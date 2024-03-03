Выездные туры из Байкала

Найдено 5 туров в категории «Выездные» на Байкале, цены от 12 500 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
3 янв в 10:00
6200054 700 за человека
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Авторский тур
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
25 500 за человека
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
6 июля в 08:00
10 авг в 08:00
12 500 за человека
Бурятия: Красота Тункинской долины
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Бурятия: Красота Тункинской долины
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
14 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • М
    Марина
    27 марта 2023
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    Прекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций!! Лед Байкала и великолепные пейзажи поразили своими прелестью и чистотой. Гид Сергей интересно рассказал о Байкале, показал тайные его места, накормил вкуснейшей ухой! Спасибо большое за организованный отдых и незабываемые впечатления!!!
  • Е
    Екатерина
    2 августа 2022
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    Все прошло настолько прекрасно, что даже не передать словами! Мы в полном восторге! Огромное спасибо Наталье, Сергею, Дмитрию! Если нам
    читать дальше

    посчастливится ещё раз оказаться на Иркутской земле, то обратимся именно к команде этих грамотных, веселых и любящих свой край людей. Здоровья и процветания!

  • К
    Коренева
    12 октября 2021
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    Лучше не бывает. Все очень понравилось!! Красота невероятная. Огромное спасибо Сергею.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
  2. Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
  3. Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
  4. Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
  5. Бурятия: Красота Тункинской долины
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  4. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Выездные" можно забронировать 5 авторских туров от 12 500 до 54 700 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Байкала и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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