условий. Но в большинстве случаев – это небольшие изменения, которые не сильно отражаются на маршруте круиза. Капитаны всегда стараются догнать время «ранними переходами»

Есть ли скидки в туре?

Ребенок без места и питания:

Дети до 3-х лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.

Ребенок без места с питанием:

Дети от 2 до 3х лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных места и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания 20% от стоимости круиза.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
8 авг 2022
Тур очень понравился. Не все удалось посмотреть, но Байкал - суровый товарищ и погода не всегда благоприятная для путешествия. Очень понравилась команда, которая сопровождала наш тур. Капитан - скромный, немногословны, но очень профессиональный и внимательный человек. Кок - это чудо - он всегда был весел, улыбался и очень доброжелательно относился ко всем. А готовил…. это чудо. Все было очень вкусно, разнообразно, прекрасно оформлено и многообразно. Большой респект ему. Про гида и говорить нечего. Это чудная девочка Оля, так влюблена в Байкал, так много о нем знает и рассказывает, что заражает всех своим отношением к нему. Лучше гида я во всех своих путешествиях не встречала. А главное, что она не только много знает и рассказывает, а само ее отношение - глубокая любовь и уважения к этому уникальному месту и природе вокруг него. Глубочайшая благодарность ей. Есть, конечно некоторые претензии к техническому устройству проживания (например, отсутствие вентиляции), но это все высказано и принято. В целом, на корабле все было нормально устроено и благоприятно. Баня - супер. Купанье - прелесть. Катанье на лодке - очень-очень. Очень довольны. Байкал - чудо и мы благодарны за представленную возможность приятно провести время и ощутить всю прелесть этого места
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Л
7 авг 2022
Только что вернулись с круиза, нам всё понравилось!!! Программа тура полностью соответствует заявленной в путёвке, несмотря на погодные условия.
Удачное сочетание пеших и морских переходов, интересно и наблюдать за скалистым берегом Байкала, и прогуляться по КБЖД, бухточкам, Ольхону. Организовывали баню с купанием в Байкале, просто бомба?, превосходные ощущения. По желанию ходили на рыбалку, катались на моторной лодке.
Отдельное спасибо супер-пупер-мега-крутой команде 'Арго': Оле-гиду, Владимиру-камитану, Владимиру - повару (главному по плюшками). Капитан подстраивал переходы под изменчивое настроение Байкала, не рисковал, не смотря на вынужденный простой в Б. Голоустном, мы всё успели посмотреть. Оля окружила группу заботой, поделилась очень интересной и многообразной информацией о Байкале, легендах, фактах. Была внимательна к каждому участнику тур-группы. Жемчужиной круиза стал повар Володя, он не оставил шанса хоть на секунду проголодаться. Меню было простым и многообразным.
Всём очень рекомендуем!
Р. S. Трансфер с МРС до Иркутска был отстой (водитель гнал, рисковал нашими жизнями, не было ни одной тех. остановки) неприятный типчик.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
М
23 июля 2022
Мы с сыном очень благодарны за тур по Байкалу. Незабываемые впечатления. Отдельная благодарность гиду - Ольге за создание необычной тёплой атмосферы общения, интересные рассказы и подробную информацию. Два высоко классных профессионала-капитан и кокк порадовали нас своим мастерством.

Тур входит в следующие категории Байкала

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