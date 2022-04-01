Путешествовать по Байкалу можно в любое время года, каждый сезон по своему незабываем и прекрасен.

Байкал зимой

Зимний Байкал - это различные формы льда и километры заснеженных равнин.

Из-за большой глубины озеро долго хранит тепло и лед появляется позже, чем многие ожидают. Например, северный Байкал начинает застывать в середине декабря, на Ольхоне лёд появляется в начале января, а на юге Байкала (в Листвянке и Байкальске) только к концу января.

Достаточно прочно лед стоит с середины февраля и до конца марта, тогда же и работает ледовая переправа, по которой можно ездить на автомобиле. В другие зимние месяцы используется специальная техника, например, Хивус, который прекрасно может передвигаться и по воде и по льду. На Ольхоне почти не бывает снега, именно там можно увидеть чистый лёд, а в Листвянке и Байкальске работают горнолыжные курорты, снег мягкий и пушистый.

Байкал весной

В марте продолжается ледовый сезон, есть возможность увидеть различные формы льда и гротов, покататься на лыжах и коньках, сфотографировать огромные сосульки и при этом не замерзнуть, так как в марте уже обычно около -10 градусов и почти не бывает ветра.

В апреле постепенно лед начинает таять, а в мае можно увидеть как просыпается Байкал. Это время ярких контрастов: лед только начинает сходить, местами еще лежит снег, а совсем рядом уже цветут подснежники, а лес украшен нарядным багульником.

Байкал осенью