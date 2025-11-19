4 день

Юг острова и Мыс Дракон

Сегодня мы отправимся на противоположную, южную часть острова Ольхон. Нас ждут поразительные по своей красоте локации, среди которых Мыс Хагдалай, залив Малый Харгой и многие другие. Мы спустимся с территории Ольхона на открытый лед, чтобы перебраться на соседние острова Малого моря. Там на острове Огой нас будет ждать еще одно знаменитое место - мыс Дракон. По пути будем делать остановки для осмотра гротов, наплесков и невероятных пещер с ледяными сталактитами. На Огое мы также поднимемся к Буддийской ступе Просветления, значимому центру силы Байкала. Затем вернемся к Ольхону и погуляем по полуострову Кобылья Голова, который внесён в список природных памятников Юнеско, посетим замерзшее озеро Сердце и многое другое. Вторую половину дня мы посвятим еще одному приключению - катанию на коньках по самому большому ледяному катку России! Да-да, это снова Байкал и необъятные пространства его ледяного царства. Отправляемся в живописное место рядом с поселком Хужир, где одеваем коньки и отправляемся на захватывающую прогулку по ледяной глади! Вам будут выданы коньки, подходящие для Байкальского льда. Вдоволь накатавшись и получив заряд положительных эмоций, возвращаемся на Ольхон. В качестве альтернативы, если вы не хотите кататься на коньках, можно прокатиться по льду на шипованых велосипедах.

