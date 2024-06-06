1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы и другие красивые уголки Калининградской области»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
«Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
«Куршская коса во всем великолепии»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
«Идеальный маршрут по Куршской косе»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
«Поразительная и неповторимая Куршская коса»
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
«Далее отправитесь на Куршскую косу, где вас ждут:»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
«Я отвезу вас к популярным локациям Куршской косы и покажу заповедные места, о которых знают только краеведы»
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
«В этот день вы успеете насладиться красотой и атмосферой Куршской косы, исследуя главные места»
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 3 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
«Куршская коса — это длинная и узкая полоска суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Дополнительно оплачиваются: экологический сбор на Куршскую косу (300 руб»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Посетить самое живописное место Калининградской области и раскрыть его богатую историю
«Вы посетите все самые впечатляющие места Куршской косы»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
1800016 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Я покажу все знаковые места Куршской косы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
«Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вам откроются невероятные виды на просторы Куршской косы, Балтийского моря и Куршского залива»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«Дорога на Куршскую косу через Зеленоградск»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
«Вы раскроете историю этих мест и услышите о величайшей трагедии, случившейся на Куршской косе, и ее последствиях»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Танцующий лес — самая таинственная достопримечательность Куршской косы»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«Куршская коса — классическая и необычная»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
«История и легенды Куршской косы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и гида, 300 рублей с человека, детям до 12 лет и пенсионерам бесплатно»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Поселок Лесной — я покажу самое узкое место на Куршской косе и познакомлю вас с местными лебедями»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
«Куршская коса: песчаное чудо Калининграда»
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Вы увидите главные достопримечательности Куршской косы и Зеленоградска»
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря
Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас
Начало: Калининград, Октябрьская 2
«По пути я с радостью расскажу основные факты о Куршской косе и дам советы по знакомству с нашей чудесной областью»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
«Одно из самых узких мест Куршской косы, где мы сможем рассчитать расстояние от моря до залива, насладится Балтийским морем и разгадать, почему местный маяк называют «торшер любви»»
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
«Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вы рассмотрите уходящую вдаль Куршскую косу, Балтийское море и озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Узнаете историю и легенды Куршской косы и пройдете экологическими тропами к самым известным достопримечательностям заповедника»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальные ландшафты Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
Начало: В центре города
«Из Калининграда мы отправляемся к природным красотам — в национальный парк Куршская коса»
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«🐦 «Птичий мост»Такое название Куршская коса получила не зря, ведь по время птичьих миграций над узкой полоской суши пролетает около миллиона пернатых»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда
Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места
Начало: У гостиницы Калининград
«Прошлое и настоящее Куршской косы»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1450013 050₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя красоты Куршской косы и её исторические тайны
«Одно из достояний Куршской косы — «Фрингилла», полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН»
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
«А отдельное внимание уделим знаменитому определению Куршской косы как музея природных зон — вы увидите разнообразие пейзажей и послушаете об особенностях флоры и фауны, притягивающих самых разных исследователей»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Я расскажу, куда и зачем летят птицы и почему Куршскую косу называют «птичьим мостом»»
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
«Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Калининград
«Все достопримечательности Куршской косы»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
«Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря, послушаете поющие пески на дюнах и остановитесь позагорать на белых кварцевых пляжах»
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
«Куршская коса и очаровательный Зеленоградск»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Дом куршей - Куршская коса: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: Танцующий лес, белоснежные дюны и орнитологическая станция. Узнайте о жизни куршей и насладитесь природой
«Вы посетите самое загадочное место Куршской косы — Танцующий лес — и услышите версии происхождения его причудливо изогнутых деревьев»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря
«Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, открывающая вид на зеленые и белые дюны»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природное и историческое богатство Куршской косы
Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
«расходы на питание, посещение музея, станции кольцевания птиц, сувениры — лучше приготовить для этого наличные, так как на Куршской косе проблемы с приемом карт»
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
«В трех залах музея можно проследить историю возникновения Куршской косы, увидеть, как жили пруссы»
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: куда уходят дюны
Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе
«Вы узнаете, какие виды птиц пролетают над Куршской косой, направляясь в тёплые края, и как работники станции ловят их, регистрируют и кольцуют»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
«Куршская коса — потрясающе живописное место»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Куршская коса: нетривиальный маршрут
Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
«Вы сполна насладитесь красотой заповедного места — а я раскрою невероятные факты, правдивые истории, легенды и загадки Куршской косы»
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
«Куршская коса запомнится вам золотыми дюнами, бескрайними морскими просторами и фантастическими по красоте экомаршрутами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Национальный парк Куршская коса»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июня 2024Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия длилась 12 часов, а не заявленные 9 часов. Побывали вовсех местах заявленных в программе экскурсии, и даже больше. Темп
- EElena5 июня 2024Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
- ИИрина5 июня 2024Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
- ННаталья5 июня 2024Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
- ААлия5 июня 2024Добрый день! Данную программу выбрали из-за насыщенности, хотелось в один день увидеть несколько городов. У нас был гид Александр, легкий на
- ААнтонина5 июня 2024Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
- ЕЕлена4 июня 2024Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько любит свой родной край,
- РРимма4 июня 2024Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа, интересного собеседника и просто
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Куршская Коса»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Куршская Коса" можно забронировать 111 экскурсий и билетов от 1 100 до 19 984 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 22129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Посетите волшебное место Куршскую косу из Калининграда. Для Вас мы предлагаем индивидуальные экскурсии на машине и групповые на весь день. Ваше путешествие по Куршской Косе может начаться с посещения Зеленогорска, Светлогорска, Калининград, Замка Шаакена, Нессельбека. Пройдя по Куршской Косе, Вы сможете увидеть Высоту Эфа, Высоту Мюллера, Танцующий лес. Наши экскурсии подходят для взрослых и пенсионеров, а также для школьников и маленьких детей, в том числе мини-группах