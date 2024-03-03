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Авторский тур
5 дней
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
3 янв в 10:00
6200054 700₽ за человека
Авторский тур
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
25 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
43 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
6 июля в 08:00
10 авг в 08:00
12 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Бурятия: Красота Тункинской долины
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ММарина27 марта 2023Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на ОльхонПрекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций!! Лед Байкала и великолепные пейзажи поразили своими прелестью и чистотой. Гид Сергей интересно рассказал о Байкале, показал тайные его места, накормил вкуснейшей ухой! Спасибо большое за организованный отдых и незабываемые впечатления!!!
- ЕЕкатерина2 августа 2022Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на ОльхонВсе прошло настолько прекрасно, что даже не передать словами! Мы в полном восторге! Огромное спасибо Наталье, Сергею, Дмитрию! Если нам
- ККоренева12 октября 2021Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на ОльхонЛучше не бывает. Все очень понравилось!! Красота невероятная. Огромное спасибо Сергею.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Выездные»
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Сейчас на Байкале в категории "Выездные" можно забронировать 5 авторских туров от 12 500 до 54 700 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Байкала и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август