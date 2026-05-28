Крым — это край степей, гор, лесов, а также солёных и пресных источников, поэтому мест для активного отдыха здесь более чем предостаточно! Но как совместить активный отдых с познавательной экскурсией? Об этом и пойдёт речь в нашем туре. Давайте поближе познакомимся с ним.
Описание экскурсииПопробуй Крым на вкус. Что вас ожидает: Незабываемое путешествие по по винным подвалам и производственным цехам Инкерманского завода марочных вин. Попробуете Инкерман на вкус, продегустировав лучшие марочные вина местного производства (1.5 часа). Здесь вы также заглянете в Свято-Климентовский пещерный монастырь с необычной историей, прогуляетесь около средневековой византийской крепости Каламита (обзорно). Комплекс пещерных храмов Мартина, Андрея Первозванного, Климента
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Климентовский пещерный монастырь
- Комплекс пещерных храмов Мартина, Андрея Первозванного, Климента
- Дегустация вин на заводе ТМ «Инкерман» + экскурсия по заводу
Что включено
- Экскурсионное сопровождение (услуги гида)
Что не входит в цену
- Транспорт, при необходимости порекомендуем перевозчика, оплата непосредственно перевозчику (600 руб. /чел.)
- Входные билеты с доп. оплатой: - посещение только завода вин с экскурсией - 700 руб. /взр., дети до 16 лет бесплатно - посещение Инкерманского винного завода только с дегустацией - 800 руб. /взр., дети не допускаются
- Входные билеты комплексно экскурсия по винным подвалам + дегустация - 1200 руб. /взр.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
