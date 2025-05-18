Остров Ольхон приглашает вас в удивительное путешествие, где вас ждут величественные Тажеранские степи и загадочная скала Шаманка.Во время трехдневного тура вы переплывете на пароме и исследуете южную часть острова, где

каждый уголок наполнен духом природы и шаманскими традициями. Второй день обещает стать настоящим приключением с поездкой на север острова до мыса Хобой, где открываются завораживающие панорамы озера Байкал. Завершится ваше путешествие возвращением в Иркутск через живописные Тажеранские степи. Этот тур - идеальный выбор для тех, кто жаждет соединения с природой и хочет узнать Байкал настоящим

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Описание тура

Приключение на Байкале

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному новых впечатлений и красивых пейзажей! Мы предлагаем вам уникальную возможность исследовать великолепие Байкала, одного из самых удивительных мест на планете.

Первый день: Путешествие на пароме

Начнем наше приключение с переправы на пароме, который позволит вам насладиться живописными видами на озеро. Мы проедем по южной части Байкала и увидим знаменитую скалу Шаманка, расположенную на мысе Бурхан. Это место наполнено легендами и историей, и его красота не оставит вас равнодушными.

Второй день: Экскурсия на север

На второй день нас ждет северная экскурсия, в ходе которой мы доедем до мыса Хобой. Это одна из самых живописных точек на Байкале, где вы сможете насладиться потрясающими видами и сделать незабываемые фотографии.

Третий день: Возвращение через Тажеранские степи

В заключительный день нашего путешествия мы вернемся в Иркутск, проезжая через живописные Тажеранские степи. Этот маршрут подарит вам возможность увидеть уникальные природные ландшафты и насладиться атмосферой этого удивительного региона.

Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии и откройте для себя красоту Байкала!