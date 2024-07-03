Прозрачная бирюзовая вода и словно парящие яхты… Думаете это Мальдивы? Нет это Фиолент! В этот день вас ждут лучшие смотровые Севастополя, богатая история города-крепости, яркие впечатления и, конечно, сытный обед в старейшей чебуречной Балаклавы. На Фиоленте мы сделаем несколько остановок посетим смотровые на пляж Баунти и грот Дианы. По живописной тропе над море мы прогуляемся к Свято-Георгиевскому монастырю, долгое время именно он считался старейшим в России. Почти все монархи 20 века побывали здесь. Далее мы направляемся в пригород Севастополя уютную и таинственную Балаклаву. Не так давно мы отмечали 2500 лет этому городу. По дороге нас ждёт ещё одна живописная смотровая на озеро-сердце. В Балаклаве советую посетить некогда сверх секретное место — военный арсенал и саму базу подводных лодок, а ныне музей. Пройти по подземным штольням, увидеть саму подводную лодку, в прямом смысле прикоснуться к тайне. После насыщенного дня приглашаю вас в старейшую Чебуречную Балаклавы отведать блюда крымской кухни или посетить самую современную винодельню Крыма «Золотая Балка» с дегустацией или без. Важная информация:

В этот день советую выбрать удобную обувь и одежду по погоде. Взять с собой головной убор и бутылочку воды.