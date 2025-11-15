Описание тура
Каждому, кто хочет по-настоящему познакомиться со священным озером обязательно надо побывать на его восточном побережье.
Ведь именно со стороны Бурятии на Байкале километры песчаных пляжей и уединенные бухты, нетронутая природа и теплый Чивыркуйский залив, целебные горячие источники и яркие буддийские дацаны, самое крупное лежбище байкальской нерпы и величественный Святой Нос, бурятская национальная кухня и местный колорит, Баргузинская долина и столица Республики солнечный Улан-Удэ.
В рамках тура вы побываете в Иволгинском дацане и познакомитесь с самыми красивыми местами города Улан-Удэ, отправитесь в настоящее водное приключение и отдохнете на самом длинном песчаном пляже Байкала, посетите Баргузинскую долину и искупаетесь в горячих ваннах, увидите Лик Богини Янжима в Баргузинском дацане и узнаете местные легенды, отведаете бурятские буузы и свежесваренную уху прямо на берегу Байкала, и, мы уверены, найдете много новых друзей и влюбитесь в Байкал!
Программа тура по дням
Приезд, Иволгинский дацан
Встреча в аэропорту Улан-Удэ.
Экскурсия в Иволгинский Дацан, завтрак бурятской национальной кухни на территории дацана. Знакомство с феноменом буддийской религии нетленным ламой Даши Доржо Этигэловым.
Выезд на Байкал, путевая экскурсия с остановками (перевал Пыхта, местность Хаим, мыс Крестовый).
Размещение в гостинице в селе Усть-Баргузин.
Вечером едем на отдых на пляж Баргузинского залива в кемпинг с баней и банным чаном. Ужин, с блюдами из байкальской рыбы, приготовленный на костре.
Возвращение в гостиницу.
Питание завтрак, обед, ужин.
Путешествие в Баргузинскую долину
Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину. Долина имеет уникальное месторасположение, микроклимат и рельеф, культуру и историю населявших и населяющих ее народов, богатую флору и фауну, места силы буддийской и шаманской веры.
Первой знаковой точкой, будет село Баргузин, первый казачий острог на территории Забайкалья. Баргузин, является известным местом политической ссылки (декабристы и польские повстанцы).
Далее переезд в Улюн. Обед бурятской национальной кухни. Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления лика богини (богиня Янжима - покровительница женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины.
Следующей точкой путешествия красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет.
Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места Бухэ шулун (бык-камень), это шаманское место силы. Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.
Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы Бодонского отрога Икатского хребта напоминают руины древнего замка. Забравшись на скалы, открывается панорамный вид на всю долину и на Баргузинский хребет.
Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
На катере по Чивыркуйскому заливу
Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк.
Посещение современного визит-центра Заповедное Подлеморье, после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам, здесь у нас будет первая точка для купания. Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а также богата минералами. Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км). Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, при этом открывается вид на полуостров Святой нос, культовое место для фотографий!
Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале. Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта.
Посадка на катер и переход по морю к Ушканьим островам, к самому крупному лежбищу Байкальской нерпы. Обед байкальской кухни на корабле. На архипелаге Ушканьи острова мы можем наблюдать за нерпой в естественной среде обитания.
Далее возвращаемся обратно в Чивыркуйский залив и заходим в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками.
После экскурсии возвращаемся в гостиницу.
Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
В Улан-Удэ. Экскурсия дацан Ринпоче Багша
Утром выезжаем в Улан-Удэ. По дороге в город мы посещаем достопримечательности: скала Черепаха, маяк на пристани в поселке Турка, Сретенский женский монастырь.
В городе у нас торжественный обед в национальном кафе, где мы угостимся блюдами бурятской кухни.
Сегодня мы посетим дацан Ринопоче Багша - тибетский храм в Улан-Удэ. В храме установлена статуя Будды из бронзы высотой 6 метров. Мы совершим обход вокруг дацана по деревянной эко-тропе Дорога Долгой жизни. Эта тропа протянулась примерно на километр и на ней установлены беседки всех животных-символов 12-летнего восточного календаря. В каждой беседке написаны мантры, можно посидеть, помедитировать, призывая силы своего тотемного животного.
Покупка сувениров. Заселение в отель. Ужин.
Вечером у вас будет свободное время для прогулки по городу.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Отъезд домой
Прощаемся с Бурятией: после завтрака в гостинице представители компании отвезут вас в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт
- Проживание по программе
- Питание по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Трансферы
Что не входит в цену
- Билеты на самолет или поезд до города Улан-Удэ, откуда начинается тур