Что вы увидите
- Посетите красивейшие места Черноморского побережья
Sunseeker 50
Посетите красивейшие 🤩 места Черноморского побережья: Балаклава, Бухты Севастополя, Южный берег Крыма до Нового Света.
Обладающая огромным круизным потенциалом красавица Sunseeker 50 никогда не разочарует вас, будете ли вы принимать на ней гостей или спокойно проводить время, уединившись с семьей.
- Длина: 15 м
- Вместимость: 8 пассажиров
- 2 полноценные спальные каюты
- Wi-Fi, TV, AppleTV, Audio stereosystem, лыжи, снаряжение для рыбалки
Что не входит
- Снаряжение для подводного плавания (Snorkelling equipment)
Начало и место завершения
🚩 Балаклава
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий В.
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