В Виктория Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Андрей Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

Ю Юлия Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

М Марина Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон Прекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций!! Лед Байкала и великолепные пейзажи поразили своими прелестью и чистотой. Гид Сергей интересно рассказал о Байкале, показал тайные его места, накормил вкуснейшей ухой! Спасибо большое за организованный отдых и незабываемые впечатления!!!

Е Екатерина Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон читать дальше посчастливится ещё раз оказаться на Иркутской земле, то обратимся именно к команде этих грамотных, веселых и любящих свой край людей. Здоровья и процветания! Все прошло настолько прекрасно, что даже не передать словами! Мы в полном восторге! Огромное спасибо Наталье, Сергею, Дмитрию! Если нам