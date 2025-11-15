3 день

На катере по Чивыркуйскому заливу

Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк.

Посещение современного визит-центра Заповедное Подлеморье, после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам, здесь у нас будет первая точка для купания. Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а также богата минералами. Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км). Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, при этом открывается вид на полуостров Святой нос, культовое место для фотографий!

Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале. Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта.

Посадка на катер и переход по морю к Ушканьим островам, к самому крупному лежбищу Байкальской нерпы. Обед байкальской кухни на корабле. На архипелаге Ушканьи острова мы можем наблюдать за нерпой в естественной среде обитания.

Далее возвращаемся обратно в Чивыркуйский залив и заходим в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками.

После экскурсии возвращаемся в гостиницу.

Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086