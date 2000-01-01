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Пещерный город Качи-Кальон

Фирсова Н.
Фирсова Н. – Гид из Балаклавы
Увлекательный однодневный выход по окрестностям Бахчисарая.

Природные достопримечательности 🏛️, древние легенды и места силы.
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Пещерный город Качи-Кальон
Пещерный город Качи-Кальон

Что вы увидите

  • Качи-Кальон
  • плато Пычки-Кая-Баш
  • Качинская долина
Что вас ожидает:Красивый однодневный маршрут;
  • Посещение пещерного города и древней церкви;
  • Скит святой Анастасии и источник с целебной водой;
  • Шикарные виды на долину реки Кача.
  • Пещерные города визитная карточка Крыма и Бахчисарайского района. Благодаря мягкому климату, селится в пещерах тут было удобно и комфортно, и на месте первых стоянок со временем выросли настоящие полисы, с винодельнями, жилыми помещениями, культовыми сооружениями.
Вы исследуете их все. Поверьте, это очень интересно. А после того, как мы посмотрим Качи-Кальон, мы поднимемся на плато Пычки-Кая-Баш и полюбуемся на Качинскую долину сверху. Экскурсионная программа: 8:30 — Встреча группы на АС Западная
Встречаемся на автостанции Западная. Дальше по желанию — заказываем машину или садимся в автобус на Синапное.
10:00 — Начало маршрута
Начало экскурсии 🧭 у поворота на Скит Анастасии Узорешительницы. Мы начнем с посещения целебного источника, а потом — прогулка 👣 к пещерному городу Качи-Кальон, который никого не оставит равнодушным.
11:30 — Обед на смотровой площадке
Нас ждет подъем на плато Пычки-Кая-Баш и обед с обалденным видом на долину.
15:40 — Окончание маршрута
Обратно мы выходим той же дорогой, что и поднимались на смотровую. Если останутся силы, то обязательно зайдем посмотрим на красоты урочища Таш-Аир. Организационные детали:Возможен выезд на рассвет или ночевка на оборудованной стоянке — в этом случае поездка оплачивается как двухдневный тур (стоимость участия *2) — при бронировании учитывайте это, а еще лучше, свяжитесь с нами для уточнения деталей.
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Чай из горных трав /кофе
  • Фрукты (сухофрукты).
Что не входит
  • Медицинская страховка
  • Трансфер из Симферополя — 2000 руб.
  • Трансфер из Севастополя — 3000 руб.
  • Трансфер из Бахчисарая — 1000 руб.
Начало и место завершения
🚩 Уточните после бронирования
Пещерный город Качи-Кальон
Пещерный город Качи-Кальон
Пещерный город Качи-Кальон
Пещерный город Качи-Кальон

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фирсова Н.
Фирсова Н.
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Фирсова Н. проводит ещё 1 экскурсию

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