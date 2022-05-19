Дорос - столица княжества Феодоро

Мы отправимся в древнюю столицу княжества Феодоро, расположенную на плато Мангуп-Кале

Мы отправимся в древнюю столицу княжества Феодоро, расположенную на плато Мангуп-Кале.

В этом месте столкнулись вечно враждующие цивилизации — восточные и западноевропейские христиане, мусульмане и иудеи.

Каждый новый «хозяин» Мангупа тщательно зачищал следы предыдущего, нам остались лишь развалины городищ.

Но даже этого хватает, чтобы понять размер и величие княжества Феодоро.
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро

Что вас ждет

Всего в часе езды от Севастополя находится древняя столица княжества Феодоро, расположенная на плато Мангуп-Кале.
В этом месте столкнулись вечно враждующие цивилизации — восточные и западноевропейские христиане, мусульмане и иудеи.
Каждый новый «хозяин» Мангупа тщательно зачищал следы пребывания предыдущего, и поэтому нам остались лишь развалины городищ.
Но даже этого хватает, чтобы понять размер и величие княжества Феодоро.
Мы увидим высеченную из огромных каменных блоков крепостную стену, которая полгода защищала город. Сразу за стеной кераимский некрополь с «рогатыми» надгробиями и непонятными надписями, напоминающими иудейскую письменность. Пройдя вторую линию защиты города, сразу увидим Большую базелику Мангупа, датируется VI в. н. э.
Выходим на огромное плато Мангуп-Кале и видим вокруг себя фантастической красоты горы! Древние люди умели выбирать место для проживания.
Погуляем по плато и увидим многочисленные остатки храмов, монастырские пещеры, тарапаны для производства вина, ванны для выделки кожи. Но главное — виды вокруг и воздух, пропитанный можжевельником.

Важно знать

Подъем на плато Мангуп-Кале — примерно один час.
Экскурсия не рекомендуется для путешественников с маленькими детьми, людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, дыхательной системой.

В стоимость экскурсии включено

  • транспорт,
  • услуги гида,
  • вода,
  • чай,
  • лёгкий перекус.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед в местных кафе — примерно 1000 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Вода
  • Чай
  • Лёгкий перекус
Что не входит
  • Обед в местных кафе — примерно 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Севастополь (кроме Северной стороны) , Балаклава
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Подъем на плато Мангуп-Кале — примерно один час.
  • Экскурсия не рекомендуется для путешественников с маленькими детьми, людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, дыхательной системой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Еще несколько похожих предложений в Балаклаве

Пещерный город Качи-Кальон
7 часов
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Пещерный город Качи-Кальон
Увлекательный однодневный выход по окрестностям Бахчисарая
4 000 за 1-7 чел.
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Денис
Нет отзывов
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Посетить город-крепость Эски-Кермен и погулять по скальному монастырю Челтер-Мармара
Сегодня
Завтра
21 мая
9 000 за 1-6 чел.
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Марина
Нет отзывов
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Если вы в Севастополе впервые, то эта экскурсия для вас
Сегодня
Завтра
21 мая
1 200 за 1 человека
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
9 часов
Групповая
Марина
Нет отзывов
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье - предлагаю убедиться вам
Сегодня
Завтра
21 мая
2 000 за 1 человека
Через горы Крыма к морю
9 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
Олег
Нет отзывов
Через горы Крыма к морю
Вы любите походы, так как люблю я
Сегодня
22 мая
26 мая
1 170 за 1 человека
Восточный турист - Бахчисарай
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Марина
Нет отзывов
Восточный турист - Бахчисарай
Бахчисарай - сердце Крыма, в чем вы убедитесь на нашей экскурсии
1 700 за 1 человека
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
9 часов
Групповая
Марина
Нет отзывов
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке
Завтра
21 мая
22 мая
2 000 за 1 человека
Легенды Алимовой балки
7 часов
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Легенды Алимовой балки
Алимова балка место интересное как своей историей, так и легендами
4 000 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Балаклаве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Балаклаве
ХОРОШО
🧭
ТАМ