Попробуй Крым на вкус. Что вас ожидает:Посещение завода шампанских вин «Золотая Балка» (1. 5 часа) и дегустация игристых вин в месте их производства. Посещение парка и винных подвалов пройдёт с экскурсионным обслуживанием. «Золотая Балка» раскроет даже секреты создания авторского вина.

Следом вы отправитесь в Инкерман — не менее интересный, но совсем не похожий на «Золотую балку». Здесь вы заглянете в Свято-Климентовский пещерный монастырь с необычной историей 📖, прогуляетесь 👣 у средневековой византийской крепости Каламита (1 час), а затем попробуете Инкерман на вкус, продегустировав лучшие марочные вина местного производства (1. 5 часа).

По желанию, вы сможете совершить захватывающую прогулку на квадроциклах около виноградников в Балаклавской долине. Организационные детали:• Температура на заводе 12-15°C, возьмите с собой тёплые вещи;