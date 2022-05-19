Экскурсия на Куршскую косу начинается со старого Заркау (пос. Лесное),

где немецкими археологами были обнаружены остатки стоянок эпохи ранней бронзы.

Затем навестим Росситтен (пос. Рыбачий), овеянный смутными преданиями о том, что сооруженный Тевтонским Орденом замок Росситтен был заложен на месте прусского святилища Rosa, а стоявший там идол был низвергнут.

Кстати об идолах, не заглянуть ли нам по пути в Росситтен в музей русских суеверий? А заодно и посетить музейный комплекс «Куршская коса». Наставления бабы Яги перед посещением бала нам ой как пригодятся.

Как, я не сказал? Мы отправляемся на бал, на бал где «танцующий лес» проведёт для нас танцевальный мастер- класс. Мы не задержимся, это как раз по дороге к дюне Эфа.

Там, на высоте Эфа, со смотровых площадок мы удивимся дюнам мистической красоты. Здесь же мы увидим пример человеческой изобретательности и настойчивости. Я имею в виду проект по укреплению и остановке блуждающих дюн Франца Эфа. В волю надышавшись красотами высочайших дюн в Европе, мы отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла и, если «строгий» орнитолог будет не против, возможно окольцуем кого-то из пернатых.

Итак, Росситтен ставший после Первой мировой войны местом встречи летчиков-планеристов, ставивших здесь свои рекорды.

Не забудем заглянуть и в Пиллкоппен (пос. Морское).

А дальше, дальше заканчивается территория Российской Федерации и начинается Литва. Но это уже совсем другая история;-)

Приезжайте, у нас интересно.