Найдено 3 экскурсии в категории « Святые места » в Балаклаве, цены от 1250 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 9 часов Мини-группа до 1 чел. Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта Поднимитесь на вершину Ай-Петри и насладитесь видом на Ялту и побережье. Посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты Начало: Встретим Вас в любом удобном месте Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 1250 ₽ за человека 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие к Пещерному монастырю Качи-Кальон в Балаклаве Погрузитесь в мир древних традиций и удивительной природы, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон Начало: Место проживания туристов «Рассказывать как выглядит полностью отделанный бисером храм – неблагодарное дело» Расписание: Ежедневно 10 500 ₽ за всё до 4 чел. 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Большое путешествие в средневековый Крым: Пещерные города и храмы Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные пещерные города и храмы Балаклавы в компании опытного гида Начало: Пл. Нахимова «Средневековые крепости и пещерные монастыри, извилистые дороги Бельбекского каньона, уникальный Бисерный храм, самые красивые смотровые площадки Бахчисарайского района» Расписание: ежедневно с 10.00 12 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Балаклавы

Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Святые места»

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