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Круиз по Чёрному морю на яхте Sunseeker 50

Дмитрий В.
Дмитрий В. – Гид из Балаклавы
Аренда яхты в Крыму — это эксклюзивная возможность посетить красивейшие 🤩 места Черноморского побережья и насладиться дикой, не испорченной цивилизацией, природой.

Минимальный срок аренды три часа.

Место старта — по вашему желанию от Севастополя до Нового Света.
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Круиз по Чёрному морю на яхте Sunseeker 50
Круиз по Чёрному морю на яхте Sunseeker 50

Что вы увидите

  • Посетите красивейшие места Черноморского побережья
Sunseeker 50
Посетите красивейшие 🤩 места Черноморского побережья: Балаклава, Бухты Севастополя, Южный берег Крыма до Нового Света.
Обладающая огромным круизным потенциалом красавица Sunseeker 50 никогда не разочарует вас, будете ли вы принимать на ней гостей или спокойно проводить время, уединившись с семьей.
  • Длина: 15 м
  • Вместимость: 8 пассажиров
  • 2 полноценные спальные каюты
  • Wi-Fi, TV, AppleTV, Audio stereosystem, лыжи, снаряжение для рыбалки
Что входит
  • Аренда яхты в Крыму
Что не входит
  • Снаряжение для подводного плавания (Snorkelling equipment)
Начало и место завершения
🚩 Балаклава
Круиз по Чёрному морю на яхте Sunseeker 50
Круиз по Чёрному морю на яхте Sunseeker 50
Круиз по Чёрному морю на яхте Sunseeker 50
Круиз по Чёрному морю на яхте Sunseeker 50

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий В.
Дмитрий В.
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