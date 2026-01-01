Описание тура
Комфорт-тур в мини-группе от 4 до 8 человек без смены отелей.
18 Вау-локаций за 7 дней!
Днём - лёд, экскурсии, достопримечательности, вечером - отдых в комфортном отеле.
В туре возможно выбрать уровень отеля на свой вкус: 3/4/5
- Нужно ехать, чтобы:
- Отдыхать с максимальным комфортом живём в одном и том же отеле все 6 ночей, не нужно возить за собой чемоданы, разбирать и собирать их ежедневно;
- Увидеть необыкновенно красивые зимние Байкальские пейзажи и отыскать самый разнообразный лёд (прозрачный, пузырьковый, ледяные гроты, скалы, наплески, пузыри) в разных локациях Байкал (Малое море, Ольхон, Голоустное, Листвянка);
- Посмотреть на Байкал и Ангару с разных ракурсов - с высоты птичьего полёта, увидеть космическую бездну Байкала сквозь прозрачный лёд)
- Прогуляться по Байкальскому льду пешком, на коньках и на разных видах транспорта
- Сделать эффектное фото и даже устроить дефиле на льду в бальных платьях.
- Поучаствовать в Байкальских забавах и ритуалах на самом большом ледовом катке мира.
- Побывать в уникальных музеях что бы узнать почему Байкал самый, самый, самый
- Прикоснуться к прошлому Иркутска на экскурсиях по историческому центру города, побывав в сибирской деревне 18 века и проехав по царской Кругобайкальской железной дороге;
- Познакомиться с культурой и традициями бурят, самому лепить буузу.
- Услышать множество легенд о Байкале
- Получить море позитива и впечатлений!
Программа тура по дням
Иркутск от острога до сибирского Питера
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Необходимо прибыть к месту встречи не позднее 10:00.
10:00 14:00 Экскурсия по городу Иркутску. Вы познакомитесь с важными событиями в истории города от его основания до столичного города - центра торговых, дипломатических путей. Увидите храмовую архитектуру, старинные особняки и доходные дома, образовательные и лечебные учреждения, возведённые на деньги Иркутских купцов, приглядитесь резному кружеву деревянного зодчества.
14:00 размещение в гостинице.
Свободное время. Можете продолжить знакомство с городом самостоятельно. По вашим интересам посетить музей декабристов, галерею современного искусства, художественный музей, единственный в России музей Тбо, краеведческий музей, прогуляться по вечернему Иркутску.
Ужин на свой вкус.
Питание: нет.
Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.
Листвянка - визитная карточка Байкала
Завтрак.
Трансфер в поселок Листвянка (65 км от Иркутска), расположенный на берегу озера Байкал у истока реки Ангара.
В пути остановимся для посещения этнографического музея Тальцы. Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты Хviii Хiх века, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных Гэс на Ангаре. Узнаем кто такой Сибиряк. Послушаем истории о сибирском крестьянском быте, поучаствуем в зимних забавах: катание с ледяных горок, тандемное хождение на лыжах, бег на ходулях, катание на тройке лошадей с бубенцами.
Обед в Трактире на свой вкус. Можно угоститься блинчиками по-тальцински и горячим сибирским сбитнем.
Остановка у Шаман-камня. Полюбуемся красотами и вспомним одну из самых известных байкальских легенд о красавице Ангаре.
Встреча с Байкалом. Остановка на берегу Байкала. Походим по байкальскому льду, рассмотрим торосы. Проведём обряд приветствия духу Байкала Бурхану.
Подъём на обзорную вершину Камень Черского. Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Посещение единственного в России музея о Байкале.
В Байкальском музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере. Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Мы посетим аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы. В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
Возвращение гостиницу г. Иркутск. Ужин на свой вкус.
Питание: завтрак.
Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.
Кругобайкальская железная дорога
Завтрак в отеле в 9:00.
Отправляемся в увлекательное путешествие по Кругобайкальской железной дороге, построенной в царские времена, ныне являющейся памятником архитектурного и инженерного искусства.
Узнаете историю строительства Кбжд золотой пряжки на стальном поясе Транссиба и её значении для России. Прогуляетесь по старинным тоннелям и галереям, увидите мосты, подпорные стенки которым больше 120 лет.
Экскурсия будет проводиться либо на поезде, либо на Хивусе (судно на воздушной подушке) в зависимости от снежно ледовой обстановки на Байкале.
Обед включен.
После экскурсии прибываем в Иркутск.
Возвращение в гостиницу. Ужин на свой вкус.
Питание: завтрак, обед.
Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.
В гости к маламутам. Babble лёд (пузыри)
Завтрак в гостинице.
Трансфер Иркутск Малое Голоустное.
Знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека - ездовыми собаками!
Экскурсия по питомнику.
По желанию каждый сможет попробовать себя в роли каюра! (За дополнительную плату). Нас ждёт незабываемая поездка и море новых впечатлений!
Трансфер в пос. Большое Голоустное. Фотосессия на пузырьковом льду. Сытный домашний обед и горячий травяной чай так приятны после прогулок на свежем воздухе! Катание на коньках по льду Байкала.
Трансфер в Иркутск.
Возвращение в гостиницу. Ужин на свой вкус.
Питание: завтрак, обед.
Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.
Путешествие на остров Ольхон
Завтрак в гостинице.
Трансфер Иркутск - Ольхон. По дороге вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями прибайкальских бурят шаманистов.
Перекус в кафе на свой вкус.
Прибываем в посёлок Сахюрта.
Посадка в транспорт Маршрут ориентировочный в зависимости от снежно ледовой обстановки на Байкале. Выезжаем на лёд.
Пересекаем пролив Ольхонские ворота по ледовой переправе.
Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.
Только зимой на Байкале вы можете увидеть космический и прозрачный лёд, сказочные гроты и причудливое нагромождение торосов, фантастические наплески, скалы -исполины, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!
Вас ждут Байкальские забавы: катание на коньках, катание на торосе, игра в хоккей с байкальской льдинкой, байкальский анти стресс, ритуал Поцелуй Байкала, Байкальское отражение и фото сквозь прозрачный лёд.
Мы движемся по льду с остановками в самых интересных местах.
Нас ждёт небольшой обед, организованный на ледяном столе Байкала.
Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Трансфер до Иркутска.
Возвращение в гостиницу. Ужин на свой вкус.
Питание: завтрак, обед.
Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.
Иркутский дацан. Бурятская национальная кухня
Завтрак в гостинице.
Посадка в автотранспорт.
Посещение Иркутского дацана. Знакомство с буддизмом. Приём ламы по запросу.
Познакомитесь с традициями бурят - коренных народов Прибайкалья, особенностями их национальной кухни Попробуете сами слепить буузу (мастер-класс по лепке бууз).
Возвращение в гостиницу. Ужин на свой вкус.
Самостоятельно: посещение нерпинария, интерактивного музея Ледокол Анагра, ледовый каток Хрустальная сказка.
Питание: завтрак, обед.
Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.
Возвращение домой
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в любое время
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в номерах стандарт 6 ночей. Будем жить только в проверенных отелях
- Питание: 6 завтраков, 4 обеда. Попробуем всю местную кухню во всём её многообразии
- Все виды трансферов в соответствии с программой. Полное транспортное сопровождение
- Услуги гида. Вас будет сопровождать человек, который не просто проведет экскурсию, а будет с Вами всё путешествие, чтобы Вы могли расслабиться и наслаждаться путешествием, который передаст Вам частичку своей любви к родному краю
- Экскурсии по программе, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
- Авиабилеты, жд билеты
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
- Баня
- Аренда коньков
О чём нужно знать до поездки
Стоимость при двухместном проживании в отелях (3/45): 120 000/135 000/150 000 р/чел