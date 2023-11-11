Е Елена

Виталина, спасибо Вам огромное за поездку в Бурятию! Мы впервые побывали в Улан-Удэ. Что особенно запомнилось - Иволгинский дацан, храм Итигелова и удивительная атмосфера спокойствия. Ну и дорога до Улан-Удэ поразила своей красотой, горы, пейзажи. Мы очень много узнали о буддизме и истории Бурятии. Спасибо еще раз! Желаем вам дальнейшего процветания и хороших туристов