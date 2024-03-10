Индивидуальные туры на Байкале с личным гидом

Найдено 17 туров в категории «Индивидуальные» на Байкале, цены от 25 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четырёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500 за человека
Трёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
51 000 за человека
Двухдневный тур на Ольхон
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
37 000 за человека
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72 500 за человека
Знакомство с Байкалом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000 за человека
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Авторский тур
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
25 500 за человека
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом: незабываемые впечатления
Откройте для себя красоту Байкала в индивидуальном туре на Ольхон. Профессиональный фотограф сделает ваше путешествие незабываемым
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
46 000 за человека
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.
Летний двухдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Летний двухдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
48 000 за человека
Летний трёхдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
68 000 за человека
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 1.0»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 2.0»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000 за человека
Тур выходного дня «Maximum»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500 за человека
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
28 500 за человека
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
38 500 за человека
Relax на Байкале за 4 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
  • М
    Марина
    27 марта 2023
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    Прекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций!! Лед Байкала и великолепные пейзажи поразили своими прелестью и чистотой. Гид Сергей интересно рассказал о Байкале, показал тайные его места, накормил вкуснейшей ухой! Спасибо большое за организованный отдых и незабываемые впечатления!!!
  • М
    Мария
    15 февраля 2023
    Трёхдневный тур на Ольхон
    Добрый день, отличный тур на Байкал! Второй раз на Байкале и второй раз в восторге! Спасибо большое Ивану за организацию отличной
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    поездки, за рекомендации где позавтракать после самолета, гибкости в поездке, Иван учел все пожелания по поездке, комфортное размещение и решение всех вопросов. В ходе поездки Иван учитывал все пожелания, показал множество интересных мест и подсказал идеи для фото. За поездку мы посмотрели множество интересных мест, посетили мысы, острова, ступу, гроты и пещеры. Спс

  • В
    Виктория
    15 декабря 2022
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я так скучала по этим эмоциям… Полный восторг от того места, в котором ты находишься. Каждый день наполнен таким разнообразием
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    впечатлений, что ты не сразу вспоминаешь все, что с тобой происходило сегодня. Впечатления… они важнее всего. Идеальная картинка, такой была поездка. Это абсолютный перезагруз, я теперь точно знаю, кто со мной, а кто нет. Я была в горах, видела океан, но ощущение бездны под собой, бездны, которая уходит вглубь почти на 2 км под абсолютно прозрачным льдом, я еще не испытывала. Нельзя описать это пространство, его просто нет, это бесконечность. И именно на этом месте, где обычно толпа людей, я оказалась одна, не забуду. Спасибо ребятам за прекрасную организацию нашего путешествия.

  • Е
    Екатерина
    2 августа 2022
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    Все прошло настолько прекрасно, что даже не передать словами! Мы в полном восторге! Огромное спасибо Наталье, Сергею, Дмитрию! Если нам
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    посчастливится ещё раз оказаться на Иркутской земле, то обратимся именно к команде этих грамотных, веселых и любящих свой край людей. Здоровья и процветания!

  • М
    Марина
    20 июня 2022
    Четырёхдневный тур на Ольхон
    Мы прекрасно провели время на острове Ольхон! Благодаря великолепной организации мы смогли увидеть множество духовных и легендарных мест на острове
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    и в районе Байкала, хотя наше время было ограничено. Наше жилье было на месте, очень уютно и гостеприимно, намного лучше, чем мы ожидали. Иван очень профессионален и поделился с нами большой информацией, с ним весело и у него всегда были ответы на наши вопросы. Особенно мне понравилась поездка на северной части с джипом!

  • В
    Владимир
    26 мая 2022
    Двухдневный тур на Ольхон
    Давно хотел посетить Иркутск по трём причинам: а) красивый город с интересной историей, б) здесь росла моя мама и, конечно
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    же, в) Байкал. Этот долгожданный момент настал, в конце мая я прилете в Иркутск. Для организации экскурсий обратился в "Секреты Байкала", а именно к Ивану, о чем ни разу не пожалел! Для посещения самого чистого озера на планете я выбрал двухдневный тур на остров Ольхон. Иван забрал меня из отеля в городе и мы отправились в путь. По пути на остров прекрасные виды: леса, поля, степи, памятники. На сам остров попали на пароме. За два дня осмотрели несколько населенных пунктов, мысов, скал, островов, поели вкуснейшей ухи, встречали закат, наблюдали за шаманами и просто весело проводили время. Иван рассказал множество историй, легенд. Я заметил, что он любовался всеми красотами не меньше моего. Этот человек действительно любит Байкал и свою работу! Кстати, в мае очень переменчивая погода (то ветер, то снег, то палящее солнце), не забудьте взять тёплые вещи и солнцезащитный крем. Я в восторге, спасибо большое! Все на Байкал!

  • Э
    Эмин
    20 мая 2022
    Волшебные выходные на Байкале
    Все отлично организовано. Прогулялись по историческим объектам, попробовали прекрасные местные блюда, купили родным и близким сувениры и рыбу домой. Иван
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    не дал нам заскучать ни на минуту. Рассказал интересные факты и особенности местной культуры. Особо хочу отметить отзывчивость и настроение гида. Всем советую!

  • К
    Кристина
    12 апреля 2022
    Четырёхдневный тур на Ольхон
    Это путешествие сначала было моей мечтой, а потом стало целью, которая реализовалась очень быстро и самым волшебным образом благодаря прекрасной
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    команде Baikal Secrets. Не устану хвалить и рекомендовать ребят, я не ехала на Байкал за сервисом, ехала за потрясающей природой, но у нас были и природа, и сервис, и самая радушная компания, которую только можно пожелать! Спасибо прекрасной@katty_voyush за все её заботы о нас в течение этих дней (очень надеюсь увидеться с тобой в Териберке на краю земли и поохотиться за северным сиянием, нашему крутому фотографу, нашим водителям на самом Байкале Игорю и Владимиру (Владимиру ещё отдельное спасибо за шикарную уху и строганину из омуля, обедать на льду, да так вкусно – это непередаваемый восторг)), Ивану спасибо за потрясающих хаски! В общем ещё раз всем вам огромное спасибо за ваш неравнодушный подход к своей работе! Ну и главное спасибо дедушке Байкалу, за то, что встретил нас чудесной погодой.

  • Э
    Элина
    5 апреля 2022
    Двухдневный тур на Ольхон
    Спасибо большое, все очень понравилось!! Впечатления от поездки самые чудесные! Все, что хотелось увидеть и сделать - получилось!!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Индивидуальные»

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  3. Двухдневный тур на Ольхон
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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Индивидуальные" можно забронировать 17 авторских туров от 25 500 до 97 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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