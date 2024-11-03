На вертолёте мы отправимся в заповедный уголок Сибири — на труднодоступный курорт, где расположились Шумакские минеральные источники.
Вы проведёте целую неделю, наслаждаясь красотами первозданной природы — побываете на горных озёрах, послушаете шумные водопады и вдохнете густой таёжный воздух.
Вы проведёте целую неделю, наслаждаясь красотами первозданной природы — побываете на горных озёрах, послушаете шумные водопады и вдохнете густой таёжный воздух.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тураДолина Шумак — это сто минеральных источников, собранных в одном месте. Добраться сюда непросто, но мы это сделаем всего за час — на вертолете из Иркутска. Таких целебных источников, как на Шумаке, вы не найдете ни в одной точке мира! Более ста природных аршанов, разных по температуре и минеральному составу, а также радоновая ванна, минеральная ванна и грязевое озеро расположились в шаговой доступности друг от друга. Вместе они образуют неповторимый природный оздоровительный комплекс под открытым небом. Вы увидите первозданную природу Сибири — неприступные вершины Восточного Саяна, изумрудные горные озера, захватывающие дух шумные водопады, прозрачные бурные реки. Вдохнете густой таежный горный воздух, познакомитесь с необыкновенными растениями и животными – все это мир Шумака, за которым наблюдают туристы. Такая близость к природе позволяет почувствовать себя по-настоящему живым и свободным.
по воскресеньям в 07.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шумакские минеральные источники
- Водопад Мраморный
- Священные столбы Хуухэйн-Хада
- Водопад Ледяной
- Пик трёх капитанов
- Золотые и Изумрудные горные озёра
Что включено
- Перелёт на вертолете Иркутск-Шумак-Иркутск
- Проживание 7 ночей на турбазе Шумак
- 3-х разовое питание (традиционное или вегетарианское)
- 3 пешие экскурсии
- Занятия йогой по утрам с инструктором
Что не входит в цену
- Дополнительные экскурсии
- Рыбалка
- Баня
- Массаж
Место начала и завершения?
Иркутск, ул. Ширямова, 13Б
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 07.00
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Байкала
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