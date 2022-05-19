На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска

Куршская коса - уникальное природное явление

Куршская коса – уникальное природное явление.

Длинный песчаный пляж, отделяющий Куршский залив от Балтийского моря.

Простирается от Калининградской области до Литвы.

Именно здесь снимали фильм «Остров сокровищ» 1982-ого года.

Здесь добывают нефть, здесь расположена граница Литвы и России, но объединяет их одно – восхитительные природные ландшафты, которые обе страны берегут и чтут.

С 2000 года Куршскую косу включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы предлагаем вам познакомиться с этим удивительным местом поближе!
На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска
На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска
На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска
На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска
На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска
На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска
На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска
На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска
На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска
На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска
На Куршскую косу + Зеленоградск из Балтийска

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк "Куршская коса": высота Эфа, высота Мюллера,танцующий лес, орнитологическую станцию, море, дюны, Королевский бор.
  • В Зеленоградске: пляж и променад, бювет «Королева Луиза», здание Администрации Кранца, водонапорная башня Кранца а ныне музей кошек "Мурариум", памятник зеленоградским котам, городские часы Зеленоградска, домик ангелов, Кирха Святого Адальберта
Экскурсия на Куршскую косу начинается со старого Заркау (пос. Лесное),
где немецкими археологами были обнаружены остатки стоянок эпохи ранней бронзы.
Затем навестим Росситтен (пос. Рыбачий), овеянный смутными преданиями о том, что сооруженный Тевтонским Орденом замок Росситтен был заложен на месте прусского святилища Rosa, а стоявший там идол был низвергнут.
Кстати об идолах, не заглянуть ли нам по пути в Росситтен в музей русских суеверий? А заодно и посетить музейный комплекс «Куршская коса». Наставления бабы Яги перед посещением бала нам ой как пригодятся.
Как, я не сказал? Мы отправляемся на бал, на бал где «танцующий лес» проведёт для нас танцевальный мастер- класс. Мы не задержимся, это как раз по дороге к дюне Эфа.
Там, на высоте Эфа, со смотровых площадок мы удивимся дюнам мистической красоты. Здесь же мы увидим пример человеческой изобретательности и настойчивости. Я имею в виду проект по укреплению и остановке блуждающих дюн Франца Эфа. В волю надышавшись красотами высочайших дюн в Европе, мы отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла и, если «строгий» орнитолог будет не против, возможно окольцуем кого-то из пернатых.
Итак, Росситтен ставший после Первой мировой войны местом встречи летчиков-планеристов, ставивших здесь свои рекорды.
Не забудем заглянуть и в Пиллкоппен (пос. Морское).
А дальше, дальше заканчивается территория Российской Федерации и начинается Литва. Но это уже совсем другая история;-)
Приезжайте, у нас интересно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с персональным гидом
Что не входит
  • Стоимость въезда на косу
  • Стоимость посещения музеев
  • Питание
Место начала и завершения?
Адрес вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: 8:00-21:00 ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия начинается и заканчивается в г. Калининграде в удобном для Вас месте.
  • Возможен трансфер.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу (300р. /с человека+ 150 за машину), музей Куршской косы (300р. с чел.), орнитологическая станция (200р. с чел.), питание.
  • Если вы проживаете вне г. Калининграда, возможны дополнительные расходы на дорогу.
  • Одежда, обувь удобные.
  • Взять питьевую воду, перекус и репелленты от насекомых
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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