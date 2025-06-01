Уникальные места отдыха на Байкале. Зимнее и весеннее путешествие

Уникальные места отдыха на Байкале
Этот тур для тех, кто хочет увидеть за одну поездку как можно больше красивых уголков Байкала и оценить разнообразие байкальских пейзажей в разных частях священного озера.

Вас ждут интересные экскурсионные поездки, посещение сакральных мест и море живописных картин природы. Особенности времени года на Байкале см. Важно знать.
5
3 отзыва
Уникальные места отдыха на Байкале. Зимнее и весеннее путешествие
Уникальные места отдыха на Байкале. Зимнее и весеннее путешествие
Уникальные места отдыха на Байкале. Зимнее и весеннее путешествие
Ближайшие даты:
1
окт4
окт7
окт10
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окт19
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Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Питание: ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
4 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
5 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон в Иркутск.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие в Иркутск, размещение в гостинице.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск
6 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание: ужин.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
7 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
8 день

Байкальск - Иркутск

Отправление из Байкальска, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

экономстандарт
обычные даты84 30093 300
праздничные даты87 70096 700
доплата за одноместное размещение в обычные даты17 50023 800
доплата за одноместное размещение в праздничные даты19 80026 000

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже на несколько номеров);

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта;
  • 01 мая – 09 мая.

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Виктория»

1 ночь

Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.

Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.

Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»

Гостиница «Матрешка»

1 ночь

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»

Гостиница «Маргобай»

2 ночи

Двухэтажный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.

Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение
  • Питание: день 1: ужиндень 2, 4: завтрак, обед, ужиндень 3, 6, 7: завтрак, ужиндень 5, 8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3, 6, 7: завтрак, ужин
  • День 5, 8: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 4: по Ольхонудень 5: Ольхон - Иркутскдень 6: Иркутск - Байкальскдень 8: Байкальск - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 4: по Ольхону
  • День 5: Ольхон - Иркутск
  • День 6: Иркутск - Байкальск
  • День 8: Байкальск - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 4: поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и железнодорожные билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Какой Байкал в разное время года?
Путешествовать по Байкалу можно в любое время года, каждый сезон по своему незабываем и прекрасен.
Байкал зимой
Зимний Байкал - это различные формы льда и километры заснеженных равнин.
Из-за большой глубины озеро долго хранит тепло и лед появляется позже, чем многие ожидают. Например, северный Байкал начинает застывать в середине декабря, на Ольхоне лёд появляется в начале января, а на юге Байкала (в Листвянке и Байкальске) только к концу января.
Достаточно прочно лед стоит с середины февраля и до конца марта, тогда же и работает ледовая переправа, по которой можно ездить на автомобиле. В другие зимние месяцы используется специальная техника, например, Хивус, который прекрасно может передвигаться и по воде и по льду. На Ольхоне почти не бывает снега, именно там можно увидеть чистый лёд, а в Листвянке и Байкальске работают горнолыжные курорты, снег мягкий и пушистый.
Байкал весной
В марте продолжается ледовый сезон, есть возможность увидеть различные формы льда и гротов, покататься на лыжах и коньках, сфотографировать огромные сосульки и при этом не замерзнуть, так как в марте уже обычно около -10 градусов и почти не бывает ветра.
В апреле постепенно лед начинает таять, а в мае можно увидеть как просыпается Байкал. Это время ярких контрастов: лед только начинает сходить, местами еще лежит снег, а совсем рядом уже цветут подснежники, а лес украшен нарядным багульником.
Байкал осенью
Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
1 июн 2025
Приехал я один, один был в группе. Стресс одиночества мне знаком, и с ним я хорошо справляюсь. В моей поездке этот навык не потребовался. Постоянно проводилась связь и поддержка организатора, что весьма значимо при пребывании на незнакомой местности, где нет знакомых людей.
Л
16 мая 2025
Прекрасный организатор. Провела меня по отпуску не только во время путешествия на Ольхон, но от приземления самолета в Иркутске до приземления в Москве.
Самые приятные впечатления
Г
25 апр 2025
Организатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечала.
Организатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечала.Организатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечала.Организатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечала.Организатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечала.Организатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечала.

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