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Балаклавская дуга

4.9
13 отзывов
Олег А.
Олег А. – Гид из Балаклавы
Исполинские скалы, неприступные в прошлом цитадели, памятники трёх войн и восхитительные черноморские пейзажи! Я проведу вас по ключевым точкам Балаклавской дуги безопасными тропами, мы посетим удивительные места края, где вы увидите и следы военного времени, и нетронутую природу Крыма.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Балаклавская дуга
Балаклавская дуга

Что вы увидите

  • Балаклавская бухта
  • Крепость Чембало
  • Бочка Смерти
  • Южный форт Первой мировой войны
  • Ракетная база Объект №100
  • Пляж Инжир и урочище Аязьма
Крепость Чембало
Первой достопримечательностью 🏛️ станет генуэзская крепость Чембало. Веками она защищала вход в Балаклавскую бухту, выполняя роль важнейшего форпоста всего черноморского побережья Крыма.
Бочка Смерти
Продолжим подъём по хребту «Спящая красавица» к вершине, на которой нависает над пропастью «Бочка Смерти». Стальная конструкция отмечена печатью скорби: во время Второй Мировой войны здесь происходил массовый расстрел советских солдат.
Объект №100 — Сотка
Ещё один непродолжительный переход и мы возле заброшенного ракетного комплекса Объект №100. База — комплекс тоннелей, пробитых внутри скалы, где вы погуляете и сделаете необычные фотографии 📸, а я расскажу о последних учебных запусках ракет.
Родник Аязьма, пляж 🏖️ Инжир
Через перевал мы выйдем к урочищу Аязьма — месту с множеством смотровых площадок, с видом на горные массивы и Чёрное море 🌊. Вдоволь насладившись крымскими видами, остановимся на полноценный туристический обед. Пока вы отдыхаете и делитесь впечатлениями, я приготовлю его для вас на огне. Под неспешные разговоры мы подкрепимся и спустимся к последней точке похода — пляжу Инжир. Целый час отдыха и купания — и обратно на катере до набережной Балаклавы.
Важная информация!
  • Это пеший поход, поэтому одевайте удобную обувь и не забудьте головной убор.
  • С собой обязательно надо взять 1-1, 5 литра воды на человека, не экономьте на этом. В жаркую погоду особенно.
  • Если хотите купаться в море в конце похода — не забывайте о купальном костюме и обуви для купания. По камням заходить в море босыми ногами не всегда приятно.
Что входит
  • Сопровождение гида-проводника
  • Сытный туристический обед на огне и всё необходимое для него
  • Поездка на катере от пляжа Инжир до Балаклавы (около 30 минут).
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Балаклава, Площадь 1 Мая, д. 6
Балаклавская дуга
Балаклавская дуга
Балаклавская дуга
Балаклавская дуга
Балаклавская дуга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег А.
Олег А.
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13 отзывов оставили туристы

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