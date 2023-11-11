Автомобильная экскурсия в столицу Бурятии — г. Улан-Удэ! Именно здесь вы увидите самую большую голову Ленина в мире,а также посетите буддийский монастырь, центр Буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинский дацан. Мы заедем на набережную г. Байкальска, где прошепчем желание в Ухо Байкала, посетим единственный в мире ж/д вокзал из мрамора и интерактивный Музей Байкала!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Что вас ожидает: Православные храмы и буддийские дацаны Бурятии, национальная бурятская кухня, этнографический музей, смотровые площадки, в том числе плато Тапхар, именуемое ставкой Чингисхана, с которой открывается невероятный вид на долину. Все это и немного больше вы увидите в нашем путешествии из Иркутска в Улан-Удэ!:
- День 1 08:00 — Выезд из Иркутска. По дороге заезжаем на смотровую площадку в Култуке, в Слюдянку, интерактивный Музей Байкала, осматриваем памятники культуры. 10:30 — Завтрак в кафе. 12:00 — Байкальск, набережная, памятник клубнике, скульптура Ухо Байкала. Гуляем по берегу Байкала. Гора Соболиная. 16:00 — Троицкий Селенгинский мужской монастырь. 20:00 — Заезд в Улан-Удэ, заселение в квартиру, отель. Свободное время.
- День 2 10:00 — Выезд в этнографический музей. 11:00—12:00 — Прогулка по музею, зоосаду. 13:00 — Дацан Ринпоче Багша, смотровая площадка. 14:30 — Посещение шаманского центра (по желанию). 16:30 — Возвращение в город. Свободное время или прогулка по Арбату. Одигитриевский храм. 18:00 — Ужин. Свободное время.
- День 3 10:00 — Выезд в Иволгинский дацан. 13:30 — Обед в позной в дацане. 15:00 — Посещение сопки «Ставка Чингисхана». Сад камней. 17:00 — Возвращение в город.
- День 4 08:00 — Выезд в Иркутск. 16:00 — Прибытие в Иркутск. (Время прибытия зависит от погодных условий и состояния дороги).
Ежедневно в 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Култук: стела КБЖД, Байкал, рыбный рынок
- Байкальск: набережная, Клубника, Ухо Байкала, гора Соболиная (подъемник оплачивается отдельно)
- Слюдянка: мраморный вокзал, Интерактивный музей Байкала и Свято-Никольская церковь
- Троицкий Селенгинский мужской монастырь
- Иволгинский дацан, дацан Ринпоче Багша
- Плато Тапхар (Ставка Чингисхана)
- Этнографический музей
- Центр города Улан-Удэ
- Шаманский центр, национальный музей Бурятии (по желанию)
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты в этномузей
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание во время тура
- Проживание (гид может дать рекомендацию по выбору отеля)
- Пожертвования в дацане
- Входные билеты в музеи не по программе
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Организационные моменты:
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута - посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
- Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 ноя 2023
Виталина, спасибо Вам огромное за поездку в Бурятию! Мы впервые побывали в Улан-Удэ. Что особенно запомнилось - Иволгинский дацан, храм Итигелова и удивительная атмосфера спокойствия. Ну и дорога до Улан-Удэ поразила своей красотой, горы, пейзажи. Мы очень много узнали о буддизме и истории Бурятии. Спасибо еще раз! Желаем вам дальнейшего процветания и хороших туристов
Ю
Юлия
11 ноя 2023
Недавно побывали с друзьями на экскурсии в столицу Бурятии - Улан-Удэ. Впечатлений масса! Особенно поездка по буддийским дацанам. Рекомендую! О гиде хочется сказать отдельно. Очень интересный собеседник, готова помочь и подсказать куда сходить в свободное время. С удовольствием вернусь еще в Бурятию!
Тур входит в следующие категории Байкала
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