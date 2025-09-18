Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
850 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона
Завтра в 15:00
20 сен в 09:00
12 990 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
20 сен в 09:00
12 200 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балаклаве
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Балаклаве
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в сентябре 2025
Сейчас в Балаклаве в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 850 до 12 990. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Балаклавы и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь