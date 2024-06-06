🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 7.5 часов 4739 отзывов Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено... «Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы и другие красивые уголки Калининградской области» Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30 1655 1 490 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 439 отзывов Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом Начало: На площади Василевского «Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами» 3 300 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 396 отзывов Популярное предложение Куршская коса и Зеленоградск за один день Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц Начало: У гостиницы Калининград «Куршская коса во всем великолепии» Расписание: ежедневно в 09:00 3 340 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде «Идеальный маршрут по Куршской косе» 13 340 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 161 отзыв Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше Начало: Калиниград «Поразительная и неповторимая Куршская коса» 13333 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 248 отзывов Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас Начало: По месту остановки гостей «Далее отправитесь на Куршскую косу, где вас ждут:» 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 67 отзывов Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря «Я отвезу вас к популярным локациям Куршской косы и покажу заповедные места, о которых знают только краеведы» 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 544 отзыва Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым Начало: На Ленинском проспекте «В этот день вы успеете насладиться красотой и атмосферой Куршской косы, исследуя главные места» Расписание: ежедневно в 09:00 от 3 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 63 отзыва Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы «Куршская коса — это длинная и узкая полоска суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом» 11 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 20% скидка Индивидуальная 8 часов 152 отзыва Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области Начало: Калининград «Дополнительно оплачиваются: экологический сбор на Куршскую косу (300 руб» 24980 19 984 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 33 отзыва Куршская коса на автомобиле бизнес-класса Посетить самое живописное место Калининградской области и раскрыть его богатую историю «Вы посетите все самые впечатляющие места Куршской косы» 18000 16 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 157 отзывов Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию Начало: У гостиницы «Калининград» «Я покажу все знаковые места Куршской косы» 15 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 110 отзывов Популярное предложение Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог... «Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вам откроются невероятные виды на просторы Куршской косы, Балтийского моря и Куршского залива» 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 295 отзывов Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек Начало: В вашем отеле или по договоренности «Дорога на Куршскую косу через Зеленоградск» 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 139 отзывов Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды Начало: У вашего места проживания «Вы раскроете историю этих мест и услышите о величайшей трагедии, случившейся на Куршской косе, и ее последствиях» 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 7 часов 316 отзывов Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда Начало: На улице Шевченко в Калининграде «Танцующий лес — самая таинственная достопримечательность Куршской косы» от 18872 16 985 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Ваш персональный день в Калининграде Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы Начало: На площади Победы «Куршская коса — классическая и необычная» от 8 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 109 отзывов Куршская коса: путешествие сквозь века и природу Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас «История и легенды Куршской косы» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 73 отзыва Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке Начало: Площадь Василевского «Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и гида, 300 рублей с человека, детям до 12 лет и пенсионерам бесплатно» 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 149 отзывов Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида Начало: Г. Калининград «Поселок Лесной — я покажу самое узкое место на Куршской косе и познакомлю вас с местными лебедями» 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 109 отзывов Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии «Куршская коса: песчаное чудо Калининграда» 16 160 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 64 отзыва Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договоренности «Вы увидите главные достопримечательности Куршской косы и Зеленоградска» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 6 часов 33 отзыва Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас Начало: Калининград, Октябрьская 2 «По пути я с радостью расскажу основные факты о Куршской косе и дам советы по знакомству с нашей чудесной областью» 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 412 отзывов Калининград: история, природа и архитектура Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии «Одно из самых узких мест Куршской косы, где мы сможем рассчитать расстояние от моря до залива, насладится Балтийским морем и разгадать, почему местный маяк называют «торшер любви»» 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 211 отзывов Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии Начало: По договоренности «Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вы рассмотрите уходящую вдаль Куршскую косу, Балтийское море и озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли» 15 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 78 отзывов Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии «Узнаете историю и легенды Куршской косы и пройдете экологическими тропами к самым известным достопримечательностям заповедника» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 46 отзывов Уникальные ландшафты Куршской косы Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края Начало: В центре города «Из Калининграда мы отправляемся к природным красотам — в национальный парк Куршская коса» 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Куршская коса вдоль и поперек Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек «🐦 «Птичий мост»Такое название Куршская коса получила не зря, ведь по время птичьих миграций над узкой полоской суши пролетает около миллиона пернатых» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места Начало: У гостиницы Калининград «Прошлое и настоящее Куршской косы» 14500 13 050 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 60 отзывов Куршская коса: путешествие по знаковым местам Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя красоты Куршской косы и её исторические тайны «Одно из достояний Куршской косы — «Фрингилла», полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН» 13 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов 148 отзывов Куршская коса - природная сказка Балтики Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог... «А отдельное внимание уделим знаменитому определению Куршской косы как музея природных зон — вы увидите разнообразие пейзажей и послушаете об особенностях флоры и фауны, притягивающих самых разных исследователей» 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 149 отзывов Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии «Я расскажу, куда и зачем летят птицы и почему Куршскую косу называют «птичьим мостом»» 13 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Куршская коса в вашем ритме Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами Начало: По договоренности «Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы» 13 100 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 33 отзыва Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск Начало: Калининград «Все достопримечательности Куршской косы» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 527 отзывов Куршская коса для детей и взрослых Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску Начало: Калининград, Ул Невского «Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря, послушаете поющие пески на дюнах и остановитесь позагорать на белых кварцевых пляжах» 9 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 31 отзыв Добро пожаловать на Куршскую косу Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску «Куршская коса и очаровательный Зеленоградск» 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 25 отзывов Дом куршей - Куршская коса: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир Куршской косы: Танцующий лес, белоснежные дюны и орнитологическая станция. Узнайте о жизни куршей и насладитесь природой «Вы посетите самое загадочное место Куршской косы — Танцующий лес — и услышите версии происхождения его причудливо изогнутых деревьев» 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 22 отзыва "Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря «Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, открывающая вид на зеленые и белые дюны» 12 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 66 отзывов Природное и историческое богатство Куршской косы Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы «расходы на питание, посещение музея, станции кольцевания птиц, сувениры — лучше приготовить для этого наличные, так как на Куршской косе проблемы с приемом карт» 9 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 38 отзывов Куршская коса - жемчужина Калининградской области Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии «В трех залах музея можно проследить историю возникновения Куршской косы, увидеть, как жили пруссы» 13 640 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 73 отзыва Куршская коса: куда уходят дюны Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе «Вы узнаете, какие виды птиц пролетают над Куршской косой, направляясь в тёплые края, и как работники станции ловят их, регистрируют и кольцуют» 13 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 41 отзыв Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами «Куршская коса — потрясающе живописное место» 17000 15 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 40 отзывов Куршская коса: нетривиальный маршрут Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе «Вы сполна насладитесь красотой заповедного места — а я раскрою невероятные факты, правдивые истории, легенды и загадки Куршской косы» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 41 отзыв Куршская коса - уединение с природой Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск Начало: Около Леруа Мерлен «Куршская коса запомнится вам золотыми дюнами, бескрайними морскими просторами и фантастическими по красоте экомаршрутами» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.