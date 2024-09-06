-
6%
Зимний Байкал на джипах
Мегаактивная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон
«Мега-активная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон»
14 мар в 10:00
7 мар в 10:00
от 83 000 ₽
88 000 ₽ за человека
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Подъеду по вашему адресу в Иркутске или пригороде
Расписание: Экскурсию лучше бронировать заранее
Завтра в 07:00
75 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ольхон круглый год: комфорт-тур (мини-группа)
В каком месяце лучше всего ехать на остров Ольхон?
«В каком месяце лучше всего ехать на остров Ольхон»
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На острова»
Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур на Байкале в декабре 2025
Сейчас на Байкале в категории "На острова" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 83 000 со скидкой до 6%.
Забронируйте тур на Байкале на 2025 год на острова, цены от 45000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль