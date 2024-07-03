Вас ждут лучшие смотровые Севастополя, богатая история города-крепости, яркие впечатления и, конечно, сытный обед в старейшей чебуречной Балаклавы. На Фиоленте мы сделаем несколько остановок посетим смотровые на пляж Баунти и грот Дианы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Прозрачная бирюзовая вода и словно парящие яхты… Думаете это Мальдивы? Нет это Фиолент! В этот день вас ждут лучшие смотровые Севастополя, богатая история города-крепости, яркие впечатления и, конечно, сытный обед в старейшей чебуречной Балаклавы. На Фиоленте мы сделаем несколько остановок посетим смотровые на пляж Баунти и грот Дианы. По живописной тропе над море мы прогуляемся к Свято-Георгиевскому монастырю, долгое время именно он считался старейшим в России. Почти все монархи 20 века побывали здесь. Далее мы направляемся в пригород Севастополя уютную и таинственную Балаклаву. Не так давно мы отмечали 2500 лет этому городу. По дороге нас ждёт ещё одна живописная смотровая на озеро-сердце. В Балаклаве советую посетить некогда сверх секретное место — военный арсенал и саму базу подводных лодок, а ныне музей. Пройти по подземным штольням, увидеть саму подводную лодку, в прямом смысле прикоснуться к тайне. После насыщенного дня приглашаю вас в старейшую Чебуречную Балаклавы отведать блюда крымской кухни или посетить самую современную винодельню Крыма «Золотая Балка» с дегустацией или без. Важная информация:
В этот день советую выбрать удобную обувь и одежду по погоде. Взять с собой головной убор и бутылочку воды.
Каждый день с 8.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грот Дианы
- Смотровая пляж Баунти
- Свято-георгиевский монастырь
- Озеро сердце
- Музей - бывшая база подводных лодок
- Винодельня «Золотая Балка»
- Старейшая чебуречная Балаклавы
- Балаклавская бухта с высоты птичьего полета
Что включено
- Услуги гида, авто с кондиционером
Что не входит в цену
- "Входные билеты в музей - бывшую базу подводных лодок (700р/чел), экскурсия на винодельню /"Золотая Балка/" 1000р с дегустацией
- 800р без дегустации
Место начала и завершения?
Площадь Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- В этот день советую выбрать удобную обувь и одежду по погоде. Взять с собой головной убор и бутылочку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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