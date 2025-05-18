Во время трехдневного тура вы переплывете на пароме и исследуете южную часть острова, где
Описание тура
Приключение на Байкале
Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному новых впечатлений и красивых пейзажей! Мы предлагаем вам уникальную возможность исследовать великолепие Байкала, одного из самых удивительных мест на планете.
Первый день: Путешествие на пароме
Начнем наше приключение с переправы на пароме, который позволит вам насладиться живописными видами на озеро. Мы проедем по южной части Байкала и увидим знаменитую скалу Шаманка, расположенную на мысе Бурхан. Это место наполнено легендами и историей, и его красота не оставит вас равнодушными.
Второй день: Экскурсия на север
На второй день нас ждет северная экскурсия, в ходе которой мы доедем до мыса Хобой. Это одна из самых живописных точек на Байкале, где вы сможете насладиться потрясающими видами и сделать незабываемые фотографии.
Третий день: Возвращение через Тажеранские степи
В заключительный день нашего путешествия мы вернемся в Иркутск, проезжая через живописные Тажеранские степи. Этот маршрут подарит вам возможность увидеть уникальные природные ландшафты и насладиться атмосферой этого удивительного региона.
Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии и откройте для себя красоту Байкала!
Экскурсию лучше бронировать заранее
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кудинская равнина
- Приморский Хребет
- Тажеранские степи
- Бухта Ая
- Гора Тан-Хан
- Долина Каменных духов
- Скала Трезубец
- Сарминское Ущелье
- Мыс Хоргой Курыканская стена
- Скала Шаманка
- Урочище Песчаное
- Скала Три Брата
- Местность Узуры
- Скульптура Хранитель Байкала
- Мыс Шунте
- Мыс Хобой
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проживание - от 5000 рублей за двухместный номер
- Питание
- Сбор нац. парка - 460 руб/чел.