Присоединяйтесь к нашим экскурсиям по Куршской Косе из Калининграда

Найдено 111 экскурсий в категории «Куршская Коса» в Калининграде, цены от 1 100 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы и другие красивые уголки Калининградской области»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Комфортная поездка на Куршскую косу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
439 отзывов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
«Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Куршская коса и Зеленоградск за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
396 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
«Куршская коса во всем великолепии»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340 за человека
Тёплая прогулка по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
«Идеальный маршрут по Куршской косе»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день на Куршской косе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
161 отзыв
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
«Поразительная и неповторимая Куршская коса»
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
248 отзывов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
«Далее отправитесь на Куршскую косу, где вас ждут:»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
67 отзывов
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
«Я отвезу вас к популярным локациям Куршской косы и покажу заповедные места, о которых знают только краеведы»
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
544 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
«В этот день вы успеете насладиться красотой и атмосферой Куршской косы, исследуя главные места»
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 3 600 за человека
Куршская коса - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
63 отзыва
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
«Куршская коса — это длинная и узкая полоска суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 3 чел.
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Дополнительно оплачиваются: экологический сбор на Куршскую косу (300 руб»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Посетить самое живописное место Калининградской области и раскрыть его богатую историю
«Вы посетите все самые впечатляющие места Куршской косы»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
157 отзывов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Я покажу все знаковые места Куршской косы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750 за всё до 3 чел.
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
110 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
«Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вам откроются невероятные виды на просторы Куршской косы, Балтийского моря и Куршского залива»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«Дорога на Куршскую косу через Зеленоградск»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
139 отзывов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
«Вы раскроете историю этих мест и услышите о величайшей трагедии, случившейся на Куршской косе, и ее последствиях»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Танцующий лес — самая таинственная достопримечательность Куршской косы»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«Куршская коса — классическая и необычная»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
109 отзывов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
«История и легенды Куршской косы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
73 отзыва
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и гида, 300 рублей с человека, детям до 12 лет и пенсионерам бесплатно»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Поселок Лесной — я покажу самое узкое место на Куршской косе и познакомлю вас с местными лебедями»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
109 отзывов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
«Куршская коса: песчаное чудо Калининграда»
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Вы увидите главные достопримечательности Куршской косы и Зеленоградска»
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000 за всё до 4 чел.
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
33 отзыва
Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря
Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас
Начало: Калининград, Октябрьская 2
«По пути я с радостью расскажу основные факты о Куршской косе и дам советы по знакомству с нашей чудесной областью»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Виллы, форт, коса, курорт… и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
412 отзывов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
«Одно из самых узких мест Куршской косы, где мы сможем рассчитать расстояние от моря до залива, насладится Балтийским морем и разгадать, почему местный маяк называют «торшер любви»»
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340 за всё до 4 чел.
Самое-самое на Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
211 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
«Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вы рассмотрите уходящую вдаль Куршскую косу, Балтийское море и озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Узнаете историю и легенды Куршской косы и пройдете экологическими тропами к самым известным достопримечательностям заповедника»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
Уникальные ландшафты Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
46 отзывов
Уникальные ландшафты Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
Начало: В центре города
«Из Калининграда мы отправляемся к природным красотам — в национальный парк Куршская коса»
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«🐦 «Птичий мост»Такое название Куршская коса получила не зря, ведь по время птичьих миграций над узкой полоской суши пролетает около миллиона пернатых»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - путешествие в мир прекрасного
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда
Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места
Начало: У гостиницы Калининград
«Прошлое и настоящее Куршской косы»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1450013 050 за всё до 4 чел.
Знаковые места Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Куршская коса: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя красоты Куршской косы и её исторические тайны
«Одно из достояний Куршской косы — «Фрингилла», полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН»
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса - природная сказка Балтики
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
148 отзывов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
«А отдельное внимание уделим знаменитому определению Куршской косы как музея природных зон — вы увидите разнообразие пейзажей и послушаете об особенностях флоры и фауны, притягивающих самых разных исследователей»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уголок нетронутой природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Я расскажу, куда и зачем летят птицы и почему Куршскую косу называют «птичьим мостом»»
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
«Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100 за всё до 3 чел.
На Куршскую косу и в Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Калининград
«Все достопримечательности Куршской косы»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
527 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
«Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря, послушаете поющие пески на дюнах и остановитесь позагорать на белых кварцевых пляжах»
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
«Куршская коса и очаровательный Зеленоградск»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Дом куршей - Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
25 отзывов
Дом куршей - Куршская коса: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: Танцующий лес, белоснежные дюны и орнитологическая станция. Узнайте о жизни куршей и насладитесь природой
«Вы посетите самое загадочное место Куршской косы — Танцующий лес — и услышите версии происхождения его причудливо изогнутых деревьев»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря
«Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, открывающая вид на зеленые и белые дюны»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700 за всё до 4 чел.
Природное и историческое богатство Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
66 отзывов
Природное и историческое богатство Куршской косы
Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
«расходы на питание, посещение музея, станции кольцевания птиц, сувениры — лучше приготовить для этого наличные, так как на Куршской косе проблемы с приемом карт»
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 600 за всё до 6 чел.
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
«В трех залах музея можно проследить историю возникновения Куршской косы, увидеть, как жили пруссы»
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640 за всё до 4 чел.
Куршская коса: куда уходят дюны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
73 отзыва
Куршская коса: куда уходят дюны
Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе
«Вы узнаете, какие виды птиц пролетают над Куршской косой, направляясь в тёплые края, и как работники станции ловят их, регистрируют и кольцуют»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Таинственный мир Куршской косы
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
«Куршская коса — потрясающе живописное место»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Куршская коса: нетривиальный маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Куршская коса: нетривиальный маршрут
Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
«Вы сполна насладитесь красотой заповедного места — а я раскрою невероятные факты, правдивые истории, легенды и загадки Куршской косы»
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уединение с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
«Куршская коса запомнится вам золотыми дюнами, бескрайними морскими просторами и фантастическими по красоте экомаршрутами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Национальный парк Куршская коса»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Главные места балтийского побережья за один день
    Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по
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    Калининградской области на машине комфортабельном авто) В течение всей поездки гид рассказывал об истории Калининграда, об окружающих нас видах, отвечал на все вопросы от лица местного жителя Калининграда, и просто очень тепло и атмосферно знакомил с областью. Мы проехали по Куршской косе, посетили прекрасные, не туристические маршруты, помочили ноги в прекрасном море, погуляли по Зеленоградску, Светлогорску и заехали в Янтарный, насладиться прекрасными видами) Я в полном восторге от экскурсии! Всем очень советую Андрея как гида, особенно, если вы, как и я,впервые приезжаете в это прекрасное и чарующее место) Спасибо большое гиду за такую классную поездку:)

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Экскурсия длилась 12 часов, а не заявленные 9 часов. Побывали вовсех местах заявленных в программе экскурсии, и даже больше. Темп
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    экскурсии нам понравился:и увидели и послушали и сфотографировались. На всё время было. Вечером были уставшие, но очень довольные. Эмоций море. Природа прекрасная, города красивые, экскурсовод молодец. Лису увидели)

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Добрый день! Данную программу выбрали из-за насыщенности, хотелось в один день увидеть несколько городов. У нас был гид Александр, легкий на
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    общение, не скучный, показал самые красивые места для фото по дороге, информацию дает в полном объеме. Спасибо ему за всё! Но мой вам совет если есть время поделите на два дня, выбирайте экскурсию максимум 2 города в один день, чтобы не утомиться от поездок и ходьбы и получить истинное удовольствие.

  • А
    Антонина
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
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    с толпами людей, и, что самое важное, рассказала нам все о косе, что знала сама. Ну или почти все! Всё было действительно в нашем темпе (нам было важно - были с ребенком 7 лет), легко и непринужденно. Как будто с подругой время провели! Спасибо огромное Елене! Буду в области еще раз - обязательно обращусь к ней сама и порекомендую друзьям.

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Комфортная поездка на Куршскую косу
    Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько любит свой родной край,
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    его историю, тонкости и интересные истории из жизни людей прошлых лет! Слушать его рассказы одно удовольствие! Также провез нас по самым красивым местам Куршской Косы! Мы получили огромный заряд бодрости, положительных эмоций! Желаем процветания, добра и успехов Эдуарду!

    Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько
  • Р
    Римма
    4 июня 2024
    Самое-самое на Куршской косе
    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа, интересного собеседника и просто
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    душевной женщины. 10 часов пролетели на одном дыхании: хороший автомобиль, комфортное вождение, интересные локации и рассказы о них, захватывающие виды, вкусная еда. 12-летняя дочь осталась очень довольна, особенно понравились орнитологическая станция Фрингилла, Танцующий лес и встреча с лисами и белками. Очень много узнали и увидели, нагулялись, надышались, отличная экскурсия❤️

    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Куршская Коса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
  2. Комфортная поездка на Куршскую косу
  3. Куршская коса и Зеленоградск за один день
  4. Тёплая прогулка по Куршской косе
  5. Ваш идеальный день на Куршской косе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Куршская Коса" можно забронировать 111 экскурсий и билетов от 1 100 до 19 984 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 22129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Посетите волшебное место Куршскую косу из Калининграда. Для Вас мы предлагаем индивидуальные экскурсии на машине и групповые на весь день. Ваше путешествие по Куршской Косе может начаться с посещения Зеленогорска, Светлогорска, Калининград, Замка Шаакена, Нессельбека. Пройдя по Куршской Косе, Вы сможете увидеть Высоту Эфа, Высоту Мюллера, Танцующий лес. Наши экскурсии подходят для взрослых и пенсионеров, а также для школьников и маленьких детей, в том числе мини-группах
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