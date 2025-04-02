Мини-группа
до 1 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на вершину Ай-Петри и насладитесь видом на Ялту и побережье. Посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
3 апр в 08:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Пещерному монастырю Качи-Кальон в Балаклаве
Погрузитесь в мир древних традиций и удивительной природы, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
«Рассказывать как выглядит полностью отделанный бисером храм – неблагодарное дело»
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие в средневековый Крым: Пещерные города и храмы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные пещерные города и храмы Балаклавы в компании опытного гида
Начало: Пл. Нахимова
«Средневековые крепости и пещерные монастыри, извилистые дороги Бельбекского каньона, уникальный Бисерный храм, самые красивые смотровые площадки Бахчисарайского района»
Расписание: ежедневно с 10.00
7 апр в 09:00
8 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Святые места»
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