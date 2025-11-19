Описание тура
Приглашаем тебя с нами посетить зимний Байкал - самое глубокое озеро в мире и одно из самых интересных мест в России. Это будут невероятная неделя, которую мы постарались по-максимуму наполнить самыми лучшими местами и интересными активностями. Байкальский лед ждет!
Программа тура по дням
Листвянка
Прилет в ближайший от Байкала аэропорт в городе Иркутск. Встреча в аэропорту в 9 утра по местному времени. Далее нам предстоит короткий переезд до поселка Листвянка, где мы увидим первую панораму покрытого невероятным ледяным настилом озера. После обеда в историческом ресторане на берегу Байкала пойдем гулять по набережной Листвянки, посетим все знаковые места этого небольшого поселения. Во второй половине дня поднимемся на завораживающую обзорную точку Камень Черского, откуда можно во всей красе рассмотреть место впадения бурного течения реки Ангара в замерзший лед Байкала. Зрелище невероятное! Закончим день настоящей сибирской баней с купанием в проруби (по желанию). Встречаем закат на смотровой точке и отправляемся в гостиницу - отдыхать после непростой дороги и наслаждаться чистейшим Байкальским воздухом.
Листвянка - Ольхон
Встаем пораньше, ведь сегодня нас ждет целый день интереснейших локаций! нас ждет переезд через весь Байкал от Листвянки до острова Ольхон, находящегося посредине озера. Это специальный катер на воздушной подушке, позволяющий безопасно преодолевать большие расстояния по льду. На протяжении всего пути перед нами будут возникать потрясающие виды озера и окружающих его заснеженных холмов и лесов. Особенно красивой будет часть пути, проходящая вдоль подножия Олхинского плато, мимо Саянских гор. Мы побываем в знаменитой Бухте Песчаная, со всех сторон окруженной острыми скалами, будто сминающими под собой толстые слои льда. Хивус - недешевое средство передвижения, но мы обязательно включаем его в программу, так как он позволяет попасть в несколько невероятных по красоте локаций, до которых зимой невозможно добраться как-либо иначе. И, конечно же, нас ждет невероятный пузырчатый лед! Именно ради него сюда приезжает большинство путешественников, и именно на Хивусе будет больше всего возможностей его увидеть, ведь мы заедем на открытые Байкальские воды, где снег раздувают порывистые ветра и лед открывается во всей своей красе.
Север Ольхона и острова Малого моря
Остров Ольхон, пожалуй, самая незабываемая достопримечательность Байкала. Ближайшие 3 дня мы проведем именно здесь. Сегодня нам предстоит большая поездка по северной части острова, в ходе которой мы посетим все самые значимые места острова. Ольхон, хотя на первый взгляд и кажется пустынным, на деле являет собой скопление самых разных пейзажей: здесь есть и степь с глубоко вдающимися в сушу заливами, и бухты с пляжами и хвойными рощами, и суровые мраморные скалы. Но самое главное на Ольхоне - это, конечно же, его потрясающие мысы с открывающимися с них головокружительными видами на Байкал. Самый знаменитый из них - мыс Хобой, куда мы обязательно поднимемся, чтобы обозреть потрясающую панораму суровой байкальской ледяной пустыни.
Юг острова и Мыс Дракон
Сегодня мы отправимся на противоположную, южную часть острова Ольхон. Нас ждут поразительные по своей красоте локации, среди которых Мыс Хагдалай, залив Малый Харгой и многие другие. Мы спустимся с территории Ольхона на открытый лед, чтобы перебраться на соседние острова Малого моря. Там на острове Огой нас будет ждать еще одно знаменитое место - мыс Дракон. По пути будем делать остановки для осмотра гротов, наплесков и невероятных пещер с ледяными сталактитами. На Огое мы также поднимемся к Буддийской ступе Просветления, значимому центру силы Байкала. Затем вернемся к Ольхону и погуляем по полуострову Кобылья Голова, который внесён в список природных памятников Юнеско, посетим замерзшее озеро Сердце и многое другое. Вторую половину дня мы посвятим еще одному приключению - катанию на коньках по самому большому ледяному катку России! Да-да, это снова Байкал и необъятные пространства его ледяного царства. Отправляемся в живописное место рядом с поселком Хужир, где одеваем коньки и отправляемся на захватывающую прогулку по ледяной глади! Вам будут выданы коньки, подходящие для Байкальского льда. Вдоволь накатавшись и получив заряд положительных эмоций, возвращаемся на Ольхон. В качестве альтернативы, если вы не хотите кататься на коньках, можно прокатиться по льду на шипованых велосипедах.
Хужир - Иркутск
Утром у вас будет свободнное время, чтобы прогуляться по живописнейшим окрестностям Хужира, его безлюдным заснеженным пляжам и густым лесам, еще раз восхититься удивительной панораме Байкала, открывающейся со смотровой, и пройтись вдоль старой деревянной застройки поселения. После полудня садимся в транспорт и отправляемся назад в Иркутск, где вечером собираемся на прощальный ужин, чтобы отметить эту наполненную впечатлениями неделю.
Вылет домой
Наш тур подошел к концу
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на маршруте
- Оплаченный транспорт на всем маршруте
- Услуги гидов
- Разрешения на посещение национальных парков
- Входные билеты на входящие в программу достопримечательности
- Экскурсионный день на катере на воздушной подушке
- Хивус Катание на коньках по Байкальскому льду
- Сопровождение на всем маршруте
- Посещение бани с прорубью на берегу Байкала
Что не входит в цену
- Авиабилеты Ваш город - Иркутск - Ваш город (от 10 тыс. руб.)
- Питание (от 3000 руб в день)