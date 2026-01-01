2 день

120 км бескрайнего льда

Завтрак в отеле в 9:00.

9:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке). Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием Песчаная.

По пути - самые впечатляющие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры, 120 километров потрясающе красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, живописные бухты, утесы с наскальными рисунками, нетронутая природа.

Катание на коньках (аренда коньков 1000 руб/день) на самом большом в мире катке - зеркале Байкала!

Остановимся на пузырьковом льду.

Доступна услуга сопровождения фотографа.

Обед в пути.

Во второй половине дня программа будет зависеть от ледовой обстановки:

Вариант 1: В п. Бугульдейка пересаживаемся на внедорожники и отправляемся в мистическое место - Тажеранские степи! Это маленький кусочек Монгольской степи на берегах Байкала. Реликтовый комплекс, возраст которого 350-400 миллионов лет. Посетим Мраморный карьер.

Вариант 2: Продолжаем путь на Хивусе, пройдем по льду вдоль скального массива Тажеранских степей, полюбуемся скальными выходами с воды, при возможности посетим наскальные рисунки утёса Саган-Заба, посетим красивые ледяные участки.

Пролив Ольхонские ворота преодолеваем по льду.

Прибываем в туристический комплекс уже вечером. Размещение. Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Размещение: гостиница Байкалов острог, стандарт, двухместное размещение.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086