Описание тура
Данную программу можно назвать классикой.
В ней Вы увидите байкальский лёд во всех его проявлениях: отполированный бескрайний каток, ледяные пещеры (гроты), наплески, торосы, пузыри, мозаика…
Количество дней минимальное для оптимизации стоимости. Если пожелаете продлить отдых, то подскажу, как это можно сделать, дам рекомендации.
Программа насыщенная и без лишней траты времени и пустых дней.
Идеально подходит для первого посещения зимнего Байкала.
- Увидеть самый широкий в мире исток реки - исток Ангары;
- Посетить интерактивный Байкальский музей и погрузиться на дно самого глубокого озера;
- Побывать в центре ездовых собак и покататься на собачьих упряжках;
- Путешествовать по льду Байкала на Хивусе (судно на воздушной подушке);
- Посетить одно из самых красивых мест на Байкале - бухту Песчаную;
- Кататься на коньках по самому большому в мире катку!;
- Пройти вокруг буддийской ступы Просветления на острове Огой;
- Посетить легендарный остров Ольхон;
- Побывать в царстве Снежной королевы: увидеть ледяные гроты, скалы, наплески, пузыри…;
- Отправиться по льду на Север Ольхона - мыс Хобой, узнать увлекательную легенду с мысе Саган-Хушун;
- Путешествовать по Тажеранским степям и попасть в Долину каменных дух
Программа тура по дням
Листвянка. Собачьи упряжки
В аэропорту Иркутска Вас встретит гид.
На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, откуда берёт начало река Ангара.
Сразу посетим центр ездовых собак, где покатаемся на собачьих упряжках, отведаем горячего травяного чайку.
Обед в ресторане.
После обеда посетим интерактивный музей о Байкале, посетим аквариумы с байкальскими обитателями.
В завершении дня поднимемся на кресельном подъёмнике на обзорную площадку Камень Черского.
Возвращаемся в гостиницу. За дополнительную плату можете заказать баню.
Ужин в ресторане отеля на свой вкус.
Ночь в отеле в Листвянке.
Питание: обед.
Размещение: гостиница Легенда Байкала/ Усадьба Демидова, стандарт, двухместное размещение (Листвянка).
120 км бескрайнего льда
Завтрак в отеле в 9:00.
9:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке). Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием Песчаная.
По пути - самые впечатляющие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры, 120 километров потрясающе красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, живописные бухты, утесы с наскальными рисунками, нетронутая природа.
Катание на коньках (аренда коньков 1000 руб/день) на самом большом в мире катке - зеркале Байкала!
Остановимся на пузырьковом льду.
Доступна услуга сопровождения фотографа.
Обед в пути.
Во второй половине дня программа будет зависеть от ледовой обстановки:
Вариант 1: В п. Бугульдейка пересаживаемся на внедорожники и отправляемся в мистическое место - Тажеранские степи! Это маленький кусочек Монгольской степи на берегах Байкала. Реликтовый комплекс, возраст которого 350-400 миллионов лет. Посетим Мраморный карьер.
Вариант 2: Продолжаем путь на Хивусе, пройдем по льду вдоль скального массива Тажеранских степей, полюбуемся скальными выходами с воды, при возможности посетим наскальные рисунки утёса Саган-Заба, посетим красивые ледяные участки.
Пролив Ольхонские ворота преодолеваем по льду.
Прибываем в туристический комплекс уже вечером. Размещение. Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Размещение: гостиница Байкалов острог, стандарт, двухместное размещение.
Путешествие на край Земли
Завтрак в отеле.
Экскурсия Путешествие на край Земли (проводится на Уазиках, рассчитана на весь день, обед включён).
Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.
Ледяные гроты, скалы-исполины, причудливые наплески, торосы, ледяная мозаика - всё это ждёт Вас сегодня!
Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!
Мы движемся по острову с остановками в самых интересных местах.
Во время поездки вы сможете промчаться по ледяным просторам Байкала, побывать на краю Земли, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.
Нас ждёт небольшой обед, организованный на льду Байкала.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей. Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Возвращение в гостиницу. Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Царство Снежной королевы
Завтрак в отеле.
Мы познакомимся с главным Местом Силы Байкала легендарной скалой Шаманкой (мыс Бурхан).
А затем переносимся в царство Снежной королевы.
Экскурсия по южной части Малого моря.
Мы посетим самый крупный на Малом море остров Огой, где расположена буддийская ступа просветления. В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях. Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги. Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
Обед в кафе - знакомство с национальной бурятской кухней, где познакомимся с традициями и фольклором бурят. Лепка бууз.
Трансфер до Иркутска.
По приезду в Иркутск размещаемся в гостинице, отправляемся отмечать завершение нашего путешествия в ресторан (ужин на свой вкус).
Питание: завтрак, обед.
Размещение: гостиница Виктория/ Ангара/Русь, стандарт, двухместное размещение (Хужир).
До скорых встреч
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в любое время
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в номерах стандарт 4 ночи. Будем жить только в проверенных отелях
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина. Попробуем всю местную кухню во всём её многообразии
- Все виды трансферов в соответствии с программой. Полное транспортное сопровождение
- Услуги гида. Вас будет сопровождать человек, который не просто проведет экскурсию, а будет с Вами всё путешествие, чтобы Вы могли расслабиться и наслаждаться путешествием, который передаст Вам частичку своей любви к родному краю
- Экскурсии по программе, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
- Авиабилеты, жд билеты
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
- Баня