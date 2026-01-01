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Пятьдесят оттенков синего

Эту программу можно назвать классикой
Пятьдесят оттенков синегоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Пятьдесят оттенков синегоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Пятьдесят оттенков синегоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Данную программу можно назвать классикой.
В ней Вы увидите байкальский лёд во всех его проявлениях: отполированный бескрайний каток, ледяные пещеры (гроты), наплески, торосы, пузыри, мозаика…
Количество дней минимальное для оптимизации стоимости. Если пожелаете продлить отдых, то подскажу, как это можно сделать, дам рекомендации.
Программа насыщенная и без лишней траты времени и пустых дней.
Идеально подходит для первого посещения зимнего Байкала.

  • Увидеть самый широкий в мире исток реки - исток Ангары;
  • Посетить интерактивный Байкальский музей и погрузиться на дно самого глубокого озера;
  • Побывать в центре ездовых собак и покататься на собачьих упряжках;
  • Путешествовать по льду Байкала на Хивусе (судно на воздушной подушке);
  • Посетить одно из самых красивых мест на Байкале - бухту Песчаную;
  • Кататься на коньках по самому большому в мире катку!;
  • Пройти вокруг буддийской ступы Просветления на острове Огой;
  • Посетить легендарный остров Ольхон;
  • Побывать в царстве Снежной королевы: увидеть ледяные гроты, скалы, наплески, пузыри…;
  • Отправиться по льду на Север Ольхона - мыс Хобой, узнать увлекательную легенду с мысе Саган-Хушун;
  • Путешествовать по Тажеранским степям и попасть в Долину каменных дух

Программа тура по дням

1 день

Листвянка. Собачьи упряжки

В аэропорту Иркутска Вас встретит гид.

На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, откуда берёт начало река Ангара.

Сразу посетим центр ездовых собак, где покатаемся на собачьих упряжках, отведаем горячего травяного чайку.

Обед в ресторане.

После обеда посетим интерактивный музей о Байкале, посетим аквариумы с байкальскими обитателями.

В завершении дня поднимемся на кресельном подъёмнике на обзорную площадку Камень Черского.

Возвращаемся в гостиницу. За дополнительную плату можете заказать баню.

Ужин в ресторане отеля на свой вкус.

Ночь в отеле в Листвянке.

Питание: обед.

Размещение: гостиница Легенда Байкала/ Усадьба Демидова, стандарт, двухместное размещение (Листвянка).

Листвянка. Собачьи упряжкиЛиствянка. Собачьи упряжкиЛиствянка. Собачьи упряжки
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

120 км бескрайнего льда

Завтрак в отеле в 9:00.

9:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке). Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием Песчаная.

По пути - самые впечатляющие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры, 120 километров потрясающе красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, живописные бухты, утесы с наскальными рисунками, нетронутая природа.

Катание на коньках (аренда коньков 1000 руб/день) на самом большом в мире катке - зеркале Байкала!

Остановимся на пузырьковом льду.

Доступна услуга сопровождения фотографа.

Обед в пути.

Во второй половине дня программа будет зависеть от ледовой обстановки:

Вариант 1: В п. Бугульдейка пересаживаемся на внедорожники и отправляемся в мистическое место - Тажеранские степи! Это маленький кусочек Монгольской степи на берегах Байкала. Реликтовый комплекс, возраст которого 350-400 миллионов лет. Посетим Мраморный карьер.

Вариант 2: Продолжаем путь на Хивусе, пройдем по льду вдоль скального массива Тажеранских степей, полюбуемся скальными выходами с воды, при возможности посетим наскальные рисунки утёса Саган-Заба, посетим красивые ледяные участки.

Пролив Ольхонские ворота преодолеваем по льду.

Прибываем в туристический комплекс уже вечером. Размещение. Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Размещение: гостиница Байкалов острог, стандарт, двухместное размещение.

120 км бескрайнего льда120 км бескрайнего льда120 км бескрайнего льда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Путешествие на край Земли

Завтрак в отеле.

Экскурсия Путешествие на край Земли (проводится на Уазиках, рассчитана на весь день, обед включён).

Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.

Ледяные гроты, скалы-исполины, причудливые наплески, торосы, ледяная мозаика - всё это ждёт Вас сегодня!

Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!

Мы движемся по острову с остановками в самых интересных местах.

Во время поездки вы сможете промчаться по ледяным просторам Байкала, побывать на краю Земли, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.

Нас ждёт небольшой обед, организованный на льду Байкала.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей. Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Возвращение в гостиницу. Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Путешествие на край ЗемлиПутешествие на край ЗемлиПутешествие на край Земли
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Царство Снежной королевы

Завтрак в отеле.

Мы познакомимся с главным Местом Силы Байкала легендарной скалой Шаманкой (мыс Бурхан).

А затем переносимся в царство Снежной королевы.

Экскурсия по южной части Малого моря.

Мы посетим самый крупный на Малом море остров Огой, где расположена буддийская ступа просветления. В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях. Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги. Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

Обед в кафе - знакомство с национальной бурятской кухней, где познакомимся с традициями и фольклором бурят. Лепка бууз.

Трансфер до Иркутска.

По приезду в Иркутск размещаемся в гостинице, отправляемся отмечать завершение нашего путешествия в ресторан (ужин на свой вкус).

Питание: завтрак, обед.

Размещение: гостиница Виктория/ Ангара/Русь, стандарт, двухместное размещение (Хужир).

Царство Снежной королевыЦарство Снежной королевыЦарство Снежной королевы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

До скорых встреч

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в любое время

До скорых встречДо скорых встречДо скорых встреч
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в номерах стандарт 4 ночи. Будем жить только в проверенных отелях
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина. Попробуем всю местную кухню во всём её многообразии
  • Все виды трансферов в соответствии с программой. Полное транспортное сопровождение
  • Услуги гида. Вас будет сопровождать человек, который не просто проведет экскурсию, а будет с Вами всё путешествие, чтобы Вы могли расслабиться и наслаждаться путешествием, который передаст Вам частичку своей любви к родному краю
  • Экскурсии по программе, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты, жд билеты
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
  • Баня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елизавета
Елизавета — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — ваш проводник в магический мир Байкала Привет! Меня зовут Елизавета, и Байкал — это мой дом, который я знаю с детства. С 14 лет я занимаюсь туризмом, а в
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26 создала собственную туроператорскую компанию. Вот уже многие годы я организую туры, которые оставляют у гостей самые яркие впечатления и позволяют увидеть Байкал таким, какой он есть на самом деле — величественным, загадочным и вдохновляющим. Почему мои туры станут для вас особенными? Я живу на Байкале: Это мой родной край, и я знаю его так, как не знает никто другой. Каждый маршрут продуман с учётом вашего комфорта и уникальности мест. Индивидуальный подход: Я создаю туры, которые дарят эмоции, будь то катание на собачьих упряжках, путешествие на хивусе или исследование ледяных гротов. Всё это — для того, чтобы вы увидели Байкал во всей его красоте. Только лучшее: Я рада заботиться о том, чтобы каждая деталь вашего путешествия, от комфортного размещения до местных традиций, создавала яркую и незабываемую картину. С моими турами вы не просто посетите Байкал — вы почувствуете его душу, откроете его тайны и увезёте с собой частичку этого удивительного края. Присоединяйтесь ко мне, и я покажу вам Байкал, который навсегда останется в вашем сердце. Бронируйте своё путешествие, и мы отправимся в незабываемое приключение вместе!

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