Байкальский Лёд

Приглашаем тебя посетить с нами зимний Байкал - самое глубокое озеро в мире и одно из самых интересных мест в России
Описание тура

Приглашаем тебя с нами посетить зимний Байкал - самое глубокое озеро в мире и одно из самых интересных мест в России. Это будут невероятная неделя, которую мы постарались по-максимуму наполнить самыми лучшими местами и интересными активностями. Байкальский лед ждет!

Программа тура по дням

1 день

Листвянка

Прилет в ближайший от Байкала аэропорт в городе Иркутск. Встреча в аэропорту в 9 утра по местному времени. Далее нам предстоит короткий переезд до поселка Листвянка, где мы увидим первую панораму покрытого невероятным ледяным настилом озера. После обеда в историческом ресторане на берегу Байкала пойдем гулять по набережной Листвянки, посетим все знаковые места этого небольшого поселения. Во второй половине дня поднимемся на завораживающую обзорную точку Камень Черского, откуда можно во всей красе рассмотреть место впадения бурного течения реки Ангара в замерзший лед Байкала. Зрелище невероятное! Закончим день настоящей сибирской баней с купанием в проруби (по желанию). Встречаем закат на смотровой точке и отправляемся в гостиницу - отдыхать после непростой дороги и наслаждаться чистейшим Байкальским воздухом.

2 день

Листвянка - Ольхон

Встаем пораньше, ведь сегодня нас ждет целый день интереснейших локаций! нас ждет переезд через весь Байкал от Листвянки до острова Ольхон, находящегося посредине озера. Это специальный катер на воздушной подушке, позволяющий безопасно преодолевать большие расстояния по льду. На протяжении всего пути перед нами будут возникать потрясающие виды озера и окружающих его заснеженных холмов и лесов. Особенно красивой будет часть пути, проходящая вдоль подножия Олхинского плато, мимо Саянских гор. Мы побываем в знаменитой Бухте Песчаная, со всех сторон окруженной острыми скалами, будто сминающими под собой толстые слои льда. Хивус - недешевое средство передвижения, но мы обязательно включаем его в программу, так как он позволяет попасть в несколько невероятных по красоте локаций, до которых зимой невозможно добраться как-либо иначе. И, конечно же, нас ждет невероятный пузырчатый лед! Именно ради него сюда приезжает большинство путешественников, и именно на Хивусе будет больше всего возможностей его увидеть, ведь мы заедем на открытые Байкальские воды, где снег раздувают порывистые ветра и лед открывается во всей своей красе.

3 день

Север Ольхона и острова Малого моря

Остров Ольхон, пожалуй, самая незабываемая достопримечательность Байкала. Ближайшие 3 дня мы проведем именно здесь. Сегодня нам предстоит большая поездка по северной части острова, в ходе которой мы посетим все самые значимые места острова. Ольхон, хотя на первый взгляд и кажется пустынным, на деле являет собой скопление самых разных пейзажей: здесь есть и степь с глубоко вдающимися в сушу заливами, и бухты с пляжами и хвойными рощами, и суровые мраморные скалы. Но самое главное на Ольхоне - это, конечно же, его потрясающие мысы с открывающимися с них головокружительными видами на Байкал. Самый знаменитый из них - мыс Хобой, куда мы обязательно поднимемся, чтобы обозреть потрясающую панораму суровой байкальской ледяной пустыни.

4 день

Юг острова и Мыс Дракон

Сегодня мы отправимся на противоположную, южную часть острова Ольхон. Нас ждут поразительные по своей красоте локации, среди которых Мыс Хагдалай, залив Малый Харгой и многие другие. Мы спустимся с территории Ольхона на открытый лед, чтобы перебраться на соседние острова Малого моря. Там на острове Огой нас будет ждать еще одно знаменитое место - мыс Дракон. По пути будем делать остановки для осмотра гротов, наплесков и невероятных пещер с ледяными сталактитами. На Огое мы также поднимемся к Буддийской ступе Просветления, значимому центру силы Байкала. Затем вернемся к Ольхону и погуляем по полуострову Кобылья Голова, который внесён в список природных памятников Юнеско, посетим замерзшее озеро Сердце и многое другое. Вторую половину дня мы посвятим еще одному приключению - катанию на коньках по самому большому ледяному катку России! Да-да, это снова Байкал и необъятные пространства его ледяного царства. Отправляемся в живописное место рядом с поселком Хужир, где одеваем коньки и отправляемся на захватывающую прогулку по ледяной глади! Вам будут выданы коньки, подходящие для Байкальского льда. Вдоволь накатавшись и получив заряд положительных эмоций, возвращаемся на Ольхон. В качестве альтернативы, если вы не хотите кататься на коньках, можно прокатиться по льду на шипованых велосипедах.

5 день

Хужир - Иркутск

Утром у вас будет свободнное время, чтобы прогуляться по живописнейшим окрестностям Хужира, его безлюдным заснеженным пляжам и густым лесам, еще раз восхититься удивительной панораме Байкала, открывающейся со смотровой, и пройтись вдоль старой деревянной застройки поселения. После полудня садимся в транспорт и отправляемся назад в Иркутск, где вечером собираемся на прощальный ужин, чтобы отметить эту наполненную впечатлениями неделю.

6 день

Вылет домой

Наш тур подошел к концу

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на маршруте
  • Оплаченный транспорт на всем маршруте
  • Услуги гидов
  • Разрешения на посещение национальных парков
  • Входные билеты на входящие в программу достопримечательности
  • Экскурсионный день на катере на воздушной подушке
  • Хивус Катание на коньках по Байкальскому льду
  • Сопровождение на всем маршруте
  • Посещение бани с прорубью на берегу Байкала
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Ваш город - Иркутск - Ваш город (от 10 тыс. руб.)
  • Питание (от 3000 руб в день)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Илья
Илья — Тревел-эксперт
Мы с командой уже более 10 лет организуем туры по всему миру. За это время нами было проведено огромное количество туров на различных континентах земного шара. Наша главная задача - забота о
читать дальше

клиентах, их позитивные эмоции и классные впечатления от поездки! Наш проект мы сделали с пониманием того, как сложно сделать для себя действительно интересное и насыщенное путешествие, уложившись в ограниченный срок отпуска и определенный бюджет. Среди наших маршрутов Патагония, Исландия, Фарерские острова, Непал, Тибет, Китай, ЮАР, Перу, Боливия, Чили, Монголия, Сокотра, Намибия, Зимбабве, Замбия, Танзания, Эквадор, Колумбия, Иордания и конечно же туры по России: Камчатка, Сахалин и Курилы, Байкал, Алтай. А еще, мы без ума от Непала и на регулярной основе организуем там треккинг, ведь на его территории находятся самые красивые горы в мире - Гималаи. Хотите отправиться в Непал с нами? Мы создаем наши туры, основываясь на личном опыте и полируя их до блеска - выкидываем лишнее и оптимально компонуем все самое лучшее, создавая для вас концентрированную смесь из невероятных мест и незабываемых впечатлений. Поехали с нами за невероятными эмоциями и приключениями, в места, о которых другие только читали в книгах!

