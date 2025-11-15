Мои заказы

Байкальские приключения в солнечной Бурятии: всё включено

Каждому, кто хочет по-настоящему познакомиться со священным озером, обязательно нужно побывать на его восточном побережье
Описание тура

Ведь именно со стороны Бурятии на Байкале километры песчаных пляжей и уединенные бухты, нетронутая природа и теплый Чивыркуйский залив, целебные горячие источники и яркие буддийские дацаны, самое крупное лежбище байкальской нерпы и величественный Святой Нос, бурятская национальная кухня и местный колорит, Баргузинская долина и столица Республики солнечный Улан-Удэ.
В рамках тура вы побываете в Иволгинском дацане и познакомитесь с самыми красивыми местами города Улан-Удэ, отправитесь в настоящее водное приключение и отдохнете на самом длинном песчаном пляже Байкала, посетите Баргузинскую долину и искупаетесь в горячих ваннах, увидите Лик Богини Янжима в Баргузинском дацане и узнаете местные легенды, отведаете бурятские буузы и свежесваренную уху прямо на берегу Байкала, и, мы уверены, найдете много новых друзей и влюбитесь в Байкал!

Программа тура по дням

1 день

Приезд, Иволгинский дацан

Встреча в аэропорту Улан-Удэ.
Экскурсия в Иволгинский Дацан, завтрак бурятской национальной кухни на территории дацана. Знакомство с феноменом буддийской религии нетленным ламой Даши Доржо Этигэловым.
Выезд на Байкал, путевая экскурсия с остановками (перевал Пыхта, местность Хаим, мыс Крестовый).
Размещение в гостинице в селе Усть-Баргузин.
Вечером едем на отдых на пляж Баргузинского залива в кемпинг с баней и банным чаном. Ужин, с блюдами из байкальской рыбы, приготовленный на костре.
Возвращение в гостиницу.
Питание завтрак, обед, ужин.

2 день

Путешествие в Баргузинскую долину

Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину. Долина имеет уникальное месторасположение, микроклимат и рельеф, культуру и историю населявших и населяющих ее народов, богатую флору и фауну, места силы буддийской и шаманской веры.
Первой знаковой точкой, будет село Баргузин, первый казачий острог на территории Забайкалья. Баргузин, является известным местом политической ссылки (декабристы и польские повстанцы).
Далее переезд в Улюн. Обед бурятской национальной кухни. Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления лика богини (богиня Янжима - покровительница женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины.
Следующей точкой путешествия красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет.
Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места Бухэ шулун (бык-камень), это шаманское место силы. Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.
Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы Бодонского отрога Икатского хребта напоминают руины древнего замка. Забравшись на скалы, открывается панорамный вид на всю долину и на Баргузинский хребет.
Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.

3 день

На катере по Чивыркуйскому заливу

Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк.
Посещение современного визит-центра Заповедное Подлеморье, после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам, здесь у нас будет первая точка для купания. Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а также богата минералами. Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км). Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, при этом открывается вид на полуостров Святой нос, культовое место для фотографий!
Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале. Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта.
Посадка на катер и переход по морю к Ушканьим островам, к самому крупному лежбищу Байкальской нерпы. Обед байкальской кухни на корабле. На архипелаге Ушканьи острова мы можем наблюдать за нерпой в естественной среде обитания.
Далее возвращаемся обратно в Чивыркуйский залив и заходим в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками.
После экскурсии возвращаемся в гостиницу.
Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.

4 день

В Улан-Удэ. Экскурсия дацан Ринпоче Багша

Утром выезжаем в Улан-Удэ. По дороге в город мы посещаем достопримечательности: скала Черепаха, маяк на пристани в поселке Турка, Сретенский женский монастырь.
В городе у нас торжественный обед в национальном кафе, где мы угостимся блюдами бурятской кухни.
Сегодня мы посетим дацан Ринопоче Багша - тибетский храм в Улан-Удэ. В храме установлена статуя Будды из бронзы высотой 6 метров. Мы совершим обход вокруг дацана по деревянной эко-тропе Дорога Долгой жизни. Эта тропа протянулась примерно на километр и на ней установлены беседки всех животных-символов 12-летнего восточного календаря. В каждой беседке написаны мантры, можно посидеть, помедитировать, призывая силы своего тотемного животного.
Покупка сувениров. Заселение в отель. Ужин.
Вечером у вас будет свободное время для прогулки по городу.
Питание: завтрак, обед и ужин.

5 день

Отъезд домой

Прощаемся с Бурятией: после завтрака в гостинице представители компании отвезут вас в аэропорт.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Проживание по программе
  • Питание по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансферы
Что не входит в цену
  • Билеты на самолет или поезд до города Улан-Удэ, откуда начинается тур
Визы
Визы не нужны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Марина
Марина — Тревел-эксперт
Мы сами активные путешественники: любим Байкал и знаем, как лучше его показать! У нас в компании работают люди, которые влюблены в Байкал, обожают путешествовать сами и счастливы поделиться своими знаниями
читать дальше

с другими. Только в нашей команде есть ребята, которые написали самый известный путеводитель по Байкалу для крупнейшего издательства в России «ЭКСМО», пишут статьи о Байкале в различные глянцевые журналы, распространяемые по всей стране, ведут популярные блоги. Мы собрали для вас самые интересные и проверенные лично маршруты и туры. Мы родились на берегах Байкала и с детства изучаем его просторы, поэтому мы не такие офисные работники, которые продают туры, а сами не были на Байкале ни разу. Каждый год мы меняем маршруты, находим новые необычные места, оптимизируем туры, выбираем самые вкусные кафе и самые удобные гостиницы по доступным ценам. Мы работаем на туристическом рынке 10 лет. За это время разработано более 50 авторских туров, принято более 20 000 туристов.

