Описание тура
Что такое Сибирь? Первые три ассоциации — это холод, тайга и медведи. Но мы с радостью развеем эти стереотипы и покажем вам интересную, красивую Сибирь!
Байкал, Аршан, Кбжд, Ольхон в одном туре Сибирские приключения. Проведи лето 2026 в необычном туре - насыщенная программа, интересные места, увлекательные экскурсии, отличная компания! Этот тур на Байкал создан для тех, кто не привык сидеть на одном месте, находится в постоянном поиске ярких эмоций и впечатлений!
Программа тура по дням
Аршан: первое дыхание Сибири
Встречаемся в Иркутске — и сразу едем навстречу горам. Нас ждёт дорога в Аршан через бурятские просторы, где сменяются степи, леса и горные пейзажи. После заселения и отдыха — лёгкий треккинг вдоль речки Кынгарги к живописным водопадам.
Свежий воздух, шум воды, аромат сосен — лучшее начало большого путешествия.
Питание: ужин
Буддийские храмы и термальные источники
Утро начнётся в дацане — буддийском храме в сердце гор. Тибетская архитектура, молитвенные барабаны и энергетика места погружают в атмосферу покоя.
Днём — свободное время: можно отправиться на горячие источники в Жемчуге, устроить лёгкий хайкинг или просто остановиться, чтобы замедлиться и впитать силу местной природы.
Питание: завтрак
Кбжд: дорога вдоль Байкала
Сегодня — день впечатлений!
Мы отправляемся по легендарной Кругобайкальской железной дороге. Поезд, скалы, тоннели, мосты и захватывающие виды на Байкал — это путешествие не забывается.
Вечером — переправа на пароме через Ангару и уютное размещение в Листвянке.
Питание: завтрак, обед, ужин
Листвянка, этнографический музей Тальцы
Познакомимся с историей, культурой и природой края. Пройдём по деревянным улочкам музея Тальцы, увидим нерпу в Байкальском музее, поднимемся на канатке к Камню Черского — панорамы Байкала отсюда невероятные.
А на рынке — копчёный омуль и сувениры, которые захочется увезти с собой.
Питание: завтрак
Переезд на Ольхон - сердце Байкала
Сегодня мы направляемся к самому мистическому месту Байкала — на остров Ольхон.
Дорога, переправа на пароме, степи острова — всё это уже часть приключения.
После заселения в Хужире — прогулка к скале Шаманке. Считается, что здесь живёт дух Байкала. Атмосфера — завораживающая.
Питание: завтрак, ужин
Мысы, просторы, пикник
Поездка на север острова. Нас ждут величественные мысы Три Брата и Хобой — символы силы и свободы.
Будем гулять по диким тропам, смотреть на бескрайний Байкал и устраивать обед-пикник с видом на воду.
После обеда — мыс Любви и возвращение в отель.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин
Южный Ольхон: скрытые чудеса
Сегодня мы исследуем юго-восток острова.
Скальные образования, лагуны, озеро в форме сердца, причудливые бухты — каждый поворот дороги открывает новое.
День, когда остров открывается с другой стороны — тёплой, удивительной, почти домашней.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Свобода выбора
День, чтобы отдохнуть или добавить ещё впечатлений.
Сапборды, рыбалка, лошади, байдарки, водные прогулки к островам Малого Моря — выбери своё приключение. Или просто посиди с чашкой чая, глядя на Байкал.
Питание: завтрак, ужин
Возвращение
Прощаемся с Ольхоном и отправляемся в Иркутск. В дороге вспоминаем, что было самым ярким.
Этот тур останется в памяти — не только местами, но и людьми, с которыми ты всё это прожил.
Питание: завтрак
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- 1. Проживание: 2 ночи в Аршане в отеле Туяна или Иркут (2-местные номера стандарт) 2 ночи в Листвянке в отеле Крестовая падь (2-местные номера стандарт) 4 ночи на острове Ольхон в отеле Байкал Терра (2-местные номера стандарт)
- Все переезды по маршруту
- Паром на Ольхон и обратно
- Трансфер по Кругобайкальской железной дороге
- Пешая прогулка к водопадам в Аршане
- Посещение буддийского дацана
- Путешествие на Кбжд с экскурсионным поездом
- Музей Тальцы
- Байкальский музей
- Канатка на Камень Черского
- Обзорные экскурсии по острову Ольхон (мыс Бурхан, Хобой, южная часть)
- Обед-пикники на природе
- Завтраки, ужины и обеды по маршруту: 1 день ужин 2 день завтрак 3 день завтрак, обед и ужин 4 день завтрак 5 день завтрак и ужин 6, 7 дни завтрак, обед-пикник, ужин 8 день завтрак и ужин 9 день завтрак
- Участие гида на всём маршруте
- Информационная поддержка до и во время тура
- Туристическая страховка
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты
- Питание в придорожных кафе
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
- Алкогольные напитки