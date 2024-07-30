6 часов

Индивидуальная до 3 чел.

Однодневная экскурсия на лавандовые поля в Крыму с фотосессией Однодневная поездка на крымские поля лаванды с фотосессией. Уникальные пейзажи и яркие впечатления ждут вас Начало: Уточните после бронирования

Расписание: По договоренности с 14:00 до 20:00