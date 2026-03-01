Что будет: Будем любоваться байкальским льдом, много перемещаться в тепле и комфорте.
Посмотрим на Байкал с другого ракурса и познакомимся с традиционной этнической культурой Бурятии, где сохранился особый, ни с чем не сравнимый духовный потенциал этих мест.
Программа тура по дням
1 день
2 день
3 день
Варианты проживания
Гостиница
1 ночь
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Озеро Байкал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
