Крепость Чембало

Первой достопримечательностью 🏛️ станет генуэзская крепость Чембало. Веками она защищала вход в Балаклавскую бухту, выполняя роль важнейшего форпоста всего черноморского побережья Крыма.

Бочка Смерти

Продолжим подъём по хребту «Спящая красавица» к вершине, на которой нависает над пропастью «Бочка Смерти». Стальная конструкция отмечена печатью скорби: во время Второй Мировой войны здесь происходил массовый расстрел советских солдат.

Объект №100 — Сотка

Ещё один непродолжительный переход и мы возле заброшенного ракетного комплекса Объект №100. База — комплекс тоннелей, пробитых внутри скалы, где вы погуляете и сделаете необычные фотографии 📸, а я расскажу о последних учебных запусках ракет.

Родник Аязьма, пляж 🏖️ Инжир

Через перевал мы выйдем к урочищу Аязьма — месту с множеством смотровых площадок, с видом на горные массивы и Чёрное море 🌊. Вдоволь насладившись крымскими видами, остановимся на полноценный туристический обед. Пока вы отдыхаете и делитесь впечатлениями, я приготовлю его для вас на огне. Под неспешные разговоры мы подкрепимся и спустимся к последней точке похода — пляжу Инжир. Целый час отдыха и купания — и обратно на катере до набережной Балаклавы.

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