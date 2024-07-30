6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Однодневная экскурсия на лавандовые поля в Крыму с фотосессией
Однодневная поездка на крымские поля лаванды с фотосессией. Уникальные пейзажи и яркие впечатления ждут вас
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности с 14:00 до 20:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на вершину Ай-Петри и насладитесь видом на Ялту и побережье. Посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 250₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды: история, природа, обед
Индивидуальная экскурсия по Балаклаве: бирюзовая вода, яхты, история и крымская кухня. Откройте тайны города-крепости и насладитесь видами
Начало: Ваше проживание на Южной стороне Севастополя
Расписание: Каждый день с 8.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Популярные места»
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