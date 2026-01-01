2 день

Листвянка - визитная карточка Байкала

Завтрак.

Трансфер в поселок Листвянка (65 км от Иркутска), расположенный на берегу озера Байкал у истока реки Ангара.

В пути остановимся для посещения этнографического музея Тальцы. Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты Хviii Хiх века, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных Гэс на Ангаре. Узнаем кто такой Сибиряк. Послушаем истории о сибирском крестьянском быте, поучаствуем в зимних забавах: катание с ледяных горок, тандемное хождение на лыжах, бег на ходулях, катание на тройке лошадей с бубенцами.

Обед в Трактире на свой вкус. Можно угоститься блинчиками по-тальцински и горячим сибирским сбитнем.

Остановка у Шаман-камня. Полюбуемся красотами и вспомним одну из самых известных байкальских легенд о красавице Ангаре.

Встреча с Байкалом. Остановка на берегу Байкала. Походим по байкальскому льду, рассмотрим торосы. Проведём обряд приветствия духу Байкала Бурхану.

Подъём на обзорную вершину Камень Черского. Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Посещение единственного в России музея о Байкале.

В Байкальском музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере. Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.

Мы посетим аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы. В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!

Возвращение гостиницу г. Иркутск. Ужин на свой вкус.

Питание: завтрак.

Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.

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