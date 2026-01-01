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Зимнее великолепие Байкала

Комфорт-тур в мини-группе от 4 до 8 человек без смены отелей
Зимнее великолепие БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимнее великолепие БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимнее великолепие БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Комфорт-тур в мини-группе от 4 до 8 человек без смены отелей.

18 Вау-локаций за 7 дней!

Днём - лёд, экскурсии, достопримечательности, вечером - отдых в комфортном отеле.

В туре возможно выбрать уровень отеля на свой вкус: 3/4/5

  • Нужно ехать, чтобы:
  • Отдыхать с максимальным комфортом живём в одном и том же отеле все 6 ночей, не нужно возить за собой чемоданы, разбирать и собирать их ежедневно;
  • Увидеть необыкновенно красивые зимние Байкальские пейзажи и отыскать самый разнообразный лёд (прозрачный, пузырьковый, ледяные гроты, скалы, наплески, пузыри) в разных локациях Байкал (Малое море, Ольхон, Голоустное, Листвянка);
  • Посмотреть на Байкал и Ангару с разных ракурсов - с высоты птичьего полёта, увидеть космическую бездну Байкала сквозь прозрачный лёд)
  • Прогуляться по Байкальскому льду пешком, на коньках и на разных видах транспорта
  • Сделать эффектное фото и даже устроить дефиле на льду в бальных платьях.
  • Поучаствовать в Байкальских забавах и ритуалах на самом большом ледовом катке мира.
  • Побывать в уникальных музеях что бы узнать почему Байкал самый, самый, самый
  • Прикоснуться к прошлому Иркутска на экскурсиях по историческому центру города, побывав в сибирской деревне 18 века и проехав по царской Кругобайкальской железной дороге;
  • Познакомиться с культурой и традициями бурят, самому лепить буузу.
  • Услышать множество легенд о Байкале
  • Получить море позитива и впечатлений!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск от острога до сибирского Питера

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Необходимо прибыть к месту встречи не позднее 10:00.

10:00 14:00 Экскурсия по городу Иркутску. Вы познакомитесь с важными событиями в истории города от его основания до столичного города - центра торговых, дипломатических путей. Увидите храмовую архитектуру, старинные особняки и доходные дома, образовательные и лечебные учреждения, возведённые на деньги Иркутских купцов, приглядитесь резному кружеву деревянного зодчества.

14:00 размещение в гостинице.

Свободное время. Можете продолжить знакомство с городом самостоятельно. По вашим интересам посетить музей декабристов, галерею современного искусства, художественный музей, единственный в России музей Тбо, краеведческий музей, прогуляться по вечернему Иркутску.

Ужин на свой вкус.

Питание: нет.

Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.

Иркутск от острога до сибирского ПитераИркутск от острога до сибирского ПитераИркутск от острога до сибирского Питера
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Листвянка - визитная карточка Байкала

Завтрак.

Трансфер в поселок Листвянка (65 км от Иркутска), расположенный на берегу озера Байкал у истока реки Ангара.

В пути остановимся для посещения этнографического музея Тальцы. Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты Хviii Хiх века, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных Гэс на Ангаре. Узнаем кто такой Сибиряк. Послушаем истории о сибирском крестьянском быте, поучаствуем в зимних забавах: катание с ледяных горок, тандемное хождение на лыжах, бег на ходулях, катание на тройке лошадей с бубенцами.

Обед в Трактире на свой вкус. Можно угоститься блинчиками по-тальцински и горячим сибирским сбитнем.

Остановка у Шаман-камня. Полюбуемся красотами и вспомним одну из самых известных байкальских легенд о красавице Ангаре.

Встреча с Байкалом. Остановка на берегу Байкала. Походим по байкальскому льду, рассмотрим торосы. Проведём обряд приветствия духу Байкала Бурхану.

Подъём на обзорную вершину Камень Черского. Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Посещение единственного в России музея о Байкале.

В Байкальском музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере. Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.

Мы посетим аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы. В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!

Возвращение гостиницу г. Иркутск. Ужин на свой вкус.

Питание: завтрак.

Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.

Листвянка - визитная карточка БайкалаЛиствянка - визитная карточка БайкалаЛиствянка - визитная карточка Байкала
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Кругобайкальская железная дорога

Завтрак в отеле в 9:00.

Отправляемся в увлекательное путешествие по Кругобайкальской железной дороге, построенной в царские времена, ныне являющейся памятником архитектурного и инженерного искусства.

Узнаете историю строительства Кбжд золотой пряжки на стальном поясе Транссиба и её значении для России. Прогуляетесь по старинным тоннелям и галереям, увидите мосты, подпорные стенки которым больше 120 лет.

Экскурсия будет проводиться либо на поезде, либо на Хивусе (судно на воздушной подушке) в зависимости от снежно ледовой обстановки на Байкале.

Обед включен.

После экскурсии прибываем в Иркутск.

Возвращение в гостиницу. Ужин на свой вкус.

Питание: завтрак, обед.

Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

В гости к маламутам. Babble лёд (пузыри)

Завтрак в гостинице.

Трансфер Иркутск Малое Голоустное.

Знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека - ездовыми собаками!

Экскурсия по питомнику.

По желанию каждый сможет попробовать себя в роли каюра! (За дополнительную плату). Нас ждёт незабываемая поездка и море новых впечатлений!

Трансфер в пос. Большое Голоустное. Фотосессия на пузырьковом льду. Сытный домашний обед и горячий травяной чай так приятны после прогулок на свежем воздухе! Катание на коньках по льду Байкала.

Трансфер в Иркутск.

Возвращение в гостиницу. Ужин на свой вкус.

Питание: завтрак, обед.

Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.

В гости к маламутам. Babble лёд (пузыри)В гости к маламутам. Babble лёд (пузыри)В гости к маламутам. Babble лёд (пузыри)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Путешествие на остров Ольхон

Завтрак в гостинице.

Трансфер Иркутск - Ольхон. По дороге вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями прибайкальских бурят шаманистов.

Перекус в кафе на свой вкус.

Прибываем в посёлок Сахюрта.

Посадка в транспорт Маршрут ориентировочный в зависимости от снежно ледовой обстановки на Байкале. Выезжаем на лёд.

Пересекаем пролив Ольхонские ворота по ледовой переправе.

Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.

Только зимой на Байкале вы можете увидеть космический и прозрачный лёд, сказочные гроты и причудливое нагромождение торосов, фантастические наплески, скалы -исполины, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!

Вас ждут Байкальские забавы: катание на коньках, катание на торосе, игра в хоккей с байкальской льдинкой, байкальский анти стресс, ритуал Поцелуй Байкала, Байкальское отражение и фото сквозь прозрачный лёд.

Мы движемся по льду с остановками в самых интересных местах.

Нас ждёт небольшой обед, организованный на ледяном столе Байкала.

Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Трансфер до Иркутска.

Возвращение в гостиницу. Ужин на свой вкус.

Питание: завтрак, обед.

Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.

Путешествие на остров ОльхонПутешествие на остров ОльхонПутешествие на остров Ольхон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Иркутский дацан. Бурятская национальная кухня

Завтрак в гостинице.

Посадка в автотранспорт.

Посещение Иркутского дацана. Знакомство с буддизмом. Приём ламы по запросу.

Познакомитесь с традициями бурят - коренных народов Прибайкалья, особенностями их национальной кухни Попробуете сами слепить буузу (мастер-класс по лепке бууз).

Возвращение в гостиницу. Ужин на свой вкус.

Самостоятельно: посещение нерпинария, интерактивного музея Ледокол Анагра, ледовый каток Хрустальная сказка.

Питание: завтрак, обед.

Размещение: гостиница 3 звезды - Ангара /4 звезды - Централь /5 звёзд - История, стандарт, двухместное размещение.

Иркутский дацан. Бурятская национальная кухняИркутский дацан. Бурятская национальная кухня
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Возвращение домой

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в любое время

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в номерах стандарт 6 ночей. Будем жить только в проверенных отелях
  • Питание: 6 завтраков, 4 обеда. Попробуем всю местную кухню во всём её многообразии
  • Все виды трансферов в соответствии с программой. Полное транспортное сопровождение
  • Услуги гида. Вас будет сопровождать человек, который не просто проведет экскурсию, а будет с Вами всё путешествие, чтобы Вы могли расслабиться и наслаждаться путешествием, который передаст Вам частичку своей любви к родному краю
  • Экскурсии по программе, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты, жд билеты
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
  • Баня
  • Аренда коньков
О чём нужно знать до поездки

Стоимость при двухместном проживании в отелях (3/45): 120 000/135 000/150 000 р/чел

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елизавета
Елизавета — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — ваш проводник в магический мир Байкала Привет! Меня зовут Елизавета, и Байкал — это мой дом, который я знаю с детства. С 14 лет я занимаюсь туризмом, а в
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26 создала собственную туроператорскую компанию. Вот уже многие годы я организую туры, которые оставляют у гостей самые яркие впечатления и позволяют увидеть Байкал таким, какой он есть на самом деле — величественным, загадочным и вдохновляющим. Почему мои туры станут для вас особенными? Я живу на Байкале: Это мой родной край, и я знаю его так, как не знает никто другой. Каждый маршрут продуман с учётом вашего комфорта и уникальности мест. Индивидуальный подход: Я создаю туры, которые дарят эмоции, будь то катание на собачьих упряжках, путешествие на хивусе или исследование ледяных гротов. Всё это — для того, чтобы вы увидели Байкал во всей его красоте. Только лучшее: Я рада заботиться о том, чтобы каждая деталь вашего путешествия, от комфортного размещения до местных традиций, создавала яркую и незабываемую картину. С моими турами вы не просто посетите Байкал — вы почувствуете его душу, откроете его тайны и увезёте с собой частичку этого удивительного края. Присоединяйтесь ко мне, и я покажу вам Байкал, который навсегда останется в вашем сердце. Бронируйте своё путешествие, и мы отправимся в незабываемое приключение вместе!

Тур входит в следующие категории Байкала

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