Sunseeker 50

Посетите красивейшие 🤩 места Черноморского побережья: Балаклава, Бухты Севастополя, Южный берег Крыма до Нового Света.

Обладающая огромным круизным потенциалом красавица Sunseeker 50 никогда не разочарует вас, будете ли вы принимать на ней гостей или спокойно проводить время, уединившись с семьей.