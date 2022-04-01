Классика зимнего и весеннего Байкальска

Путешествие на Байкал — возможность увидеть озеро во всей его красе! Величественные горы хребта Хамар-Дабан, удивительная природа Байкальского заповедника, чистый воздух, уникальная вода Байкала – все это ждет вас в этом туре. Особенности времени года на Байкале см. Важно знать.
5
3 отзыва
Классика зимнего и весеннего Байкальска
Классика зимнего и весеннего Байкальска
Классика зимнего и весеннего Байкальска
Ближайшие даты:
1
окт6
окт8
окт13
окт15
окт20
окт22
окт
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
2 день

Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на Снежной

Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на реке Снежной.

Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.

Обед-пикник.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 90 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на СнежнойЭкскурсия в экопарк «Теплые озера» на СнежнойЭкскурсия в экопарк «Теплые озера» на Снежной
3 день

Свободный день в Байкальсе

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальсеСвободный день в БайкальсеСвободный день в Байкальсе
4 день

Экскурсия в Тункинскую долину

Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Прогулка по эко-тропе к водопаду. Посещение буддийского дацана и минеральных источников.

Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 330 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Экскурсия в Тункинскую долинуЭкскурсия в Тункинскую долинуЭкскурсия в Тункинскую долину
5 день

Байкальск - Иркутск

Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Байкальск - ИркутскБайкальск - ИркутскБайкальск - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты
хостелэкономстандартхостелэкономстандарт
2-местный номер60 60073 40077 40071 40076 40080 400
доплата за одноместное размещение-8 00011 000-10 00013 00

Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта;
  • 01 мая – 09 мая.

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

4 ночи

Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.

Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3-4: завтрак, ужинДень 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3-4: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - БайкальскДень 2: Байкальск - Теплые озера - БайкальскДень 4: Байкальск - Аршан - БайкальскДень 5: Байкальск - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Байкальск
  • День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
  • День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
  • День 5: Байкальск - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Прогулка к Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсионные услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
  • не забудьте фотоаппарат и отличное настроение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Какой Байкал в разное время года?
Путешествовать по Байкалу можно в любое время года, каждый сезон по своему незабываем и прекрасен.
Байкал зимой
Зимний Байкал - это различные формы льда и километры заснеженных равнин.
Из-за большой глубины озеро долго хранит тепло и лед появляется позже, чем многие ожидают. Например, северный Байкал начинает застывать в середине декабря, на Ольхоне лёд появляется в начале января, а на юге Байкала (в Листвянке и Байкальске) только к концу января.
Достаточно прочно лед стоит с середины февраля и до конца марта, тогда же и работает ледовая переправа, по которой можно ездить на автомобиле. В другие зимние месяцы используется специальная техника, например, Хивус, который прекрасно может передвигаться и по воде и по льду. На Ольхоне почти не бывает снега, именно там можно увидеть чистый лёд, а в Листвянке и Байкальске работают горнолыжные курорты, снег мягкий и пушистый.
Байкал весной
В марте продолжается ледовый сезон, есть возможность увидеть различные формы льда и гротов, покататься на лыжах и коньках, сфотографировать огромные сосульки и при этом не замерзнуть, так как в марте уже обычно около -10 градусов и почти не бывает ветра.
В апреле постепенно лед начинает таять, а в мае можно увидеть как просыпается Байкал. Это время ярких контрастов: лед только начинает сходить, местами еще лежит снег, а совсем рядом уже цветут подснежники, а лес украшен нарядным багульником.
Байкал осенью
Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
1 апр 2022
Спасибо вам большое!!! Я очень довольна!!!
А
1 июн 2025
Приехал я один, один был в группе. Стресс одиночества мне знаком, и с ним я хорошо справляюсь. В моей поездке этот навык не потребовался. Постоянно проводилась связь и поддержка организатора, что весьма значимо при пребывании на незнакомой местности, где нет знакомых людей.
Л
16 мая 2025
Прекрасный организатор. Провела меня по отпуску не только во время путешествия на Ольхон, но от приземления самолета в Иркутске до приземления в Москве.
Самые приятные впечатления

Похожие туры из Байкальска

Летние и осенние сокровища Байкала
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Летние и осенние сокровища Байкала
Начало: Г. Иркутск
30 мар в 10:00
6 апр в 10:00
от 68 000 ₽ за человека
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Начало: Россия, Иркутск
1 окт в 10:00
3 окт в 10:00
от 33 800 ₽ за человека