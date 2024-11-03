Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На вертолёте мы отправимся в заповедный уголок Сибири — на труднодоступный курорт, где расположились Шумакские минеральные источники.



Вы проведёте целую неделю, наслаждаясь красотами первозданной природы — побываете на горных озёрах, послушаете шумные водопады и вдохнете густой таёжный воздух.

Шумак-Турс Ваш гид на Байкале Написать вопрос Групповой тур Длитель­ность 8 дней Размер группы 1-6 человек На чём проводится На вертолёте Когда по воскресеньям в 07.00 115 000 ₽ за человека Забронировать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00

Описание тура Долина Шумак — это сто минеральных источников, собранных в одном месте. Добраться сюда непросто, но мы это сделаем всего за час — на вертолете из Иркутска. Таких целебных источников, как на Шумаке, вы не найдете ни в одной точке мира! Более ста природных аршанов, разных по температуре и минеральному составу, а также радоновая ванна, минеральная ванна и грязевое озеро расположились в шаговой доступности друг от друга. Вместе они образуют неповторимый природный оздоровительный комплекс под открытым небом. Вы увидите первозданную природу Сибири — неприступные вершины Восточного Саяна, изумрудные горные озера, захватывающие дух шумные водопады, прозрачные бурные реки. Вдохнете густой таежный горный воздух, познакомитесь с необыкновенными растениями и животными – все это мир Шумака, за которым наблюдают туристы. Такая близость к природе позволяет почувствовать себя по-настоящему живым и свободным.

по воскресеньям в 07.00 Выбрать дату