Что вас ждет

Всего в часе езды от Севастополя находится древняя столица княжества Феодоро, расположенная на плато Мангуп-Кале.

В этом месте столкнулись вечно враждующие цивилизации — восточные и западноевропейские христиане, мусульмане и иудеи.

Каждый новый «хозяин» Мангупа тщательно зачищал следы пребывания предыдущего, и поэтому нам остались лишь развалины городищ.

Но даже этого хватает, чтобы понять размер и величие княжества Феодоро.

Мы увидим высеченную из огромных каменных блоков крепостную стену, которая полгода защищала город. Сразу за стеной кераимский некрополь с «рогатыми» надгробиями и непонятными надписями, напоминающими иудейскую письменность. Пройдя вторую линию защиты города, сразу увидим Большую базелику Мангупа, датируется VI в. н. э.

Выходим на огромное плато Мангуп-Кале и видим вокруг себя фантастической красоты горы! Древние люди умели выбирать место для проживания.

Погуляем по плато и увидим многочисленные остатки храмов, монастырские пещеры, тарапаны для производства вина, ванны для выделки кожи. Но главное — виды вокруг и воздух, пропитанный можжевельником.

Важно знать

Подъем на плато Мангуп-Кале — примерно один час.

Экскурсия не рекомендуется для путешественников с маленькими детьми, людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, дыхательной системой.

В стоимость экскурсии включено

транспорт,

услуги гида,

вода,

чай,

лёгкий перекус.

Туристы оплачивают самостоятельно: