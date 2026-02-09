Сибирские приключения: от Аршана до Байкала

Что такое Сибирь?
Описание тура

Что такое Сибирь? Первые три ассоциации — это холод, тайга и медведи. Но мы с радостью развеем эти стереотипы и покажем вам интересную, красивую Сибирь!

Байкал, Аршан, Кбжд, Ольхон в одном туре Сибирские приключения. Проведи лето 2026 в необычном туре - насыщенная программа, интересные места, увлекательные экскурсии, отличная компания! Этот тур на Байкал создан для тех, кто не привык сидеть на одном месте, находится в постоянном поиске ярких эмоций и впечатлений!

Программа тура по дням

1 день

Аршан: первое дыхание Сибири

Встречаемся в Иркутске — и сразу едем навстречу горам. Нас ждёт дорога в Аршан через бурятские просторы, где сменяются степи, леса и горные пейзажи. После заселения и отдыха — лёгкий треккинг вдоль речки Кынгарги к живописным водопадам.

Свежий воздух, шум воды, аромат сосен — лучшее начало большого путешествия.

Питание: ужин

2 день

Буддийские храмы и термальные источники

Утро начнётся в дацане — буддийском храме в сердце гор. Тибетская архитектура, молитвенные барабаны и энергетика места погружают в атмосферу покоя.

Днём — свободное время: можно отправиться на горячие источники в Жемчуге, устроить лёгкий хайкинг или просто остановиться, чтобы замедлиться и впитать силу местной природы.

Питание: завтрак

3 день

Кбжд: дорога вдоль Байкала

Сегодня — день впечатлений!

Мы отправляемся по легендарной Кругобайкальской железной дороге. Поезд, скалы, тоннели, мосты и захватывающие виды на Байкал — это путешествие не забывается.

Вечером — переправа на пароме через Ангару и уютное размещение в Листвянке.

Питание: завтрак, обед, ужин

4 день

Листвянка, этнографический музей Тальцы

Познакомимся с историей, культурой и природой края. Пройдём по деревянным улочкам музея Тальцы, увидим нерпу в Байкальском музее, поднимемся на канатке к Камню Черского — панорамы Байкала отсюда невероятные.

А на рынке — копчёный омуль и сувениры, которые захочется увезти с собой.

Питание: завтрак

5 день

Переезд на Ольхон - сердце Байкала

Сегодня мы направляемся к самому мистическому месту Байкала — на остров Ольхон.

Дорога, переправа на пароме, степи острова — всё это уже часть приключения.

После заселения в Хужире — прогулка к скале Шаманке. Считается, что здесь живёт дух Байкала. Атмосфера — завораживающая.

Питание: завтрак, ужин

6 день

Мысы, просторы, пикник

Поездка на север острова. Нас ждут величественные мысы Три Брата и Хобой — символы силы и свободы.

Будем гулять по диким тропам, смотреть на бескрайний Байкал и устраивать обед-пикник с видом на воду.

После обеда — мыс Любви и возвращение в отель.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин

7 день

Южный Ольхон: скрытые чудеса

Сегодня мы исследуем юго-восток острова.

Скальные образования, лагуны, озеро в форме сердца, причудливые бухты — каждый поворот дороги открывает новое.

День, когда остров открывается с другой стороны — тёплой, удивительной, почти домашней.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.

8 день

Свобода выбора

День, чтобы отдохнуть или добавить ещё впечатлений.

Сапборды, рыбалка, лошади, байдарки, водные прогулки к островам Малого Моря — выбери своё приключение. Или просто посиди с чашкой чая, глядя на Байкал.

Питание: завтрак, ужин

9 день

Возвращение

Прощаемся с Ольхоном и отправляемся в Иркутск. В дороге вспоминаем, что было самым ярким.

Этот тур останется в памяти — не только местами, но и людьми, с которыми ты всё это прожил.

Питание: завтрак

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1. Проживание: 2 ночи в Аршане в отеле Туяна или Иркут (2-местные номера стандарт) 2 ночи в Листвянке в отеле Крестовая падь (2-местные номера стандарт) 4 ночи на острове Ольхон в отеле Байкал Терра (2-местные номера стандарт)
  • Все переезды по маршруту
  • Паром на Ольхон и обратно
  • Трансфер по Кругобайкальской железной дороге
  • Пешая прогулка к водопадам в Аршане
  • Посещение буддийского дацана
  • Путешествие на Кбжд с экскурсионным поездом
  • Музей Тальцы
  • Байкальский музей
  • Канатка на Камень Черского
  • Обзорные экскурсии по острову Ольхон (мыс Бурхан, Хобой, южная часть)
  • Обед-пикники на природе
  • Завтраки, ужины и обеды по маршруту: 1 день ужин 2 день завтрак 3 день завтрак, обед и ужин 4 день завтрак 5 день завтрак и ужин 6, 7 дни завтрак, обед-пикник, ужин 8 день завтрак и ужин 9 день завтрак
  • Участие гида на всём маршруте
  • Информационная поддержка до и во время тура
  • Туристическая страховка
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Алкогольные напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лидия
Лидия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Путешественник со стажем и автор маршрутов, в которых нет случайных точек. Уже больше 15 лет я разрабатываю и организую авторские путешествия — от камерных поездок для пар и семей до
продуманных трипов для организованных групп с конкретными целями. Философия нашей команды простая: путешествие — это не просто перемещение, а проживание. Люди, свобода, культура, вкусы, эмоции и моменты, когда ловишь себя на мысли «вот ради этого я здесь». Каждый маршрут мы тестируем лично, выбирая самые интересные места, выжимая максимум впечатлений при адекватном бюджете — без переплат и «для галочки». Наши туры — это микс культур и традиций, топовых локаций, вкусной еды, новых друзей и единомышленников. Мы уже собрали всё самое интересное, продумали маршрут и упаковали его так, чтобы вам оставалось только проживать момент.

