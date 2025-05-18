Трехдневный джип-тур на остров Ольхон

Погрузитесь в мир дикой природы Байкала с эксклюзивным туром на остров Ольхон, полным незабываемых впечатлений
Остров Ольхон приглашает вас в удивительное путешествие, где вас ждут величественные Тажеранские степи и загадочная скала Шаманка.

Во время трехдневного тура вы переплывете на пароме и исследуете южную часть острова, где
читать дальше

каждый уголок наполнен духом природы и шаманскими традициями.

Второй день обещает стать настоящим приключением с поездкой на север острова до мыса Хобой, где открываются завораживающие панорамы озера Байкал. Завершится ваше путешествие возвращением в Иркутск через живописные Тажеранские степи.

Этот тур - идеальный выбор для тех, кто жаждет соединения с природой и хочет узнать Байкал настоящим

Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Ближайшие даты:
18
мая19
мая20
мая21
мая22
мая23
мая24
мая
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00

Описание тура

Приключение на Байкале

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному новых впечатлений и красивых пейзажей! Мы предлагаем вам уникальную возможность исследовать великолепие Байкала, одного из самых удивительных мест на планете.

Первый день: Путешествие на пароме

Начнем наше приключение с переправы на пароме, который позволит вам насладиться живописными видами на озеро. Мы проедем по южной части Байкала и увидим знаменитую скалу Шаманка, расположенную на мысе Бурхан. Это место наполнено легендами и историей, и его красота не оставит вас равнодушными.

Второй день: Экскурсия на север

На второй день нас ждет северная экскурсия, в ходе которой мы доедем до мыса Хобой. Это одна из самых живописных точек на Байкале, где вы сможете насладиться потрясающими видами и сделать незабываемые фотографии.

Третий день: Возвращение через Тажеранские степи

В заключительный день нашего путешествия мы вернемся в Иркутск, проезжая через живописные Тажеранские степи. Этот маршрут подарит вам возможность увидеть уникальные природные ландшафты и насладиться атмосферой этого удивительного региона.

Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии и откройте для себя красоту Байкала!

Экскурсию лучше бронировать заранее

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кудинская равнина
  • Приморский Хребет
  • Тажеранские степи
  • Бухта Ая
  • Гора Тан-Хан
  • Долина Каменных духов
  • Скала Трезубец
  • Сарминское Ущелье
  • Мыс Хоргой Курыканская стена
  • Скала Шаманка
  • Урочище Песчаное
  • Скала Три Брата
  • Местность Узуры
  • Скульптура Хранитель Байкала
  • Мыс Шунте
  • Мыс Хобой
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проживание - от 5000 рублей за двухместный номер
  • Питание
  • Сбор нац. парка - 460 руб/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подъеду по вашему адресу в Иркутске или пригороде
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию лучше бронировать заранее
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Байкала

Четырёхдневный тур на Ольхон
4 дня
4 отзыва
Четырёхдневный тур на Ольхон
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
96 000 ₽ за человека
Двухдневный тур на Ольхон
2 дня
3 отзыва
Двухдневный тур на Ольхон
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
19 мая в 09:00
57 500 ₽ за человека
Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи
На автобусе
2 дня 6 часов
12 отзывов
Здравствуй, Ольхон! Путешествие по Байкалу на 3 дня
Погрузитесь в мир природы Байкала с нашим экскурсионным туром на Ольхон. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно 9:00
26 мая в 09:00
27 мая в 09:00
13 900 ₽ за человека